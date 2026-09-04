Concluziile unui studiu comandat de cea mai mare bancă din România. Ce spun românii despre pensii
Concluziile unui studiu comandat de cea mai mare bancă din România. Ce spun românii despre pensii

Ministru: ”Nu avem haos în educație. Avem un sistem complex. Mi s-a explicat că senzaționalul vinde”. Număr uriaș de angajați

Stiri Educatie
Data publicării:
Data actualizării:
Imago0060481278h
IMAGO

Nu avem haos în educație, ci doar un sistem complex, în care nu orice ”bătaie de aripi” trebuie previzionată ca un uragan, a transmis vineri ministrul Educației, Mihai Dimian.

autor
Cristian Anton

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, explică, într-o postare pe pagina sa de Facebook în care vorbeşte despre „imaginea «haosului din educaţie» proiectată în spaţiul public”, că într-un sistem atât de complex există „multe probleme care trebuie rezolvate”, dar nu haos, scrie News.ro.

Dimian aminteşte că în astfel de sisteme complexe există şi celebrul «efect al fluturelui», în care chiar şi o bătaie de aripi poate avea, în anumite condiţii, efecte enorme. „Totuşi, nu este nevoie să previzionăm uragane la fiecare bătaie de aripi. (...) Nu avem haos în educaţie. Avem un sistem complex, cu multe probleme care trebuie rezolvate. Iar dacă vom ajunge vreodată la haos, sper să avem suficientă înţelepciune pentru a-l controla”, mai spune ministrul Educaţiei.

Într-o postare intitulată „Despre «haosul din educaţie», ministrul Mihai Dimian afirmă că încă din prima sa zi de mandat a văzut „proiectată în spaţiul public imaginea «haosului din educaţie» pornind de la «realitatea» că 50% dintre şcoli nu vor organiza simulările pentru Evaluarea Naţională”, primind, totodată, „numeroase sfaturi” pentru a renunţa la organizarea ei în acest an.

”Prefer această realitate plictisitoare, construită prin muncă”

„Mesajul meu a fost unul de respect pentru dreptul profesorilor de a-şi exprima nemulţumirile şi o deschidere a dialogului cu reprezentanţii federaţiilor sindicale, precum şi direct cu profesorii şi elevii. Am pregătit, cu răbdare şi măsuri adaptive, alături de colegi, acest exerciţiu important pentru elevi. Realitatea a fost alta: peste 97% dintre şcoli au organizat simulările în prima etapă şi am oferit şi oportunitatea unei a doua simulări la care au mai participat încă 1,5%. Mi s-a «explicat» ulterior că senzaţionalul vinde, în timp ce realitatea este, de multe ori, plictisitoare. Prefer însă această realitate «plictisitoare», construită prin muncă, fapte şi rezultate, în locul scenariilor spectaculoase despre ceea ce urmează să se întâmple”, afirmă Dimian.

Potrivit ministrului, au urmat „multe alte situaţii” în care i s-a spus, „înainte ca lucrurile să se întâmple, că va fi haos”.

„Reamintesc aici doar despre «haosul din PNRR» pentru educaţie, pe care realitatea arată că îl încheiem cu bine, printr-un efort considerabil al tuturor celor implicaţi; despre «haosul de la Bacalaureat», care s-a încheiat cu cele mai bune rezultate din ultimul deceniu, prin aceeaşi implicare şi măsuri adaptate situaţiilor dificile cu care ne-am confruntat. Probleme există în educaţie. Unele sunt vechi, altele sunt mai noi, dar la fel de serioase şi nu am nicio intenţie să le minimalizez. Dar problemele nu sunt sinonime cu haosul, iar educaţia nu se construieşte din titluri spectaculoare. Se reconstruieşte cu răbdare, cu implicare şi cu pasiune”, explică ministrul Educaţiei.

Ministerul Educației coordonează un sistem cu peste 300.000 de angajați

El arată că Ministerul Educaţiei şi Cercetării coordonează peste 6.000 de ordonatori de credite, aproximativ jumătate din numărul de ordonatori de credite din guvernul României; un sistem cu peste 300.000 de angajaţi, mai mult de un sfert din totalul angajaţilor din instituţiile şi autorităţile publice; aproximativ 3,5 milioane de copii şi tineri în învăţământul preuniversitar şi universitar, iar cu tot cu părinţi se ajungem la mai mult de jumătate din populaţia României implicată direct; implementarea a 7.000 de proiecte PNRR, aproximativ o treime din numărul de proiecte PNRR ale României.

„Doar privind aceste cifre, am putea ajunge la concluzia că România s-ar putea descurca şi cu un Guvern format din 2-3 ministere. Dar există o concluzie mai serioasă. Într- un sistem de asemenea dimensiuni şi complexitate, în care milioane de oameni interacţionează zilnic, vor exista în fiecare zi probleme, nemulţumiri sau situaţii care trebuie corectate”, arată Dimian.

Ministrul aminteşte că în analiza sistemelor complexe, există şi celebrul «efect al fluturelui», în care chiar şi o bătaie de aripi a unui fluture poate avea, în anumite condiţii, efecte enorme.

„În educaţie există suficiente probleme reale pe care trebuie să le rezolvăm. Totuşi, nu este nevoie să previzionăm uragane la fiecare bătaie de aripi. Educaţia nu poate fi reconstruită într-o lună sau într-un an. Dar poate fi îndreptată, dacă avem continuitate, înţelegere şi răbdare. (...) Nu avem haos în educaţie. Avem un sistem complex, cu multe probleme care trebuie rezolvate. Iar dacă vom ajunge vreodată la haos, sper să avem suficientă înţelepciune pentru a-l controla”, mai spune Dimian.

Cum își pot ajuta părinții copiii să înceapă școala cu mai multă încredere. Sfaturile specialiștilor

Sursa: News.ro

Etichete: Mihai Dimian, haos, ministerul educatiei,

Articol recomandat de sport.ro
Cristi Chivu, în mijlocul controversei din Italia: "I s-a făcut o mare nedreptate!"
Cristi Chivu, în mijlocul controversei din Italia: "I s-a făcut o mare nedreptate!"
Citește și...
Stiri Educatie
Bursele sociale nu vor fi tăiate pe perioada vacanței. Dimian: Dimpotrivă, mai mulți elevi vor putea beneficia de sprijin

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, a declarat vineri că nu va propune Guvernului reducerea sprijinului anual acordat elevilor prin bursele sociale.
Stiri Politice
Noul ministru al Educației a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Cine este Mihai Dimian

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a lui Mihai Dimian, ministru al Educației și Cercetării, care a depus apoi jurământul la Palatul Cotroceni.
Stiri Educatie
Ministrul Educației, noi precizări despre concursul de admitere la liceu: „Este important ca Parlamentul să decidă rapid”

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a făcut precizări despre concursul separat de admitere la liceu și a cerut Parlamentului să decidă rapid dacă prevederea adoptată în 2023 rămâne în vigoare.

Recomandări
Stiri Economice
O nouă lovitură pentru șoferi: benzina bate recordul istoric, iar motorina nu mai poate fi găsită sub 10 lei/litru

Prețurile carburanților au ajuns la noi maxime în România. Benzina a depășit precedentul record istoric stabilit în luna mai, iar motorina a trecut de pragul de 10 lei pe litru.

Stiri Sociale
Milioane de români primesc bani în cont de pe 8 septembrie. Anunțul autorităților

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, va începe, din 8 septembrie, plata beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor pentru luna august, informează un comunicat al instituției.

Știri Actuale
Christian Anting, CEO PRO TV: Suntem foarte pregătiți la PRO TV să înfruntăm și să îmbrățișăm schimbările aduse de streaming

În această toamnă rămânem cu ochii lipiți de ecran: PRO TV a lansat noua grilă de toamnă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 03 Septembrie 2026

46:55

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Septembrie 2026

01:47:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20 | Impactul gripei asupra sănătății cardiovasculare: ce trebuie să știm

30:48

Alt Text!
Superspeed
S11E01

22:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

US Open 2026 | Alexander Zverev, victorie într-un maraton dramatic de cinci seturi contra lui Quentin Halys

Sport

Secretul lui Olăroiu, cel mai bine plătit om din sportul românesc: „Asta face, oriunde merge“