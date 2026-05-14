„Au fost stabilite cifrele de şcolarizare aferente anului şcolar şi universitar 2026 - 2027 pentru copii/elevi/studenţi, pentru etnicii români din afara graniţelor, cetăţeni români cu domiciliul stabil în străinătate şi pentru cetăţeni străini în baza documentelor bilaterale. Acestea sunt repartizate pe niveluri de pregătire, forme şi tipuri de învăţământ", anunţă, joi seară, Ministerul Educaţiei.

Comparativ cu anul şcolar precedent, sunt avute în vedere, în principal, o serie de suplimentări, astfel:

cu 50.000 de locuri la învăţământul liceal clasa a IX-a învăţământ cu frecvenţă zi prin preluarea fostei rute profesionale în liceul tehnologic, măsură prevăzută în noua lege a învăţământului preuniversitar, prin urmare numărul total de locuri creşte la 184.000;

cu 5.000 de locuri la învăţământul liceal clasa a XI-a învăţământ cu frecvenţă seral, an de început;

cu 5.000 de locuri la învăţământul liceal XI-a învăţământ cu frecvenţă zi/seral, învăţământ dual;

cu 2.000 de locuri la clasa a IX-a cu frecvenţă zi/seral şi frecvenţă redusă, respectiv 1.500 de locuri la clasa a XI-a învăţământ cu frecvenţă zi/seral şi frecvenţă redusă în învăţământul special.

Oficialii ministerului explică faptul că cifrele de şcolarizare ţin cont de efectivele de copii/elevi pentru fiecare nivel de învăţământ.

„De asemenea, acestea asigură cuprinderea tuturor copiilor/elevilor din învăţământul obligatoriu în sistemul de învăţământ preuniversitar, pe nivelul şi forma de educaţie corespunzătoare vârstei şi dezvoltării psihomotorii a acestora, accesul absolvenţilor unui anumit nivel de învăţământ la un nivel superior celui absolvit şi o alocare echilibrată a locurilor pentru învăţământul liceal şi postliceal", se arată în comunicatul de presă transmis de Ministerul Educaţiei.

Potrivit documentului citat, cifra totală de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar a fost stabilită având în vedere mai mulţi factori între care analiza datelor rezultate în urma centralizării propunerilor inspectoratelor şcolare, evoluţia demografică şi fluxurile de intrări-ieşiri în sistemul educaţional.

„În ceea ce priveşte învăţământul superior, la fundamentarea cifrelor de şcolarizare pentru ciclurile de licenţă, master şi doctorat s-au luat în calcul mai mulţi factori între care: propunerile Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior, numărul estimat al absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat din promoţia 2026, respectiv a numărului de absolvenţi din promoţiile anterioare, ţintele europene din Spaţiul European al Educaţiei 2021 - 2030, corelarea ofertei cu cerinţele angajatorilor şi ale pieţei muncii", se arată în comunicat.

Comparativ cu anul universitar 2025 - 2026, în anul universitar 2026 - 2027 sunt avute în vedere următoarele intervenţii:

Licenţă: suplimentarea cu 1.781 de locuri;

Masterat: suplimentarea cu 502 locuri;

Doctorat: suplimentarea cu 113 locuri.

Potrivit datelor ministerului, cifrele de şcolarizare au caracter maximal, se vor încadra în finanţarea aprobată pentru anul financiar 2026 şi vor respecta previziunea bugetară 2026 - 2027.

Defalcarea pe judeţe şi pe instituţii de învăţământ superior se realizează de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin ordin de ministru, ulterior aprobării în şedinţa de Guvern.