Bursele de merit cresc cu 500 de lei pe lună pentru mii de elevi din București. Vor fi majorate și bursele sociale

Consiliul Local al Sectorului 2 a hotărât, marți, suplimentarea burselor de merit cu câte 500 de lei lunar și a burselor sociale cu câte 200 de lei lunar.

Mai exact, este vorba despre bursele de merit obţinute conform criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (1 ), (2) şi (3) din H.G. nr. 732/ 2025, cu condiţia ca media generală pe anul şcolar anterior/ media de admitere/media primelor două intervale de cursuri din anul şcolar curent să fie egală cu 10.

De asemenea, vor creşte cu 500 de lei bursele de merit obţinute conform criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (4) din H.G. nr. 732/2025, potrivit Agerpres.

Câți elevi beneficiază de majorarea burselor de merit

Conform raportului de specialitate, se estimează că în anul şcolar 2025-2026 vor fi suplimentate aproximativ 8.000 de burse, fondurile necesare suplimentării fiind de aproximativ 21,7 milioane lei. Pentru perioada septembrie-decembrie 2025, fondurile estimate pentru plata burselor sunt de 7,4 milioane lei.

Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, a declarat că la începutul anului viitor ar putea fi adoptat un proiect şi pentru recompensarea elevilor cu performanţe deosebite la olimpiade naţionale şi internaţionale.

"Vom suplimenta bursele de merit cu 500 de lei/lună. Vom suplimenta şi bursele sociale cu 200 de lei/lună, urmând ca în luna ianuarie, după ce vom avea o situaţie mai clară de la Inspectoratul Şcolar, să instituim o bursă de performanţă a Consiliului Local al Sectorului 2, pentru că o parte din bursele care se acordau în trecut, în urma ultimelor modificări legislative, nu se mai acordă. Dar avem posibilitatea, prin legea educaţiei naţionale, să acordăm burse ale Consiliului Local. Şi atunci, pentru a ajunge la nivelul burselor de anul trecut, în luna ianuarie vom analiza un astfel de proiect. În principiu, va viza recompensarea elevilor care au performanţe deosebite la olimpiade naţionale şi internaţionale", a precizat Rareş Hopincă.

Luni, într-o postare pe Facebook, edilul a subliniat că sumele suplimentate vor fi virate în conturile unităţilor de învăţământ până la sfârşitul acestei săptămâni.

El a menţionat că este vorba despre elevii cu media 10 şi elevii de clasa a IX-a admişi fără Evaluare Naţională, în baza premiilor obţinute în gimnaziu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













