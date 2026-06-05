Ultima zi de cursuri pentru clasa a VIII-a 2026. Pregătirea pentru Evaluarea Națională

Evaluare nationala 2026
Data publicării:
Data actualizării:
vacanta de vara elevi
Shutterstock

Pentru elevii de clasa a VIII-a, ultima zi de cursuri din anul școlar 2025-2026 va fi pe 12 iunie. 

autor
Mădălina Cristea

După încheierea școlii, urmează perioada dedicată pregătirii pentru Evaluarea Națională, un examen important care deschide drumul către admiterea la liceu. Iată cum se pot pregăti elevii pentru Evaluarea Națională și ce reguli trebuie să respecte.

Când are loc ultima zi de cursuri pentru elevii de clasa a VIII-a

Elevii de clasa a VIII-a vor avea ultima zi de școală vineri, 12 iunie 2026. Ei termină cursurile cu o săptămână mai devreme decât ceilalți elevi, pentru că urmează să susțină Evaluarea Națională, examenul important pentru admiterea la liceu.

Anul școlar 2025-2026 a avut pentru ei 35 de săptămâni de cursuri. În timp ce majoritatea elevilor intră în vacanță pe 19 iunie, absolvenții de gimnaziu încheie școala pe 12 iunie, pentru a avea mai mult timp de pregătire înaintea examenelor. După terminarea cursurilor, elevii intră direct în perioada de pregătire pentru Evaluarea Națională.

Rezultatele obținute la examen sunt foarte importante, deoarece de ele depinde admiterea la liceu. Din acest motiv, mulți elevi aleg să rezolve subiecte din anii trecuți și să își organizeze cât mai bine programul de învățare pentru probele la Limba și literatura română și Matematică.

Citește și
Rezultate Simulare Evaluare Națională 2026. Ce se întâmplă cu notele obținute de elevi

Ce urmează după ultima zi de școală pentru clasa a VIII-a

După ce termină cursurile pe 12 iunie 2026, elevii de clasa a VIII-a intră într-o perioadă foarte importantă: pregătirea pentru Evaluarea Națională. Chiar dacă școala se încheie mai devreme pentru ei, vacanța nu începe cu adevărat încă, fiindcă urmează examenul de care depinde admiterea la liceu.

În zilele de după ultima zi de cursuri, mulți elevi continuă pregătirea prin meditații, teste și recapitulări. Unii rezolvă subiecte din anii trecuți, alții își fac un program mai strict de învățare pentru a fi cât mai pregătiți la probele scrise. Perioada dintre finalul școlii și examen este lăsată special pentru ca elevii să își facă ordine în gânduri.

Evaluarea Națională 2026 începe pe 22 iunie, cu proba la Limba și literatura română. După două zile, pe 24 iunie, elevii vor susține examenul la Matematică. Elevii care învață într-o limbă a minorităților naționale vor susține și proba la Limba și literatura maternă pe 26 iunie 2026.

Primele rezultate vor fi afișate la începutul lunii iulie. După perioada de contestații vor apărea și rezultatele finale, iar apoi începe admiterea la liceu. În această etapă, elevii completează fișele cu liceele și specializările pe care le doresc, iar repartizarea se face computerizat, în funcție de media obținută la Evaluarea Națională și de opțiunile alese.

Sfaturi pentru pregătirea eficientă înainte de examene

Pregătirea pentru un examen important nu înseamnă doar să stai ore întregi cu ochii în caiete și manuale. Modul în care înveți contează la fel de mult ca timpul petrecut la birou. De multe ori, elevii care au un program organizat și învață constant obțin rezultate mai bune decât cei care încearcă să recupereze toată materia în ultimele zile.

Nu lăsa totul pe ultima sută de metri

Una dintre cele mai întâlnite greșeli este învățatul în grabă, chiar înainte de examen. Informațiile se rețin mult mai bine atunci când sunt repetate treptat, pe parcursul mai multor zile sau săptămâni. De aceea, este mai util să împarți materia pe capitole și să îți stabilești obiective mici pentru fiecare zi, în loc să încerci să înveți foarte mult dintr-o dată. În felul acesta, creierul are timp să fixeze informațiile mai ușor.

Rezolvă teste și subiecte din anii trecuți

Mulți elevi citesc lecțiile de mai multe ori și cred că au învățat suficient. În realitate, una dintre cele mai bune metode este să te testezi singur. Rezolvarea exercițiilor și a subiectelor din anii anteriori te ajută să vezi ce ai înțeles cu adevărat și unde mai ai nevoie de recapitulare. În plus, te obișnuiești cu structura examenului și înveți să îți organizezi mai bine timpul.

Explică lecțiile pe înțelesul tău

Un truc folosit de mulți elevi și studenți este să explice materia cu propriile cuvinte, cât mai simplu. Dacă poți să explici o lecție fără să citești din carte, înseamnă că ai înțeles-o bine. În schimb, dacă te blochezi sau nu reușești să explici clar anumite idei, este un semn că acel capitol trebuie reluat.

Somnul contează mai mult decât pare

În perioada examenelor, mulți elevi aleg să doarmă mai puțin ca să învețe mai mult. Totuși, lipsa somnului afectează concentrarea, memoria și atenția. Un creier odihnit reține informațiile mai ușor și face față mai bine stresului. De aceea, este important să ai un program cât mai echilibrat și să eviți nopțile pierdute înainte de examen, conform TimesofIndia.com.

Ia pauze și nu sta doar la birou

Atunci când înveți multe ore fără oprire, concentrarea începe să scadă. Pauzele scurte dintre sesiunile de învățare ajută creierul să se relaxeze și să își recapete atenția. Chiar și câteva minute petrecute afară sau puțină mișcare pot face diferența atunci când simți că nu te mai poți concentra.

Emoțiile sunt normale

Aproape orice elev are emoții înaintea unui examen important. Important este să nu lași stresul să te copleșească. Dacă ai învățat constant și ai un program bine organizat, vei merge la examen cu mai multă încredere. În seara de dinainte, este mai bine să te odihnești decât să încerci să înveți informații noi în grabă. De multe ori, liniștea și odihna ajută mai mult decât încă câteva ore de stres.

Calendarul Evaluării Naționale 2026 pentru absolvenții de gimnaziu

Elevii care termină clasa a VIII-a în anul școlar 2025-2026 vor susține Evaluarea Națională în perioada 22-26 iunie 2026. Înainte de examene, cursurile se încheie pe 12 iunie, astfel încât absolvenții să aibă mai mult timp pentru pregătire. Calendarul oficial al examenului a fost stabilit de Ministerul Educației și conține toate etapele importante, de la înscriere până la afișarea rezultatelor finale și admiterea la liceu.

Înscrierea elevilor la Evaluarea Națională se face între 10 și 12 iunie 2026, prin intermediul școlilor. Tot pe 12 iunie 2026 se încheie oficial cursurile pentru elevii de clasa a VIII-a, cu o săptămână mai devreme decât pentru ceilalți elevi.

Programul complet al examenelor este următorul:

·     22 iunie 2026 – Limba și literatura română

·     24 iunie 2026 – Matematică

·     26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale

Când se afișează rezultatele

Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi începe și etapa de depunere a contestațiilor. Calendarul complet al acestei perioade este:

·     1 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor între orele 14:00 și 18:00

·     2-3 iulie 2026 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

·     4-7 iulie 2026 – soluționarea contestațiilor

·     8 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale

După afișarea rezultatelor finale începe admiterea la liceu. Elevii vor completa fișele cu opțiuni în perioada 13-20 iulie 2026, iar repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie 2026. Media de admitere va fi calculată pe baza notelor obținute la Evaluarea Națională.

Etichete: evaluare nationala, Clasa a VIII-a, examen, vacanta de vara,

Articol recomandat de sport.ro
„Asta ar fi povestea”. Reacția genială a jucătoarei de pe locul 114 mondial, ajunsă în finala Roland Garros
„Asta ar fi povestea”. Reacția genială a jucătoarei de pe locul 114 mondial, ajunsă în finala Roland Garros
Citește și...
Evaluare nationala 2026
Rezultate Simulare Evaluare Națională 2026. Ce se întâmplă cu notele obținute de elevi

Rezultatele simulării pentru Evaluarea Națională 2026 oferă o imagine clară asupra nivelului de pregătire al elevilor înaintea examenului final.
Evaluare nationala 2026
Calendar Evaluare Națională 2026. Când încep examenele naționale pentru elevii din clasa a VIII-a

Calendarul pentru Evaluarea Națională 2026 stabilește perioada în care elevii de clasa a VIII-a susțin examenele care le influențează admiterea la liceu. 
Evaluare nationala 2026
Rezolvarea subiectelor de la Matematică – Simularea Evaluării Naționale 2026. Care erau răspunsurile corecte

Simularea probei la Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026 a avut loc pe 17 martie, în condiții similare examenului oficial, elevii având la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor. 

Recomandări
Știri Actuale
Ucraina a recunoscut că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța a fost a sa. Ce a transmis

Prima reacție din partea Ucrainei, privind drona maritimă care a explodat, vineri, în Portul Constanța, a venit la câteva ore după incident.

Știri Actuale
LIVE TEXT. România din nou în alertă după explozia dronei maritime, la Constanța. Evacuarea oamenilor a fost sistată

România este din nou în alertă după ce o dronă maritimă a explodat, în această dimineață, în Portul Constanța. Grav este că în apropierea portului s-ar mai afla trei drone despre care se presupune că ar putea avea explozibili. 

Știri Actuale
Nicușor Dan, primele declarații după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța: „A existat informația că va exploda”

Preşedintele Nicuşor Dan a susținut vineri, declaraţii de presă înaintea participării la Summitul UE - Balcanii de Vest. El a explicat că a primit „toate informațiile” legate de drona maritimă care a explodat în Portul Constanța.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Iunie 2026

47:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Iunie 2026

01:49:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 4 - Virgil Stănescu

53:30

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 16

22:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Ioan Ovidiu Sabău a semnat! Revenire în Superliga

Sport

Abstinența lui Zverev: măsura drastică luată de german pentru câștigarea turneului de la Roland Garros