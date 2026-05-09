Tocmai de aceea îi învață pe elevi tehnici de prim ajutor în diferite situații.

Astăzi, sute de copii s-au adunat la Facultatea de Medicină.

Elevii învață tehnici de prim ajutor. De asemenea, învață ce trebuie făcut dacă cineva se îneacă în timp ce mănâncă sau cum să resusciteze o persoană care intră în stop cardio respirator.

Totodată, elevii vor învăța în cadrul atelierelor cum trebuie să procedeze dacă cineva suferă un AVC. Proiectul se desfășoară în timpul anului școlar în sute de școli din București, dar și din toată țara.