Ultima zi de cursuri pentru clasa a VIII-a 2026. Pregătirea pentru Evaluarea Națională

După încheierea școlii, urmează perioada dedicată pregătirii pentru Evaluarea Națională, un examen important care deschide drumul către admiterea la liceu. Iată cum se pot pregăti elevii pentru Evaluarea Națională și ce reguli trebuie să respecte.

Când are loc ultima zi de cursuri pentru elevii de clasa a VIII-a

Elevii de clasa a VIII-a vor avea ultima zi de școală vineri, 12 iunie 2026. Ei termină cursurile cu o săptămână mai devreme decât ceilalți elevi, pentru că urmează să susțină Evaluarea Națională, examenul important pentru admiterea la liceu.

Anul școlar 2025-2026 a avut pentru ei 35 de săptămâni de cursuri. În timp ce majoritatea elevilor intră în vacanță pe 19 iunie, absolvenții de gimnaziu încheie școala pe 12 iunie, pentru a avea mai mult timp de pregătire înaintea examenelor. După terminarea cursurilor, elevii intră direct în perioada de pregătire pentru Evaluarea Națională.

Rezultatele obținute la examen sunt foarte importante, deoarece de ele depinde admiterea la liceu. Din acest motiv, mulți elevi aleg să rezolve subiecte din anii trecuți și să își organizeze cât mai bine programul de învățare pentru probele la Limba și literatura română și Matematică.

Ce urmează după ultima zi de școală pentru clasa a VIII-a

După ce termină cursurile pe 12 iunie 2026, elevii de clasa a VIII-a intră într-o perioadă foarte importantă: pregătirea pentru Evaluarea Națională. Chiar dacă școala se încheie mai devreme pentru ei, vacanța nu începe cu adevărat încă, fiindcă urmează examenul de care depinde admiterea la liceu.

În zilele de după ultima zi de cursuri, mulți elevi continuă pregătirea prin meditații, teste și recapitulări. Unii rezolvă subiecte din anii trecuți, alții își fac un program mai strict de învățare pentru a fi cât mai pregătiți la probele scrise. Perioada dintre finalul școlii și examen este lăsată special pentru ca elevii să își facă ordine în gânduri.

Evaluarea Națională 2026 începe pe 22 iunie, cu proba la Limba și literatura română. După două zile, pe 24 iunie, elevii vor susține examenul la Matematică. Elevii care învață într-o limbă a minorităților naționale vor susține și proba la Limba și literatura maternă pe 26 iunie 2026.

Primele rezultate vor fi afișate la începutul lunii iulie. După perioada de contestații vor apărea și rezultatele finale, iar apoi începe admiterea la liceu. În această etapă, elevii completează fișele cu liceele și specializările pe care le doresc, iar repartizarea se face computerizat, în funcție de media obținută la Evaluarea Națională și de opțiunile alese.

Sfaturi pentru pregătirea eficientă înainte de examene

Pregătirea pentru un examen important nu înseamnă doar să stai ore întregi cu ochii în caiete și manuale. Modul în care înveți contează la fel de mult ca timpul petrecut la birou. De multe ori, elevii care au un program organizat și învață constant obțin rezultate mai bune decât cei care încearcă să recupereze toată materia în ultimele zile.