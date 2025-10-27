Directorii de școli, somați să ceară banii nefolosiți pentru programul „Școala Verde”. 20 de milioane de euro, necheltuiți

27-10-2025 | 19:41
Directorii de școli primesc un ultimatum ca să ceară urgent de la inspectoratele județene banii încă disponibili pentru Școala Verde.

autor
Adriana Stere

20 de milioane de euro au fost alocați anul trecut pentru a finanța măcar parțial activitățile copiilor - cheltuieli de transport pentru excursii, hrană, sau bilete de intrare la muzee, teatre, și cinema. Foarte puține școli au depus însă proiecte pentru Săptămâna Verde, deoarece e mai ușor să ceară banii de la părinți.

Părinte: „Au fost trei zile la Predeal, dar eu nu l-am lăsat pentru că a fost o excursie costisitoare. 1.600 de lei a fost”.

Reporter: „Din cei 1600, școala a acoperit vreun ban?”.

Părinte: „Nu, părinții acoperă. Școala niciodată nu acoperă”.

Săptămâna Verde și Școala Altfel au ajuns o povară pentru părinții modești și pentru familiile numeroase. Ministrul Educației și inspectorii au subliniat acum trei săptămâni că cele două programe sunt obligatorii pentru toți elevii, însă activitățile nu trebuie plătite de părinți. O contradicție și un semnal venit prea târziu. Planul era făcut, cu banii ceruți de învățători sau profesori și dați de părinți.

Elev:Am mers să vedem unde sunt reptile, am fost în excursie la salină”.

Reporter: „Cine a plătit, mami sau școala?”

Elev: „Mama mea. Mult”.

Corespondent Știrile PRO TV: „Eficiența programului Școala Verde a fost evaluată, la cererea Ministerului Educației, de Institutul pentru Științele Educației. La întrebări au răspuns peste 1500 de profesori și 25 de directori. Cea mai mare nemulțumire a fost lipsa banilor pentru activități cu copiii. Asta în timp ce Fondul pentru Mediu a oferit încă din 2024 Educației 100 de milioane de lei. Pentru că banii necheltuiți trebuie virați înapoi la 1 ianuarie, inspectoratele județene au făcut apel către directori să ceară acești bani”.​

Consilierul Ministerului Educației spune că directorii pot folosi finanțarea obținută acum până la finalul anului școlar.

Meclea Alina, inspector general Giurgiu: „Dintre cele 73 de școli pe care le avem în județul Giurgiu, 25 au depus proiect de finanțare pentru Săptămâna Verde. Așteptăm toate școlile să depună aceste proiecte, pentru că încă mai pot face asta. Cu condiția să se miște foarte repede”.

Directorii trebuie doar să depună facturi de la companii de transport, pensiuni sau hoteluri, restaurante, servicii de ghid turistic sau pentru materiale utile în activități din ultimele module.

Banii pot fi folosiți și la organizarea unor mini tabere urbane, cu achiziția de acvarii, terarii și diorame pentru clase. Potrivit Inspectorului General pe București, nu există limită la suma pe care școlile o pot factura.

Vacanța de iarnă din 2025 este una dintre cele mai așteptate perioade din an pentru elevii din România.

