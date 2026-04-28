Hotelierii așteaptă în jur de 45.000 de turiști în acest sfârșit de săptămână. Meteorologii avertizează însă că o să fie răcoare, ploi trecătoare și vânt care va bate cu putere.

În nordul stațiunii Mamaia, muncitorii nu au timp să stea de povești ori să admire marea. Fiecare are sarcini bine trasate mai ales că organizatorii promit evenimente spectaculoase pe tot parcursul weekendului.

Corespondent PRO TV: „În cluburile din nordul stațiunii Mamaia pregătirile sunt pe ultima sută de metri. Se montează scena, luminile, se aranjează mesele. Aici vor mixa DJ renumiți din Ibiza și Mykonos."

La câțiva kilometri distanță, în Mamaia Nord, va avea loc un festival.

Elenis Tunica, Organizația de Management al Destinației Mamaia Nord: „Am venit anul acesta de 1 Mai cu un festival cu o franciză internațională. Va aduce cel puțin 4.500 de turiști pe seară, se va organiza două nopți, vor fi DJ internaționali."

Pregătiri se fac și pe plaje dar și în restaurante ori autoserviri.

Cristina Crăciun, manager autoservire: „Prețurile le-am păstrat aceleași de anul trecut."

Tarifele la cazare nu au crescut exagerat, însă vremea nu este încurajatoare.

Corina Martin, Federația Patronatelor din Industria Ospitalității: „Vorbim de probabil, 40-45.000 de turiști weekendul acesta. Nu 80.000, 90.000 ca în alți ani. Este și o prognoză meteo care ne cam încurcă planurile”.

Gabriela Constantinescu, meteorolog: „Vremea va fi, din păcate, rece pentru această perioadă, temperaturi maxime în general de 10-12 grade. Pe parcursul celor 3 zile este posibil să fie ploi de scurtă durată”.

În Vama Veche mulți au ales zonele de camping.

Dorin Radu Facalet, reprezentant camping: „Vin și turiști din străinătate, Olanda, Germania. O să avem un bar mobil afară, o să vă surprindem cu niște băuturi extraordinare și o mâncare nemaipomenită.''

O noapte la cort costă 100 de lei iar la unele hoteluri pachetul pentru trei nopți se vinde cu 2.000 de lei, fără mese incluse.

Până acum, cele mai multe rezervări au fost făcute în Mamaia și Vama Veche, la 3 și 4 stele.