Cum se pregătesc copiii pentru prima zi de școală după vacanța de vară. Sfaturile specialiștilor

06-09-2025 | 09:54
După trei luni de vacanță, cu joacă și distracție, elevii urmează să se întoarcă în bănci curând.

Ina Popescu

Însă adaptarea nu e mereu ușoară, după o perioadă în care programul de trezit devreme și temele au fost uitate. Cei mici trebuie să reia acum rutina și să se pregătească pentru un an plin de provocări.

Evident, cei mai emoționați sunt copiii care încep clasa pregătitoare.

Aaron are aproape 6 ani și intră în clasa 0. Ca să-l pregătească pentru prima zi de școală, părinții au început să recapituleze, cu el, „materia” de la grădiniță. În plus, i-au făcut și un program de somn.

Aaron, viitor elev: „O să fie foarte emoționant prima oară”.

Alexandra Dordea, mama lui Aaron: „Sperăm să fie la fel de entuziasmat și pe viitor, să se adapteze, să-și facă prieteni. Am fost împreună, am vizitat școala, am cunoscut-o puțin pe viitoarea educatoare.”

Specialiștii spun că metodele folosite de părinții lui Aaron sunt extrem de importante pentru adaptarea celor mici. Unele studii arată că elevii pot uita, în vacanța de vară, până la o treime din ce au învățat – adică echivalentul a două luni de citit și două luni și jumătate de matematică.

Mamă: „Le-a dat teme, plus că noi lucrăm mult cu ea, nu o lăsăm așa, e foarte ascultătoare.”

În ceea ce privește stabilirea programului de somn, experții au soluții.

Bianca Ivanovici, consultant în somnul copilului: Fixăm o oră de trezire dimineața și, cu 15 minute în fiecare zi, mutăm mai devreme ora de culcare. Trebuie să fie o rutină consecventă.”

Gabriela Bâzâitu, psiholog pediatru: „Aș încuraja ca actul de despărțire să fie sub forma unui ritual pe care îl pot stabili dinainte. De exemplu, doi pupici și o îmbrățișare sau un cod, orice”.

Pentru ca elevii să nu fie total deconectați de școală pe timpul vacanței, specialiștii mai recomandă ateliere educative, jocuri de logică și, mai ales, cititul constant.

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, pregatiri, prima zi de scoala,

Dată publicare: 06-09-2025 09:54

