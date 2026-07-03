După susținerea probelor de competențe și a examenelor scrise, urmează momentul așteptat de toți candidații: afișarea rezultatelor. Iată datele la care vor fi afișate notele, perioada de depunere a contestațiilor și publicarea rezultatelor finale.

Data oficială pentru afișarea rezultatelor la BAC 2026

Elevii claselor a XII-a au prima probă scrisă pe 29 iunie 2026, la Limba și literatura română, urmată pe 1iulie 2026, când elevii au proba obligatorie a profilului.

După terminarea probelor scrise, care se încheie pe 3 iulie cu limba și literatura maternă, elevii care dau Bacalaureatul vor putea vedea pe 7 iulie 2026 rezultatele inițiale la probele scrise, care se vor afișa până la ora 12:00.

Totodată, pe 8 și 9 iulie în intervalul orar 14:00 - 18:00, elevii își pot vedea lucrările scrise și pot depune contestații.

În perioada 9-10 iulie, contestațiile vor fi soluționate, iar pe 13 iulie 2026 se vor afișa rezultatele finale.

• 29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

• 1 iulie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

• 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

• 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

• 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

• 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

• 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

• 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

La ce oră se publică notele la BAC 2026

Primele rezultate de la Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00. Elevii au ocazia ulterior să își vadă lucrările și să depună contestații, dacă au impresia că au fost notați greșit.

Contestațiile se vor soluționa între 9 și 10 iulie 2026, iar pe 13 iulie, candidații vor avea la dispoziție rezultatele finale.

Unde poți vedea notele la BAC 2026

Rezultatele la examenul de Bacalaureat 2026 vor fi publicate exclusiv online, prin intermediul platformelor oficiale administrate de Ministerul Educației. Pentru protejarea datelor personale, notele nu mai sunt afișate folosind numele și prenumele candidaților, ci pe baza unor coduri unice atribuite fiecărui elev.

Candidații care au susținut examenul de Bacalaureat pot verifica rezultatele pe platforma oficială dedicată examenului: bacalaureat.edu.ro.

Site-ul este actualizat în ziua afișării rezultatelor și permite consultarea notelor obținute la fiecare probă scrisă.

Fiecare candidat primește de la școală un cod unic de identificare, utilizat pentru afișarea rezultatelor. Acest cod este necesar pentru a identifica rezultatul propriu în listele publicate online.

Codul este valabil atât pentru afișarea rezultatelor inițiale, cât și pentru rezultatele finale, după soluționarea eventualelor contestații.

Din motive de confidențialitate și pentru respectarea normelor privind protecția datelor personale, numele elevilor nu apar pe listele publice.

Pentru a consulta rezultatele, trebuie să urmezi câțiva pași simpli:

Alternativ, poți căuta manual codul în lista generală publicată pentru județul respectiv.

După identificarea codului unic, vei putea vedea:

În cazul candidaților care depun contestație, platforma va afișa atât nota inițială, cât și nota finală rezultată după reevaluarea lucrării.

Dacă ai pierdut codul primit înaintea examenului, este recomandat să contactezi cât mai rapid secretariatul unității de învățământ unde ai fost înscris. Fără acest cod nu vei putea identifica rezultatul propriu în listele publicate online.

Diferența între rezultate inițiale și finale

După susținerea probelor scrise la Bacalaureat 2026, rezultatele sunt publicate în două etape: rezultatele inițiale și rezultatele finale.

Diferența dintre ele este că rezultatele inițiale pot fi contestate de către elevi.

Primele note sunt afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În această etapă, candidații pot vedea rezultatele obținute la probele scrise.

Tot în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii au posibilitatea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații dacă consideră că notele nu reflectă corect evaluarea.

Perioada de depunere a contestațiilor continuă și în zilele de 8 și 9 iulie 2026.

După încheierea perioadei de depunere, lucrările contestate sunt reevaluate. Acest proces are loc între 9 și 10 iulie 2026.

După reevaluare, notele pot rămâne neschimbate sau pot fi modificate, în funcție de corectarea făcută de comisiile de contestații.

Rezultatele finale sunt afișate pe 13 iulie 2026 și acestea sunt notele definitive obținute la Bacalaureat.

Acestea includ eventualele modificări apărute după contestații și sunt cele care rămân valabile pentru calculul mediei finale și pentru promovarea examenului.