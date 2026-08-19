Din proiectul unei hotărâri de guvern pus în dezbatere de Ministerul Educației lipsește mențiunea potrivit căreia suma de 300 de lei oferită elevilor cu boli cronice și din familii cu venituri mici este virată lunar, inclusiv în vacanțe.

Sistemul public de învățământ alocă anual între 600 și 800.000 de burse sociale pentru a susține minorii vulnerabili.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, motivează propunerea de a suspenda bursele sociale în afara perioadelor de cursuri prin faptul că acestea ar fi o formă de sprijin doar pentru participarea la activități didactice și prevenirea abandonului școlar.

Totuși, predecesorii săi au considerat că, pentru elevii în dificultate, bursa este un stimul necesar tot anul.

Aprobarea documentului pus în transparență ar readuce bursele sociale la sistemul de acordare de acum trei ani.