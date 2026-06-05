Ultima zi de cursuri pentru clasa a VIII-a 2026. Pregătirea pentru Evaluarea Națională

După încheierea școlii, urmează perioada dedicată pregătirii pentru Evaluarea Națională, un examen important care deschide drumul către admiterea la liceu. Iată cum se pot pregăti elevii pentru Evaluarea Națională și ce reguli trebuie să respecte.
Când are loc ultima zi de cursuri pentru elevii de clasa a VIII-a
Elevii de clasa a VIII-a vor avea ultima zi de școală vineri, 12 iunie 2026. Ei termină cursurile cu o săptămână mai devreme decât ceilalți elevi, pentru că urmează să susțină Evaluarea Națională, examenul important pentru admiterea la liceu.
Anul școlar 2025-2026 a avut pentru ei 35 de săptămâni de cursuri. În timp ce majoritatea elevilor intră în vacanță pe 19 iunie, absolvenții de gimnaziu încheie școala pe 12 iunie, pentru a avea mai mult timp de pregătire înaintea examenelor. După terminarea cursurilor, elevii intră direct în perioada de pregătire pentru Evaluarea Națională.
Rezultatele obținute la examen sunt foarte importante, deoarece de ele depinde admiterea la liceu. Din acest motiv, mulți elevi aleg să rezolve subiecte din anii trecuți și să își organizeze cât mai bine programul de învățare pentru probele la Limba și literatura română și Matematică.
Ce urmează după ultima zi de școală pentru clasa a VIII-a
După ce termină cursurile pe 12 iunie 2026, elevii de clasa a VIII-a intră într-o perioadă foarte importantă: pregătirea pentru Evaluarea Națională. Chiar dacă școala se încheie mai devreme pentru ei, vacanța nu începe cu adevărat încă, fiindcă urmează examenul de care depinde admiterea la liceu.
În zilele de după ultima zi de cursuri, mulți elevi continuă pregătirea prin meditații, teste și recapitulări. Unii rezolvă subiecte din anii trecuți, alții își fac un program mai strict de învățare pentru a fi cât mai pregătiți la probele scrise. Perioada dintre finalul școlii și examen este lăsată special pentru ca elevii să își facă ordine în gânduri.
Evaluarea Națională 2026 începe pe 22 iunie, cu proba la Limba și literatura română. După două zile, pe 24 iunie, elevii vor susține examenul la Matematică. Elevii care învață într-o limbă a minorităților naționale vor susține și proba la Limba și literatura maternă pe 26 iunie 2026.
Primele rezultate vor fi afișate la începutul lunii iulie. După perioada de contestații vor apărea și rezultatele finale, iar apoi începe admiterea la liceu. În această etapă, elevii completează fișele cu liceele și specializările pe care le doresc, iar repartizarea se face computerizat, în funcție de media obținută la Evaluarea Națională și de opțiunile alese.
Sfaturi pentru pregătirea eficientă înainte de examene
Pregătirea pentru un examen important nu înseamnă doar să stai ore întregi cu ochii în caiete și manuale. Modul în care înveți contează la fel de mult ca timpul petrecut la birou. De multe ori, elevii care au un program organizat și învață constant obțin rezultate mai bune decât cei care încearcă să recupereze toată materia în ultimele zile.
Nu lăsa totul pe ultima sută de metri
Una dintre cele mai întâlnite greșeli este învățatul în grabă, chiar înainte de examen. Informațiile se rețin mult mai bine atunci când sunt repetate treptat, pe parcursul mai multor zile sau săptămâni. De aceea, este mai util să împarți materia pe capitole și să îți stabilești obiective mici pentru fiecare zi, în loc să încerci să înveți foarte mult dintr-o dată. În felul acesta, creierul are timp să fixeze informațiile mai ușor.
Rezolvă teste și subiecte din anii trecuți
Mulți elevi citesc lecțiile de mai multe ori și cred că au învățat suficient. În realitate, una dintre cele mai bune metode este să te testezi singur. Rezolvarea exercițiilor și a subiectelor din anii anteriori te ajută să vezi ce ai înțeles cu adevărat și unde mai ai nevoie de recapitulare. În plus, te obișnuiești cu structura examenului și înveți să îți organizezi mai bine timpul.
Explică lecțiile pe înțelesul tău
Un truc folosit de mulți elevi și studenți este să explice materia cu propriile cuvinte, cât mai simplu. Dacă poți să explici o lecție fără să citești din carte, înseamnă că ai înțeles-o bine. În schimb, dacă te blochezi sau nu reușești să explici clar anumite idei, este un semn că acel capitol trebuie reluat.
Somnul contează mai mult decât pare
În perioada examenelor, mulți elevi aleg să doarmă mai puțin ca să învețe mai mult. Totuși, lipsa somnului afectează concentrarea, memoria și atenția. Un creier odihnit reține informațiile mai ușor și face față mai bine stresului. De aceea, este important să ai un program cât mai echilibrat și să eviți nopțile pierdute înainte de examen, conform TimesofIndia.com.
Ia pauze și nu sta doar la birou
Atunci când înveți multe ore fără oprire, concentrarea începe să scadă. Pauzele scurte dintre sesiunile de învățare ajută creierul să se relaxeze și să își recapete atenția. Chiar și câteva minute petrecute afară sau puțină mișcare pot face diferența atunci când simți că nu te mai poți concentra.
Emoțiile sunt normale
Aproape orice elev are emoții înaintea unui examen important. Important este să nu lași stresul să te copleșească. Dacă ai învățat constant și ai un program bine organizat, vei merge la examen cu mai multă încredere. În seara de dinainte, este mai bine să te odihnești decât să încerci să înveți informații noi în grabă. De multe ori, liniștea și odihna ajută mai mult decât încă câteva ore de stres.
Calendarul Evaluării Naționale 2026 pentru absolvenții de gimnaziu
Elevii care termină clasa a VIII-a în anul școlar 2025-2026 vor susține Evaluarea Națională în perioada 22-26 iunie 2026. Înainte de examene, cursurile se încheie pe 12 iunie, astfel încât absolvenții să aibă mai mult timp pentru pregătire. Calendarul oficial al examenului a fost stabilit de Ministerul Educației și conține toate etapele importante, de la înscriere până la afișarea rezultatelor finale și admiterea la liceu.
Înscrierea elevilor la Evaluarea Națională se face între 10 și 12 iunie 2026, prin intermediul școlilor. Tot pe 12 iunie 2026 se încheie oficial cursurile pentru elevii de clasa a VIII-a, cu o săptămână mai devreme decât pentru ceilalți elevi.
Programul complet al examenelor este următorul:
· 22 iunie 2026 – Limba și literatura română
· 24 iunie 2026 – Matematică
· 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale
Când se afișează rezultatele
Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi începe și etapa de depunere a contestațiilor. Calendarul complet al acestei perioade este:
· 1 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor între orele 14:00 și 18:00
· 2-3 iulie 2026 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
· 4-7 iulie 2026 – soluționarea contestațiilor
· 8 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale
După afișarea rezultatelor finale începe admiterea la liceu. Elevii vor completa fișele cu opțiuni în perioada 13-20 iulie 2026, iar repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie 2026. Media de admitere va fi calculată pe baza notelor obținute la Evaluarea Națională.