Aceștia au creat o aplicație care folosește Inteligența Artificială, pentru a-i ghida pe elevi spre cea mai bună decizie cu privire la viitorul profesional.

Viitoare candidată: „Sunt elevă la profilul matematică-informatică, să vedem ce spune aplicaţia. Ce facultate să aleg? IT-ul este recomandată, o zonă populară, şi aici am primit ca recomandare Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică-informatică.”

Soluția dezvoltată la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca a venit după ce profesorii universitari au constatat că tot mai mulți studenți sunt nehotărâți sau chiar confuzi cu privire la ce vor să facă mai departe. Și, de multe ori, abandonează studiile chiar și în ani terminali.

Reporter: Ce vrei tu să faci după clasa a 12-a?

Elev: „Ăăăă, păi pe plan mai pe scurt aș vrea să mă duc pe info economic, pe plan mai lung după mine m-aș face desenator de benzi desenate”

Reporter: Cum te-ai consultat cu inteligența artificială?

Elevă: „ Am întrebat care sunt salariile în domeniul respectiv și care ar fi bonusurile pe care mi le poate aduce.”

Aplicația poate fi accesată și prin intermediul ChatGPT. Iar securitatea utilizatorului e protejată, fiindcă instrumentul nu stochează date personale.

Oliviu Matei, profesor universitar: „Folosește și o profilare psihologică, și informațiile despre universitățile, facultățile și specializările din România și din lume, care le sugerează pentru ce facultate să opteze și eventual ce carieră să urmeze. Ne dorim să reducem abandonul universitar, este un prim pas evident”

Dr. Rudolf Erdei - inginer: „În general, inteligența artificială nu va înlocui nimic, ea doar ajută sau augmentează acest consilier de carieră, îl ajută să primească niște răspunsuri pe elev, dar o analiză mai atentă tot de un consilier de carieră trebuie făcută.”

La această inițiativă a contribuit și Patricia, actuală masterandă.

Patricia Gabriela Trif, masterand: „M-ar fi ajutat foarte mult dacă aș fi avut un suport în plus să spun așa, în alegerea facultății".

Aplicația poate fi accesată oricând, fără să fie nevoie de crearea unui cont.