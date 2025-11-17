Ministrul Educației anunță că a trecut „furtuna fiscal-bugetară” și recunoaște că măsurile aplicate au afectat studenții

17-11-2025 | 13:07
Daniel David
Inquam Photos / Mălina Norocea

Ministrul Educației afirmă, cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților, că prioritatea sa este reconstrucția fondului de burse și îmbunătățirea mecanismelor acestuia, recunoscând că măsurile fiscale și bugetare recente au afectat studenții în acest an.

autor
Claudia Alionescu

De asemenea, el afirmă că în România, avem nevoie de mai mulţi studenţi, iar apoi absolvenţi de studii superioare, însă în ultimii ani mulţi tineri nu s-au mai înscris la facultate sau au abandonat studiile, motiv pentru care ministrul anunţă că a fost început un proces prin care să fie identificaţi şi controlați factorii responsabili de acest fenomen, în esenţă pentru a creşte accesibilitatea şi calitatea procesului academic.

”Numai în acest mod ţara va fi mai ancorată în modernitate ca societate bazată pe cunoaştere şi, implicit, mai puţin polarizată”, spune ministrul.

”Încep acest mesaj prin a spune La Mulţi Ani! Studenţii sunt atât un liant al societăţii între grupuri sociale cu caracteristici diferite - ei înşişi provenind adesea din medii diverse -, cât şi unul dintre grupurile principale care trage societatea pe calea dezvoltării unei societăţi moderne bazate pe cunoaştere. Ei sunt raţiunea pentru care există universităţile! În România, avem nevoie de mai mulţi studenţi, iar apoi absolvenţi de studii superioare. Numai în acest mod ţara va fi mai ancorată în modernitate ca societate bazată pe cunoaştere şi, implicit, mai puţin polarizată”, declară ministrul în mesajul transmis luni.

El remarcă faptul că, în ultimii ani, acest proces nu a fost dinamizat major, mulţi tineri neînscriindu-se la studii superioare şi/sau abandonând studiile.

În acest context, Daniel David anunţă că, prin Programul Naţional de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU), alături de alte demersuri recente descrise şi în Raportul QX, a fost început un proces prin care să fie identificaţi şi controlaţi factorii responsabili de acest fenomen, în esenţă pentru a creşte accesibilitatea şi calitatea procesului academic.

”Din păcate, măsurile fiscal-bugetare prin care trece ţara, neanticipate la această magnitudine, au afectat în acest an, inevitabil, şi studenţii. Este vorba mai ales despre fondul de burse; faptul că, în 2026, acest fond va fi mai mare decât în anul 2023 (nu faţă de 2024 - 2025) şi libertatea de a fi completat din fondurile extrabugetare ale universităţilor, fără constrângeri privind tipul de bursă sau de formă de studiu, sunt lucruri importante, obţinute greu în situaţia de criză fiscal-bugetară, dar, direct spus, insuficiente. Însă, aşa cum am mai spus, metaforic, corabia educaţiei a ieşit din furtuna fiscal-bugetară, iar acum trebuie stabilizată şi dezvoltată. Preocuparea mea principală este acum să reconstruim, începând de anul viitor, fondul de burse şi mecanisme eficiente ale acestuia, iniţial pe baza fondurilor europene, şi să folosim situaţia de criză fiscal-bugetară pentru a introduce (sau reintroduce) şi alte mecanisme moderne care pot ajuta studenţii, dar care au fost amânate (modificate) sau negândite încă”, mai afirmă ministrul Educaţiei.

Sursa: News.ro

Etichete: studenti, masuri fiscale, ministrul educației,

