Elevii revin din vacanţa de Paște. Ce spune Orban despre înghețarea anului școlar

Elevii din România reîncep, miercuri, 22 aprilie, cursurile online, după încheierea vacanței de Paște (4-21 aprilie 2020).

Școlile din România sunt închise, începând din data de 11 martie, însă mulți dintre elevi urmează cursuri online prin intermediul diverselor aplicații existente.

Un astfel de program de cursuri online este emisiunea "Teleşcoala", difuzată pe TVR 2 și TVR 3, destinată elevilor de gimnaziu şi liceu. Lecţiile la diferite materii - limba română, engleză, matematică, istorie, logică sau geografie sunt difuzate zilnic, dimineaţa de la 9 orele de romană şi matematica pentru gimnaziu, iar de la ora 15 pentru clasa a12 a.

Potrivit TVR, emisiunea "Teleşcoala" se va relua pe 22 aprilie, cu o noutate, lecţiile urmând să fie traduse şi în limbaj mimico-gestual.

Cursurile pot fi urmărite atât la televizor, cât şi online pe canalul de Youtube al TVR şi pe site-ul www.tvr.ro.

Când s-ar putea redeschide școlile în România

Președintele Klaus Iohannis a anunţat, marți, că dacă numărul îmbolnăvirilor, şi mai ales cel al deceselor, se reduce, după 15 mai, am putea vorbi despre relaxarea măsurilor şi reluarea, treptată, a activităţii.

La rândul său, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a vorbit și despre posibilitatea ca școlile să se redeschidă la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie.

"Spre sfârşitul lunii mai şi poate începutul lunii iunie să ne gândim şi la partea şcolară, dar să ne gândim cu nişte precauţii şi cu nişte proceduri, în ce măsură vor veni, câte schimburi vor fi la şcoală, unde se vor intersecta copiii, exista biocide, există nişte măşti", a declarat Tătaru.

Orban, despre înghețarea anului școlar

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți seară, că autorităţile nu au avut "niciun moment" în evaluare îngheţarea anului şcolar şi a adăugat că obiectivul Guvernului este acela de a asigura toate condiţiile posibile pentru ca elevii şi studenţii să încheie anul şcolar, iar examenele naţionale să fie susţinute.

"Cu siguranţă, am spus că noi nu am avut niciun moment în evaluare această posibilitate de îngheţare a anului şcolar. Obiectivul nostru este să asigurăm toate condiţiile posibile astfel încât elevii, studenţii să încheie anul şcolar, să poată să dea examenele care trebuie date, examenul de capacitate, examenul de bacalaureat, sigur, în condiţiile care vor fi permise de contextul epidemiologic, pentru că nu riscăm ca toţi copiii noştri să piardă un an şcolar", a declarat Ludovic Orban, marţi, la TVR 1, întrebat dacă rămâne exclusă varianta îngheţării anului şcolar.

Noile programe pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat 2020

Noile programe pentru Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi pentru probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat în anul şcolar 2019 - 2020 au fost aprobate, printr-un ordin de ministru, ele fiind publicate, pe 17 aprilie, în Monitorul Oficial.

Ordinul de ministru cuprinde în anexe noile programe pentru:

- Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020 la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) şi matematică;

- Bacalaureat 2020, la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie.

"Prin elaborarea acestui ordin se asigură egalitatea de şanse pentru toţi elevii care vor absolvi învăţământul gimnazial, respectiv liceal, dar şi o evaluare obiectivă, la nivel naţional, a competenţelor specifice formate/dezvoltate, dar şi a conţinuturilor corespunzătoare parcurse de elevi pe parcursul învăţământului gimnazial/liceal, respectiv în clasa a VIII-a/a XII-a până la finalizarea semestrul I al anului şcolar 2019-2020", declara pe 14 aprilie ministrul Educaţiei, Monica Anisie, potrivit Agerpres.

Modele de teste pentru Evaluarea Națională și BAC 2020

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat modele de teste destinate elevilor care vor susţine examenele de Evaluare Națională 2020 și Bacaluareat 2020.

Testele de pregătire pentru Evaluarea Națională 2020 și Bacalaureat 2020 au fost publicate pe site-ul https://rocnee.eu/testeantrenament.

"În contextul suspendării cursurilor, pentru pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor naţionale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat pe site-ul https://rocnee.eu/testeantrenament/ un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susţine examenele naţionale", a informat Ministerul Educației.

Este vorba despre teste la limba română, limba maternă și matematică pentru elevii de clasa a VIII-a care vor susține Evaluarea Națională, și teste de pregătire la mai multe discipline pentru examenul de Bacalaureat 2020.

Potrivit ministerului, testele, realizate împreună cu Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, respectă modelul subiectului de examen la Evaluare și Bacalaureat.

Este vorba despre teste de pregătire la limba română, matematică, istorie, chimie, fizică, biologie, georgrafie, informatică și socio-umane.

Scopul acestor teste este acela de a exersa în această săptămână și de a continua efortul în vederea obținerii unor rezultate bune la viitoarele examene, se mai arată în comunicat.

Baremele de evaluare și de notare vor fi publicate pe site-ul https://rocnee.eu/testeantrenament, vineri, 3 aprilie 2020. Rolul acestora este de autoevaluare și calibrare a felului în care s-au redactat răspunsurile.