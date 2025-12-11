Programa de Limba Română pentru clasa a IX-a, criticată de peste 200 de personalități și mii de profesori. Ce riscuri ar fi

Peste 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori, regizori și profesori cer Ministerului Educației „regândirea integrală” a noii programe de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a.

Lor li s-au alăturat mii de cadre didactice din toată țara care spun că o ordonare cronologică a literaturii învățate în liceu va descuraja cititul și va mări riscul analfabetismului funcțional în rândul elevilor.

Potrivit programei pentru liceu, pusă în dezbatere publică, operele urmează să fie studiate în ordine cronologică începând cu clasa a 9-a. Ea conține recomandări de autori precum cronicarul Miron Costin, Costache Negruzzi, Ioan Slavici, Marin Preda sau Mihail Sadoveanu, urmărind în timp evoluția fenomenelor literare.

Peste 200 de personalități din cultură și educație au criticat programa si au trimis un memoriu la Ministerul Educației, invocând că elevii își vor pierde plăcerea lecturii.

Acestei inițiative i s-au alăturat cadre didactice din toată țara, iar numărul semnăturilor a trecut de 2.000.

Alex Goldis, conf. univ. dr. Universitatea Babeș-Bolyai: „Este o programa care ignoră aproape complet sensibilitatea și preocupările elevului de 15 ani, în măsura în care programa veche era o programa adaptata la orizontul lui de preocupări permitea deschideri literare, acum aceasta programa va obliga elevul să revină la un discurs strict diacronic al literaturii si va obliga profesorii sa facă un an întreg literatura secolul 19”.

Pe de altă parte, cei care au lucrat la programa susțin ca ordonarea cronologică a operelor este cea mai bună variantă.

Alexandru Nicolae, cercetător al Institutului de Lingvistică: „Noi a plecat de la constatarea că abordarea tematica din gimnaziu produce un fel de haos. Suntem interesați de conținuturi ca fiind o formă prin care antrenăm elemente de gândire critice, capacitatea de a citi un text, de a înțelege, de a analiza din aceste considerente, prin consens în comisie s-a adoptat ideea unui criteriu ordonator și anume cronologic”.

Programa a fost dezbătută și la o întâlnire organizată la Academia Română, unde a participat și ministrul Educației.

Daniel David, ministrul Educației: „Aceste propuneri le voi verifica cu comisia de experți de la nivelul ministerului să înțeleg cum se raportează experții la propunerile experților... ca degeaba mă uit eu ca psiholog la astfel de propuneri. Dar am găsit deschidere din partea tuturor pentru a găsi o variantă care să fie cât mai bună”.

Programa pentru clasa a 9-a este în dezbatere publică.

