Dar măsura este greu de aplicat spun cei din domeniul educației. Unii elevi resping ideea de a nu folosi telefonul în pauze. Alții consideră o astfel măsura inutilă.

Băiat: „Oricum nu s-ar respecta că ceva tot facem că așa suntem noi.”

Fată: „Mi se pare o măsură mult prea drastică. Nu cred că au ce să ne facă pentru că noi atunci o să apelăm și la părinți și părințîi o să vină la școală.”

Acum, telefoanele sunt interzise doar în timpul orelor, în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Liceele pot decide fiecare unde și în ce condițîi pot fi folosite dispozitivele mobile.

Reprezentanții acestui liceu din Alba Iulia au pus cutii în clase, în care tinerii să lase telefoanele când încep lecțiile

Proiectul de lege care propune reguli mai stricte în privința folosirii telefoanelor se află acum la Camera Deputaților și îi vizează inclusiv pe elevii de liceu.

Corespondent PRO TV: „Dacă acum, la sunetul clopoțelului care anunță pauza, elevii își pot recupera telefoanele din acest suport de depozitare cu buzunare speciale, noile reguli propuse i-ar putea obliga să le lase aici până la finalul programului”.

Propunerea legislativă prevede și amenajarea unor spații speciale în care să fie păstrate telefoanele.

Alina Bărăian, director Colegiul Național George Barițiu Cluj: „Trebuie să avem în vedere. Spațiile de depozitare, niște proceduri specifice legate de cine își va asuma să colecteze aceste telefoane la începutul programului școlar și să le dea posesorului la finalul programului.”

Potrivit inițiatorilor proiectului, părinții vor putea să ia legătura cu elevii în situații urgente.Raluca Turcanu, deputat inițiator al legii: „Școlile vor asigura un număr de urgență pentru a putea contacta copiii în situațîi excepționale.”

Unii specialiști în educație au rezerve cu privire la regula propusă.

Marian Staș, expert în educație: „Nu asigură un echilibru sănătos necesar între constrângere și libertate și copiii vor răspunde extrem de prost, vor rămâne frustrați în continuare pe timpul orelor”.

Potrivit unui studiu recent făcut de Organizația Mondială a Sănătății, peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon.