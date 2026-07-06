Facultăți din București la care intri fără examen de admitere. Unde contează doar dosarul sau media de la BAC

Admiterea pentru mai multe programe de studiu se realizează fără examen scris, pe baza rezultatelor școlare.

Specializările Biologie, Biochimie și Ecologie și protecția mediului utilizează criterii care iau în calcul media de la Bacalaureat și rezultatele obținute la discipline relevante pentru domeniul ales.

Candidații pot fi admiși pe baza dosarului și a rezultatelor obținute la Bacalaureat, fără susținerea unui examen scris.

Majoritatea programelor de studii utilizează media de la BAC și criterii specifice de departajare, fără examen clasic de admitere.

Pentru numeroase specializări, admiterea se face pe baza mediei de la Bacalaureat și a criteriilor stabilite de facultate, fără probă scrisă suplimentară.

Metodologia de admitere diferă în funcție de facultate și de programul de studii, însă numeroase specializări folosesc exclusiv media de la Bacalaureat sau criterii bazate pe dosarul candidatului.

Candidații trebuie să consulte metodologia oficială a fiecărei facultăți, deoarece regulile pot diferi chiar și în cadrul aceleiași universități.

În funcție de universitate, criteriile pot fi diferite:

Admiterea fără examen înseamnă că viitorii studenți nu trebuie să susțină o probă scrisă organizată de universitate, iar departajarea se face pe baza dosarului și a rezultatelor obținute anterior, în special la examenul de Bacalaureat .

De la Litere, Biologie sau Administrație și Afaceri din cadrul Universității din București până la numeroase specializări de la ASE , SNSPA sau UTCB, admiterea din 2026 oferă suficiente opțiuni pentru absolvenții care nu trebuie să susțină probe suplimentare. Totuși, regulile diferă de la o facultate la alta, iar unele domenii continuă să păstreze concursurile tradiționale, precum Medicina, Dreptul , Arhitectura sau anumite specializări tehnice.

Facultatea de Geologie și Geofizică

Și aici admiterea se face prin concurs de dosare și criterii bazate pe performanțele academice anterioare.

Facultatea de Filosofie

Admiterea la programele de licență se realizează pe baza dosarului și a criteriilor stabilite de facultate, fără organizarea unui examen scris clasic de admitere.

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Pentru programele de licență, admiterea nu presupune un examen scris clasic, selecția candidaților realizându-se pe baza criteriilor stabilite de facultate și a evaluării dosarului de înscriere, care poate include și un eseu motivațional, în funcție de programul ales.

Există însă și excepții importante în cadrul Universității din București. Facultatea de Drept organizează în continuare examen de admitere la Limba română, Economie și Gândire critică, iar Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării păstrează probe scrise pentru specializările sale. De asemenea, Facultatea de Psihologie și Științele Educației utilizează propriile modalități de selecție, care includ examene de admitere pentru anumite programe.

Alte facultăți la care poți intra fără examen de admitere

Pe lângă Universitatea din București, numeroase instituții de învățământ superior din Capitală utilizează admiterea pe bază de dosar sau de medie la Bacalaureat.

În ultimii ani, admiterea pe bază de dosar a devenit tot mai frecventă atât în universitățile de stat, cât și în cele private, însă domeniile reglementate sau cu concurență ridicată continuă să organizeze examene proprii.

Academia de Studii Economice (ASE)

La ASE, majoritatea facultăților nu organizează examen scris de admitere. Candidații sunt admiși pe baza criteriilor stabilite de universitate și a rezultatelor anterioare.

Excepțiile pentru admiterea din 2026 sunt:

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE);

Facultatea de Drept.

Aceste două facultăți organizează concurs de admitere propriu.

SNSPA

Facultatea de Management din cadrul SNSPA organizează admiterea exclusiv online, pe bază de dosar, în ordinea descrescătoare a mediilor de la Bacalaureat.

În cazul mediilor egale, departajarea se face în funcție de nota obținută la Limba română și de nota de la proba obligatorie a profilului.

Și alte facultăți din cadrul SNSPA utilizează sisteme similare, însă candidații trebuie să consulte metodologia fiecărui program de studii.

Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB)

La majoritatea programelor de licență, UTCB nu organizează examen scris, admiterea realizându-se pe baza mediei de la Bacalaureat și a unor formule proprii de calcul.

Pentru anumite programe cu predare în limbi străine poate exista însă un test eliminatoriu de competență lingvistică.

USAMV București

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București utilizează, pentru majoritatea facultăților, o formulă bazată pe:

70% media generală de la Bacalaureat;

30% nota aleasă de candidat la una dintre probele de Bacalaureat, precum limba română, matematica, chimia, biologia sau geografia.

Excepția este programul de Medicină Veterinară în limba română, unde admiterea presupune un examen scris care reprezintă 75% din media finală.

Politehnica București

Nu toate facultățile din cadrul Politehnicii organizează examene scrise.

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică (FIIR), de exemplu, utilizează admiterea prin concurs de dosare pentru programele sale de licență.

În schimb, Facultatea de Automatică și Calculatoare și Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației păstrează examenele clasice de admitere.

Modalitatea de admitere diferă semnificativ între facultăți, astfel că viitorii candidați trebuie să consulte metodologia specifică fiecărui program de studii înainte de înscriere.

Universități private

Mai multe universități private din București admit studenți fără examen scris pentru numeroase programe de licență:

În cazul universităților private, admiterea pe bază de dosar reprezintă regula pentru multe programe de licență, însă anumite domenii reglementate, precum Medicina, Dreptul sau Psihologia, pot avea criterii suplimentare sau concursuri proprii de selecție.

Diferența dintre admiterea pe dosar și admiterea cu examen

Deși tot mai multe facultăți aleg admiterea pe bază de dosar, numeroase domenii continuă să păstreze examenele clasice.

Printre acestea se numără:

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”;

Facultatea de Drept a Universității din București;

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din ASE;

Facultatea de Drept din ASE;

Facultatea de Automatică și Calculatoare din Politehnica București;

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației;

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”;

anumite programe de Psihologie și Medicină din universitățile private.

În esență, diferența este simplă:

Admiterea pe dosar presupune că universitatea stabilește clasamentul candidaților folosind rezultatele obținute anterior, fără organizarea unei probe scrise suplimentare.

Admiterea prin examen implică susținerea unor probe scrise, orale sau practice organizate de facultate, media de la Bacalaureat fiind folosită, în multe cazuri, doar pentru departajare.

Chiar dacă admiterea pe bază de dosar a devenit tot mai răspândită în ultimii ani, criteriile diferă de la o facultate la alta și pot fi actualizate anual. Din acest motiv, candidații ar trebui să consulte întotdeauna metodologia oficială publicată de universitatea la care intenționează să aplice, pentru a evita eventualele surprize legate de probele sau condițiile de admitere.