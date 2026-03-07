Liderii susțin că majoritatea membrilor pledează pentru boicotarea testelor, dar au decis să anunțe abia luni rezultatele finale ale referendumului. Rolul simulărilor, atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureat, este de a-i familiariza pe elevi cu exigențele și condițiile examenului.

Conflictul de muncă între sindicatele din Educație și minister pune organizarea testării sub semnul incertitudinii. Liderul Federației Spiru Haret declară că numărul membrilor de sindicat care au optat, în referendumul din școli, pentru boicotarea simulărilor este covârșitor. Șefii sindicatelor susțin că vor publica luni rezultatele.

Părinții se tem că boicotul i-ar priva pe copii de cel mai important antrenament pentru examen.

Întrebați ce soluții au, reprezentanții ministerului Educației spun că înțeleg nemulțumirile cadrelor didactice, dar speră că toți cei implicați vor acționa în beneficiul copiilor.

Supărările profesorilor sunt legate de bani, în condițiile în care numărul maxim de elevi din clase și norma didactică au crescut.

Băiat: „Dacă vei participa la mai multe simulări, vei ține cont de progresul tău și vei ști dacă ai șanse să intri la facultatea pe care ți-o dorești.”

Băiat: „Dacă vrei să intri la o facultate bună, trebuie să ai și o notă pe măsură.”

Simularea Bacalaureatului e programată între 23 și 25 martie. Cele trei probe de antrenament pentru evaluarea națională sunt stabilite pentru 16-18 martie.

Corespondent Știrile PRO TV: „Ministerul Educației a anunțat încă de acum o lună care sunt capitolele excluse la formularea subiectelor pentru simularea evaluării naționale – în general, materia este cea parcursă până în ianuarie inclusiv. Reperele sunt analiza pe texte la prima vedere, compoziție, specii literare, tot ce ține de gramatică și acuratețea redactării.”

La matematică, structura subiectelor e aceeași de anii trecuți.

Andreia Bodea, director: „Au timp să mai repete, pentru că ele sunt aproape standardizate, sunt niște algoritmi – așa arată examenele naționale, din păcate... deci da, este timp.”

În organizarea simulărilor pentru 150.000 de elevi de a opta – cea mai redusă generație de până acum – ar trebui implicați un sfert de milion de profesori.