„Organizăm cel mai mare târg educaţional din ţară! Ce liceu aleg? Ce facultate mi se potriveşte? Îi ajutăm pe elevi să-şi aleagă drumul în viaţă", anunţă Primăria Bucureşti.

Între 3 şi 6 iunie, între orele 10.30 - 18.30, 93 de licee şi 12 universităţi din Bucureşti îşi prezintă oferta educaţională.

Evenimentul are loc la Biblioteca Naţională a României.

„Puteţi interacţiona direct cu reprezentanţii învăţământului preuniversitar şi universitar, dar şi cu alţi elevi, puteţi afla ce activităţi extraşcolare există şi ce are fain, interesant, fiecare facultate sau liceu", transmit oficialii Primăriei Bucureşti.

Aceştia precizează că în cadrul târgului mai sunt:

Workshopuri

de orientare în carieră şi dezvoltare personală;

ateliere practice de medicină, arhitectură, economie şi multe altele;

⁠demonstraţii interactive şi tururi ghidate;

activităţi artistice, teatru, dans şi recitaluri.

Târgul Educaţional „Vocaţia Ta!", ajuns la cea de-a 27-a ediţie, este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi cu Biblioteca Naţională a României.