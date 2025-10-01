CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe – a dat START ÎNSCRIERILOR pentru Ediția 2026

Stiri Educatie
01-10-2025 | 14:33
p

Au început înscrierile pentru Ediția 2026 a CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe – pe www.campiomate.ro.

autor
Stirileprotv

Inspirat din sport și video-gaming, cu misiunea de a aduce matematica în universul copiilor și pe copii în universul matematicii, programul CampioMATE a ajuns la cea de-a cincea ediție. Și în acest an, CampioMATE îi invită pe elevii de gimnaziu să își antreneze mintea în ARENA de concurs prin misiuni captivante și să experimenteze matematica prin joc și spirit de echipă, sub îndrumarea Profesorilor - Antrenori și a Liceenilor Voluntari. Totul pentru ca fiecare elev-jucător să descopere plăcerea matematicii și, indiferent de nivelul său actual, să își dea LEVEL-UP la mate, câștigând puncte și urcând în clasament alături de colegi și prieteni. Nivelul de dificultate este similar cu Evaluarea Națională, așadar este potrivit tuturor elevilor de gimnaziu care doresc să se antreneze la matematică într-un cadru interactiv, adaptat generației nativilor digitali.

Elevii de gimnaziu se pot înscrie GRATUIT pe www.campiomate.ro până pe 7 noiembrie, folosind codul de înregistrare de la profesorul de matematică de la școală. Dacă profesorul nu are cont în platformă, elevii pot să trimită un mesaj la [email protected] în care să solicite cod de înregistrare național.

Apoi, din 8 noiembrie și până pe 27 noiembrie se desfășoară probele de CALIFICĂRI. Anul acesta, în premieră, prima probă de calificări este MARATONUL PROVOCĂRILOR chiar în prima zi a calificărilor, pe 8 noiembrie. După afișarea rezultatelor din Calificări, urmează, în luna decembrie, formarea diviziilor, a echipelor și a băncilor de rezerve. Iar din ianuarie până la finalul lunii mai se desfășoară campionatul propriu-zis ce va cuprinde 5 etape de matematică și 2 probe sociale, pentru antrenarea minții și a spiritului de echipă. Și în această ediție, CampioMATE se va încheia cu GALA de premiere, în care jucătorii și echipele de top, dar și profesorii coordonatori, antrenorii și liceenii voluntari vor fi răsplătiți cu trofee, medalii și diplome de merit.

Cu o minte antrenată, poți urca pe orice treaptă

Edițiile precedente au demonstrat, deja, că elevii care s-au antrenat în Arena CampioMATE au apreciat experiența programului și au înregistrat, în medie, un plus de nivel la matematică și rezultate la examene mai bune decât colegii care nu au participat.

Citește și
Studenți protest
Nemulțumirile studenților la începutul anului universitar: „Ne-au luat reducerile la tren, acum ne-au luat din burse”

În plus, CampioMATE îi antrenează pe jucători pentru un viitor mai bun, dincolo de rezultatele școlare imediate. Prin matematică (supranumită și “gimnastica minții”), dar și prin joc de echipă, CampioMATE antrenează o mare parte din competențele esențiale pentru succes în viitor. Gândirea critică, analiza datelor, rezolvarea problemelor complexe, perseverența, organizarea și planificarea, argumentarea, generarea de idei și soluții și colaborarea – toate aceste competențe esențiale pentru viitor sunt modelate în Arena de joc CampioMATE.

În CampioMATE matematica unește și se transformă în sport de echipă, atât în ARENĂ, cât și în spatele ei

Programul CampioMATE este inițiat de Asociația Visuri Îndrăznețe și organizat în parteneriat național cu Societatea de Științe Matematice din România, fiind recunoscut pe lista concursurilor școlare naționale a Ministerului Educației și Cercetării. La nivel județean, CampioMATE se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratele Școlare Județene.

Ultimul sezon - CampioMATE Ediția 2025 - a adus în joc 13.000 de elevi, înscriși cu sprijinul a peste 800 de profesori din peste 1000 de școli. Jucătorii și-au antrenat mințile rezolvând, în total, 1.668.451 de exerciții de matematică sub îndrumarea celor 291 de antrenori și a celor ~70 de liceeni voluntari.

Participarea în program este 100% GRATUITĂ datorită sprijinului GALERIEI SUPORTERILOR, companii și persoane fizice care cred că educația este cea mai important investiție pe care o putem face, împreună, pentru viitor! Și pe această cale, organizatorii programului mulțumesc SUPORTERILOR CampioMATE: Kaufland România – Partener Principal, alături de: ProTV, UniCredit Foundation, Familia Safir, EY România, Grupul Publicis, NEPI RockCastle, Interbrands – Orbico, Exe Software, Mindit.io, Mediaposte Martech, Novotel City Centre, Phoenix Media, News.ro și Profit.ro și tuturor partenerilor, profesorilor, părinților și susținătorilor care fac această experiență posibilă pentru copii.

Pentru mai multe informații:
Website: www.campiomate.ro

Sursa: StirilePROTV

Etichete: matematica,

Dată publicare: 01-10-2025 14:20

Articol recomandat de sport.ro
Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
Citește și...
Nemulțumirile studenților la începutul anului universitar: „Ne-au luat reducerile la tren, acum ne-au luat din burse”
Stiri Educatie
Nemulțumirile studenților la începutul anului universitar: „Ne-au luat reducerile la tren, acum ne-au luat din burse”

Studenții din toată țara au început de luni facultatea. Universitățile au organizat festivități de deschidere, iar bobocii s-au arătat plini de speranță.  

Universitatea din Ploiești pune la dispoziţia studenţilor sală de gaming, studio de podcast și spaţii de recreere
Stiri Educatie
Universitatea din Ploiești pune la dispoziţia studenţilor sală de gaming, studio de podcast și spaţii de recreere

Universitatea Petrol-Gaze (UPG) Ploieşti a implementat câteva proiecte pentru descurajarea abandonului şcolar, unitatea de învăţământ punând la dispoziţia studenţilor, printre altele, o sală de gaming şi un studio de podcast.

Anul universitar 2025-2026 se deschide cu proteste ale studenților față de măsurile de austeritate
Stiri Educatie
Anul universitar 2025-2026 se deschide cu proteste ale studenților față de măsurile de austeritate

Studenții din toată țara au început luni facultatea. Universitățile au susținut festivități de deschidere, iar bobocii au fost cei mai entuziasmați pentru un nou început.

Recomandări
Intoxicație misterioasă în Vaslui. Un copil a murit, mama și surorile sunt în spital. Alertă națională: Alimente suspecte
Stiri actuale
Intoxicație misterioasă în Vaslui. Un copil a murit, mama și surorile sunt în spital. Alertă națională: Alimente suspecte

Un copil a murit în Vaslui, iar mama și surorile lui sunt în spital, intoxicați. Nu se știe ce i-a putut răpune atât de agresiv.

„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă
Stiri externe
„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă

Guvernul Statelor Unite a intrat miercuri dimineață într-un blocaj bugetar și a suspendat o mare parte din activitățile sale, iar situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă la nivel federal.

Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori, valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20.

Top citite
1 alegeri republica moldova
Inquam/ Octav Ganea
Stiri externe
Mesajul SUA după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova
2 pensionari
Inquam Photos / Mălina Norocea
Stiri Economice
Vestea așteptată de milioane de pensionari din România. În decembrie vor primi din nou bani de la Guvern
3 Horoscop chinezesc octombrie 2025. Energia lunii de jar și previziunile pentru fiecare zodie
Stiri Diverse
Horoscop chinezesc octombrie 2025. Energia lunii de jar și previziunile pentru fiecare zodie
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Octombrie 2025

03:12:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28