În Parlament se discută atât oficial, cât și informal, inclusiv pe holuri, unde liderii încearcă să îi convingă pe nehotărâți să pună umărul la căderea Guvernului Bolojan. Majoritatea rămâne însă incertă. Marți, o figură cunoscută din PSD a părăsit partidul.

Fisurile din partid se adâncesc chiar înainte de vot. Victoria Stoiciu care a fost chiar vicepreședinte PSD a demisionat după ce a refuzat să semneze moțiunea.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Stoiciu vorbește despre o "linie roșie" depășită și face trimitere la colaborarea cu AUR. Mai mult, avertizează asupra riscului de "normalizare a fascismului" și spune că nu poate susține un astfel de demers.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Mă gândesc că și-o dă și din Senat”.

Săptămâna trecută a părăsit partidul și deputatul Emanoil Neagu, care s-a întors în PNL. În plus, Felix Stroe va lipsi de la vot, fiind internat în spital.

Totuși, pentru ca moțiunea să fie respinsă ar trebui să nu fie votată de cel puțin 20 dintre parlamentarii care au semnat-o.

Liberalii susțin că nu au emoții în privința propriilor parlamentari și încearcă să convingă aleși din alte tabere, neafiliați sau nemulțumiți de colaborarea PSD-AUR.

Votul este secret, iar opțiunile reale se vor vedea doar la numărătoare.

Ilie Bolojan, premierul României: „Se pune problema ca cei care au generat această criză să găsească voturile necesare pentru a trece moțiunea. În condițiile în care în zilele următoare vor exista parlamentari care vor dori să discute despre o posibilă susținere nu văd nicio problemă să se discute cu ei, dar ce trebuie înțeles este că niciodată nu am cumpărat oameni la bucată. Dacă am discutat, întotdeauna am discutat pentru proiecte pentru români”.

Cei din UDMR spun clar că nu vor vota moțiunea, dar reprezentanții celorlalte minorități naționale își amână decizia.

Csoma Botond, UDMR: „Nimeni nu va vota din UDMR moțiunea de cenzură. Cred că, în afară de AUR, nimeni nu are interes să avem alegeri anticipate în această țară în acest moment. Soluția ideală ar fi ca cele patru partide care au format coaliția să refacă majoritatea. Nu dorim să avem de-a face cu partidul AUR”.

Între timp, în PNL se aud iar voci care cer reluarea negocierilor cu PSD. Ionuț Stroe și Valeriu Iftime susțin că liberalii ar trebui să discute o nouă formulă de guvernare cu social-democrații astfel încât la putere să rămână cele patru partide pro-europene și minoritățile naționale.