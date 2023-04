Învățătoare din Galați, acuzată că și-a lovit și înjurat elevii. Jumătate dintre elevii ei s-au transferat

Până în clasa a doua, dintr-un colectiv de 21 de elevi, au mai rămas doar 11, deoarece nu mai puțin de 10 au fost transferați, la solicitarea părinților. Inspectoratul Școlar, Poliția și Direcția pentru Protecția Copilului au fost, de asemenea, sesizate.

Mama unei fetițe care a preferat să își transfere copilul spune că experiențele trăite în clasa respectivă au fost traumatizante pentru cea mică.

Mama unei foste eleve: „Mi-a spus că de foarte multe ori i-a dat cu palma peste ceafă si îi dădea cu pixul în cap, așa, tac-tac-tac. Am luat-o de la școală, de acolo, am mutat-o și am dus-o la consiliere la psiholog."



Prof. Adrian Silivestru, purtător de cuvânt ISJ Galați: „Un limbaj anormal pentru un cadru didactic, am înțeles că vorbea destul de urât și cred că și ușoare agresiuni fizice, din ce am discutat cu conducerea școlii. Mai mulți copii au plecat din acea clasă. Școala trebuie să păstreze, însă, un cadru de legalitate."



Învățătoarea acuzată predă la Colegiul Alexandru Ioan Cuza din Galați din 2020, iar aceasta este prima ei clasă, după transfer. Neagă acuzațiile părinților și amenință că îi va da în judecată.

Învățătoarea acuzată: „Nu am atins copilul cu un fir de păr. Nu am atins un copil din acea clasă. Vă rog frumos: există poliție, există camere, există anchete, lucrurile astea trebuiesc demonstrate. Au fost discuții contradictorii, dar discuțiile contradictorii eu le-am purtat la un nivel educat, pentru că așa sunt, o persoană educată."

Comisia de Disciplină a liceului a început o anchetă și va anunța Consiliul de Administrație al școlii după primele concluzii. Conducerea colegiului a primit până acum două sesizări de la părinți. În același timp, a aprobat transferul pentru jumătate din clasa la care predă învățătoarea acuzată.

Prof. Pamfilia Dumitrașcu, director Colegiul Al. I. Cuza, Galați: „Pe 6 aprilie, în ședința Consiliului de Administrație, am avizat cererile de transfer pentru cinci elevi. Și câți a avut această clasă? În 2020, când s-a constituit clasa pregătitoare, erau 21 de elevi."

Tania Calcan, Direcția pentru Protecția Copilului Galați: „Un părinte a sesizat un abuz asupra copiilor la nivelul clasei, invocand alți 8 părinți care pot susține cele prezentate. Toți cei 9 părinți au fost contactati și au fost invitați la sediul DGASPC să participe la ședințe de consiliere psihologică, în funcție de nevoile identificate ale copiilor lor."

Conform procedurilor, Direcția pentru Protecția Copilului Galați a sesizat și poliția, în acest caz, iar acum agenții de la biroul pentru siguranță școlară fac verificări pentru a vedea dacă sunt confirmate acuzațiile aduse învățătoarei.

