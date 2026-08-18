Așadar, încă 9.600 de tineri li se alătură colegilor care au luat diploma în vară.

Cei picați aruncă în joc ultima carte și contestă notele, sperând că următorii 2 profesori corectori vor fi mai indulgenți.

Relaxarea sau norocul au fost de partea unora candidați. Alții, care n-au putut naviga printre lecțiile neînvățate, s-au întors în centrele de bacalaureat la câteva ore după ce-au aflat rezultatele. Triști, dar perseverenți.

Reporter: „Cât ai luat?”

﻿Candidat: „Un 3,5. Sper la mai mult acum”.





Candidat: „Aveam nevoie de 40 de sutimi ca să pot trece bacalaureatul”.

Contestațiile pot fi depuse până joi.

Corespondent Pro TV: „O treime din cei examinați au găsit o strategie câștigătoare și au depășit pragul mediei 6. Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, e cel mai bun rezultat din ultimii 20 de ani, în care cel mai slab a fost în 2010, când au apărut camerele de supraveghere în săli - doar 15% promovați. De această dată, un semnal pozitiv e și diferența mică, de numai 3 procente, între rata de promovare a promoției 2026 și cea a generațiilor trecute. 31% la sută din absolvenții altor serii s-au mobilizat și au obținut diploma”.

Candidat: „Vreau să merg la drept, să scap de matematică”.

Rămâne totuși problema absenteismului, accentuat la bacalaureatul de toamnă. 15% dintre cei înscriși nu s-au prezentat la probe. Ceea ce înseamnă că au irosit una dintre cele două încercări gratuite, permise de regulament, sau chiar taxa de înscriere, de 540 de lei. La nivel național au fost doar 5 medii peste 9,50, dar niciun 10. ​