Pentru că fenomenul a devenit îngrijorător, psihologi, psihiatri și experți în educație au lansat în școlile din Iași o campanie unică la nivel național.

Scopul este să-i învețe pe elevi diferența dintre folosirea tehnologiei cu un scop și dependența care semănă tot mai mult cu o sclavie.

România are cel mai mare procent de copii dependenți de rețelele sociale din Europa. Aproape 28% dintre cei cu vârste între 11 și 15 ani, spun statisticile, dublu față de media globală. Mulți petrec între patru și opt ore pe zi pe telefon.

Elevă: „La școală, de obicei, când ajung, îmi verific întâi notificările. După ce se termină orele, care este primul lucru pe care îl faci? Îmi iau telefonul din dulap și verific notificările. Uneori, nu pot să mă concentrez la învățat și vreau să stau pe telefon și încerc să lupt cu asta.”

Elev: „După ce iau telefonul, da, verific mesajele, mă uit ce like-uri am primit pe Instagram, pe TikTok și mă uit la ce mesaje am primit de la colegi. Știu că sunt dependent.”

La Iași, psihologi și psihiatri de la Institutul Socola, împreună cu Inspectoratul Școlar, au început în toate școlile din municipiu campania „Tu alegi între uz și abuz de internet”.

Cristian Grigore, psiholog: „Avem două obiective de care să ținem cont. Unul, prin care să se îngrijească de cât timp să petreacă pe tehnologie și o să îi stimulăm să descopere că nu controlează ei tehnologia, ci, mai degrabă, devin sclavii tehnologiei. Să se îngrijească de conținutul pe care îl accesează.”

În multe unități de învățământ, elevii trebuie să pună telefoanele în dulapuri speciale.

Delia Macsiniuc, director la Școala Gimnazială Otilia Cazimir din Iași: „Problema este că ei ori au dublură la telefon. Avem elevi care refuză să predea telefonul și convenția este să îl țină închis, în ghiozdan.”

Medicii spun că au început să trateze tot mai des copii dependenți de telefon. Utilizarea excesivă duce la anxietate, tulburări de somn și dificultăți de relaționare.

Cristina Dobre, manager la Institutul de Psihiatrie: „Noi avem deja copii care au adicții de internet, adicții de tehnologie, internați la nivelul Institutului. Cea mai vulnerabilă grupă de vârstă este a copiilor din gimnaziu.”

Specialiștii speră ca proiectul-pilot din Iași să devină un program național.

Un memorandum va fi înaintat Ministerelor Sănătății și Educației, pentru că, spun experții, statul cu orele pe telefon poate deveni o problemă de sănătate mintală.