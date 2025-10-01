CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe – a dat START ÎNSCRIERILOR pentru Ediția 2026

Inspirat din sport și video-gaming, cu misiunea de a aduce matematica în universul copiilor și pe copii în universul matematicii, programul CampioMATE a ajuns la cea de-a cincea ediție. Și în acest an, CampioMATE îi invită pe elevii de gimnaziu să își antreneze mintea în ARENA de concurs prin misiuni captivante și să experimenteze matematica prin joc și spirit de echipă, sub îndrumarea Profesorilor - Antrenori și a Liceenilor Voluntari. Totul pentru ca fiecare elev-jucător să descopere plăcerea matematicii și, indiferent de nivelul său actual, să își dea LEVEL-UP la mate, câștigând puncte și urcând în clasament alături de colegi și prieteni. Nivelul de dificultate este similar cu Evaluarea Națională, așadar este potrivit tuturor elevilor de gimnaziu care doresc să se antreneze la matematică într-un cadru interactiv, adaptat generației nativilor digitali.

Elevii de gimnaziu se pot înscrie GRATUIT pe www.campiomate.ro până pe 7 noiembrie, folosind codul de înregistrare de la profesorul de matematică de la școală. Dacă profesorul nu are cont în platformă, elevii pot să trimită un mesaj la [email protected] în care să solicite cod de înregistrare național.

Apoi, din 8 noiembrie și până pe 27 noiembrie se desfășoară probele de CALIFICĂRI. Anul acesta, în premieră, prima probă de calificări este MARATONUL PROVOCĂRILOR chiar în prima zi a calificărilor, pe 8 noiembrie. După afișarea rezultatelor din Calificări, urmează, în luna decembrie, formarea diviziilor, a echipelor și a băncilor de rezerve. Iar din ianuarie până la finalul lunii mai se desfășoară campionatul propriu-zis ce va cuprinde 5 etape de matematică și 2 probe sociale, pentru antrenarea minții și a spiritului de echipă. Și în această ediție, CampioMATE se va încheia cu GALA de premiere, în care jucătorii și echipele de top, dar și profesorii coordonatori, antrenorii și liceenii voluntari vor fi răsplătiți cu trofee, medalii și diplome de merit.

Cu o minte antrenată, poți urca pe orice treaptă

Edițiile precedente au demonstrat, deja, că elevii care s-au antrenat în Arena CampioMATE au apreciat experiența programului și au înregistrat, în medie, un plus de nivel la matematică și rezultate la examene mai bune decât colegii care nu au participat.

În plus, CampioMATE îi antrenează pe jucători pentru un viitor mai bun, dincolo de rezultatele școlare imediate. Prin matematică (supranumită și “gimnastica minții”), dar și prin joc de echipă, CampioMATE antrenează o mare parte din competențele esențiale pentru succes în viitor. Gândirea critică, analiza datelor, rezolvarea problemelor complexe, perseverența, organizarea și planificarea, argumentarea, generarea de idei și soluții și colaborarea – toate aceste competențe esențiale pentru viitor sunt modelate în Arena de joc CampioMATE.

În CampioMATE matematica unește și se transformă în sport de echipă, atât în ARENĂ, cât și în spatele ei

Programul CampioMATE este inițiat de Asociația Visuri Îndrăznețe și organizat în parteneriat național cu Societatea de Științe Matematice din România, fiind recunoscut pe lista concursurilor școlare naționale a Ministerului Educației și Cercetării. La nivel județean, CampioMATE se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratele Școlare Județene.

Ultimul sezon - CampioMATE Ediția 2025 - a adus în joc 13.000 de elevi, înscriși cu sprijinul a peste 800 de profesori din peste 1000 de școli. Jucătorii și-au antrenat mințile rezolvând, în total, 1.668.451 de exerciții de matematică sub îndrumarea celor 291 de antrenori și a celor ~70 de liceeni voluntari.

Participarea în program este 100% GRATUITĂ datorită sprijinului GALERIEI SUPORTERILOR, companii și persoane fizice care cred că educația este cea mai important investiție pe care o putem face, împreună, pentru viitor! Și pe această cale, organizatorii programului mulțumesc SUPORTERILOR CampioMATE: Kaufland România – Partener Principal, alături de: ProTV, UniCredit Foundation, Familia Safir, EY România, Grupul Publicis, NEPI RockCastle, Interbrands – Orbico, Exe Software, Mindit.io, Mediaposte Martech, Novotel City Centre, Phoenix Media, News.ro și Profit.ro și tuturor partenerilor, profesorilor, părinților și susținătorilor care fac această experiență posibilă pentru copii.

