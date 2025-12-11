Programa de Limba Română pentru clasa a IX-a, criticată de peste 200 de personalități și mii de profesori. Ce riscuri ar fi

Stiri Educatie
11-12-2025 | 19:45
×
Codul embed a fost copiat

Peste 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori, regizori și profesori cer Ministerului Educației „regândirea integrală” a noii programe de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a.

autor
Stirileprotv

Lor li s-au alăturat mii de cadre didactice din toată țara care spun că o ordonare cronologică a literaturii învățate în liceu va descuraja cititul și va mări riscul analfabetismului funcțional în rândul elevilor.

Potrivit programei pentru liceu, pusă în dezbatere publică, operele urmează să fie studiate în ordine cronologică începând cu clasa a 9-a. Ea conține recomandări de autori precum cronicarul Miron Costin, Costache Negruzzi, Ioan Slavici, Marin Preda sau Mihail Sadoveanu, urmărind în timp evoluția fenomenelor literare.

Peste 200 de personalități din cultură și educație au criticat programa si au trimis un memoriu la Ministerul Educației, invocând că elevii își vor pierde plăcerea lecturii.

Acestei inițiative i s-au alăturat cadre didactice din toată țara, iar numărul semnăturilor a trecut de 2.000.

Citește și
donald trump volodimir zelenski
Trump confirmă că va discuta cu Zelenski luni. ''Dacă totul decurge bine, vom programa o întâlnire cu preşedintele Putin''

Alex Goldis, conf. univ. dr. Universitatea Babeș-Bolyai: „Este o programa care ignoră aproape complet sensibilitatea și preocupările elevului de 15 ani, în măsura în care programa veche era o programa adaptata la orizontul lui de preocupări permitea deschideri literare, acum aceasta programa va obliga elevul să revină la un discurs strict diacronic al literaturii si va obliga profesorii sa facă un an întreg literatura secolul 19”.

Pe de altă parte, cei care au lucrat la programa susțin ca ordonarea cronologică a operelor este cea mai bună variantă.

Alexandru Nicolae, cercetător al Institutului de Lingvistică: „Noi a plecat de la constatarea că abordarea tematica din gimnaziu produce un fel de haos. Suntem interesați de conținuturi ca fiind o formă prin care antrenăm elemente de gândire critice, capacitatea de a citi un text, de a înțelege, de a analiza din aceste considerente, prin consens în comisie s-a adoptat ideea unui criteriu ordonator și anume cronologic”.

Programa a fost dezbătută și la o întâlnire organizată la Academia Română, unde a participat și ministrul Educației.

Daniel David, ministrul Educației: „Aceste propuneri le voi verifica cu comisia de experți de la nivelul ministerului să înțeleg cum se raportează experții la propunerile experților... ca degeaba mă uit eu ca psiholog la astfel de propuneri. Dar am găsit deschidere din partea tuturor pentru a găsi o variantă care să fie cât mai bună”.

Programa pentru clasa a 9-a este în dezbatere publică.

Sursa: Pro TV

Etichete: ministerul educatiei, limba romana, programa,

Dată publicare: 11-12-2025 19:45

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Gramatica și aritmetica revin în liceu. Ministerul Educației introduce experimente în noua programă școlară
Stiri Educatie
Gramatica și aritmetica revin în liceu. Ministerul Educației introduce experimente în noua programă școlară

„Extragem ADN-ul dintr-o banană!”, „Disecăm flori!”, „Facem baterii din lămâie”. Acestea sunt doar câteva sugestii de experimente oferite profesorilor de Ministerul Educației.

Trump confirmă că va discuta cu Zelenski luni. ''Dacă totul decurge bine, vom programa o întâlnire cu preşedintele Putin''
Stiri externe
Trump confirmă că va discuta cu Zelenski luni. ''Dacă totul decurge bine, vom programa o întâlnire cu preşedintele Putin''

Preşedintele american Donald Trump a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni după-amiază în Biroul Oval, informează Reuters.

Ce pică la Matematică la Evaluare Națională 2025. Ce subiecte s-au dat la examen în anii trecuți și programa
Evaluare nationala 2025
Ce pică la Matematică la Evaluare Națională 2025. Ce subiecte s-au dat la examen în anii trecuți și programa

  Elevii care se pregătesc pentru Evaluarea Națională 2025 la Matematică susțin examenul pe baza unei programe oficiale stabilite de Ministerul Educației. Analiza subiectelor din anii trecuți oferă indicii valoroase despre exercițiile care pot apărea.

Recomandări
Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că a dat 900.000 de lei într-o lună unui consultant secret
Stiri Politice
Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că a dat 900.000 de lei într-o lună unui consultant secret

Partidul Oamenilor Tineri (POT) va dispărea, luni (15 decembrie), ca grup parlamentar, după un scandal uriaș izbucnit în interiorul partidului condus de Anamaria Gavrilă.

Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”
Stiri Justitie
Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”

O serie de judecători de la instanțe din toată țara au semnat o scrisoare de susținere pentru magistrații care au arătat cu degetul la problemele sistemice din Justiție, în ciuda negărilor oficiale venite joi de la Curtea de Apel București.

Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ
Stiri Justitie
Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ

Reacții virulente și contradictorii după documentarul publicației Recorder în care foști și actuali magistrați vorbesc despre probleme din justiție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 Decembrie 2025

55:40

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 11 Decembrie 2025

01:33:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28