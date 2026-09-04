Potrivit unor surse din anchetă, suspecții pretindeau dobânzi uriașe de la datornici.

Corespondent Știrile PRO TV: „Indivizii sunt din comuna Românași și ar fi fost cunoscuți drept persoane la care apelau cei care aveau nevoie urgent de diverse sume de bani. În ultima perioadă, aceștia pretindeau dobânzi tot mai mari, iar unii datornici abia mai puteau face față presiunilor. Potrivit polițiștilor, cei care nu puteau să înapoieze uneori chiar și dublul sumei împrumutate erau amenințați constant, telefonic, dar și pe rețelele sociale. Anchetatorii au făcut percheziții la locuințele a patru persoane. În urma descinderilor, au ridicat 6.700 de lei, 550 de euro, dar și alte bunuri. Trei dintre ei, cu vârste de 57, 31 și 49 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă.”