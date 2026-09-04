Președintele Ucrainei a precizat că drona viza direct biroul directorului serviciului de securitate, scrie The Moscow Times.

„Toți cei răniți vor primi asistența necesară”, a adăugat Zelenski. De asemenea, el i-a dat instrucțiuni lui Poklad să „răspundă adecvat, în forță și, dacă este posibil, cu aceeași monedă rușilor pentru acest atac”, folosind forțele armate.

„Am discutat cu şeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Oleksandr Poklad. Din păcate, o dronă rusă a lovit clădirea centrală a Serviciului de Securitate al Ucrainei de pe strada Volodîmîrska din Kiev, situată vizavi de Catedrala Sfânta Sofia. Toate serviciile de urgenţă se află la faţa locului. Toţi cei afectaţi vor primi asistenţa necesară. Drona a fost îndreptată direct către biroul şefului Serviciului de Securitate din acea clădire”, a scris Zelenski pe X.

Potrivit Ukrainska Pravda, șeful SBU nu se afla în biroul său în momentul atacului, care a avut loc în jurul orei 15:30, ora locală. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat că o dronă s-a prăbușit pe acoperișul unei clădiri nelocuite din districtul Shevchenkivskyi, unde se află strada Volodymyrska. El a precizat că cinci persoane au fost rănite.