FNSA anunță grevă în administrația publică după prima zi de școală. Care sunt cerințele sindicaliștilor

02-09-2025 | 19:38
2.000 de profesori vin astazi, nemultumiti, in Capitala

FNSA a anunțat declanșarea grevei în administrația publică de la 15 septembrie și solicită renunțarea la pachetul 6, care prevede reduceri de personal și eficientizarea administrației.

Sabrina Saghin

„În temeiul art. 155 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, prin prezenta, declarăm conflictul de muncă la nivel sectorial şi vă transmitem notificarea cu privire la declanşarea grevei impotriva politicilor economice şi sociale ale guvernului româniei la nivelul sectorului administraţie publică, începând cu data de 15 septembrie 2025”, anunţă, marţi, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie.

FNSA anunţă, de asemenea, că susţine toate organizaţiile sindicale şi toţi salariaţii din administraţia publică care organizează în această perioadă proteste spontane, mitinguri, grevă japoneză, grevă de zel ori suspendarea activităţii cu publicul.

Nemulțumirile sindicaliștilor

Sindicaliştii reclamă „reforma din pix” pe care o intenţionează Guvernul, prin:

- Desfiinţarea de posturi în mod haotic şi fără respectarea procedurilor legale specifice de concedieri colective, în procente îngrijorătoare, drastice, între 20% pentru administraţia publică centrală şi chiar 45% pentru administraţia publică locală, afectând normative de personal în vigoare încă din 2010, astfel nevoile comunităţilor locale s-au accentuat în aceşti ultimi ani iar volumul de muncă a crescut, cu deficit dovedit de personal în Administraţia publică.

Daniel David
Daniel David, despre 8 septembrie: Important e ca elevii să poată intra în clasă. Festivitățile și protestele țin de context

- Introducerea mandatelor pentru funcţionarii publici de conducere şi a unei verificări a cunoştinţelor privind actele normative la intervale de 4 ani (obligatorie) şi la un interval de 1 an (la decizia conducătorului);

- Promovarea, nici măcar voalată, a externalizării serviciului public, care de fapt ascunde interese de partid şi generează costuri mult mai mari pentru instituţiile publice şi pentru economia statului decât menţinerea în funcţie a salariaţilor profesionişti şi cu expertiză în administraţie!

- Desfiinţarea unor posturi de Poliţie locală şi pază;

- Obligativitatea exercitării unor funcţii publice pe termen limitat, aferent unor mandate temporare;

- Introducerea exercitării funcţiei publice prin jumătate de normă;

- Eliberarea din funcţie şi trecerea în Corpul de rezervă a celor ce refuză transformarea raportului de muncă/serviciu;

- Afectarea drepturilor salariale atât prin plafonarea sporului de condiţii vătămătoare sau periculoase de muncă şi diminuarea majorării salariale aferente pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene, indemnizaţia de hrană şi vouchere de vacanţă cât şi prin centralizarea salarială abuzivă pentru unele autorităţi ale administraţiei publice, fără consultarea organizaţiilor sindicale conform legii şi fără criterii financiare reale,

De asemenea, sindicaliştii vorbesc despre gradul de nemulţumire din rândul membrilor de sindicat care este „fără precedent în ultimii 30 de ani”.

„Înţelegem nevoia de reformă şi de identificare a unor măsuri de reducere a risipei bugetare, dar doar pe bază de analize reale nu ipotetice, sens în care am solicitat în mod repetat asigurarea unui dialog social real cu FNSA pentru agrearea unor soluţii legale şi echitabile, adaptate realităţilor din instituţiile publice”, mai transmis sindicaliştii.

Cererile sindicatelor

- renunţarea la aşa numitul pachet numărul 2 de măsuri sau pachetul 6 privitor la măsurile din domeniul administraţiei publice

- eliminarea mandatelor funcţionarilor publici din administraţia publică centrală care conduc la politizarea excesivă administraţiilor publice din România

- eliminarea testării anuale la patru ani ce presupune memorarea actelor normative care este neproductivă în contextul digitalizării administraţiei publice

- renunţarea la măsurile în domeniul resurselor umane

- respectarea dialogului social

- asigurarea transparenţei decizionale

- asigurarea fundamentărilor oricăror măsuri de reducere de personal

- abrogarea măsurilor de reducere a veniturilor salariaţilor din administraţia publică

Reforma administraţiei ar fi trebuit să facă parte din al doilea pachet de măsuri, pentru care Guvernul şi-a asumat, luni, răspunderea în Parlament, dar coaliţia nu a ajuns la un consens.

Întrucât cifrele trebuie clarificate, reforma administraţiei a fost amânată deocamdată.

Sursa: News.ro

