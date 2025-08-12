Au fost publicate proiectele de ordin pentru organizarea Evaluării Naţionale, a Bacalaureatului şi a admiterii la liceu

12-08-2025 | 16:59
Simulare Bacalaureat 2025

Ministerul Educaţiei a publicat, pentru consultare publică, proiectele de ordin privind organizarea examenelor naţionale de anul viitor şi a admiterii în învăţământul liceal.

Mihaela Ivăncică

Conform propunerilor, probele scrise ale Evaluării Naţionale, respectiv ale Bacalaureatului se vor desfăşura după finalizarea cursurilor anului şcolar 2025-2026.

Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2025-2026, proiectul de ordin privind organizarea admiterii în învăţământul liceal 2026 şi proiectul de ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de Bacalaureat 2026.

Documentele conţin şi propunerile de calendare de desfăşurare a examenelor naţionale/activităţilor specifice, precum şi propunerile de calendare pentru simulările examenelor naţionale (Evaluare Naţională şi Bacalaureat).

Studenți
Guvernul nu mai plătește burse pentru studenți în timpul vacanțelor și le taie complet pentru cei la taxă
Astfel, Evaluarea Naţională s-ar desfăşura în perioada 22-26 iunie 2026, cu afişarea primelor rezultate în 2 iulie şi a celor finale în 9 iulie.

Bacalaureatul ar începe, conform propunerii, în 8 iunie, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală, iar probele scrise s-ar desfăşura între 29 iunie şi 3 iulie, primele rezultate urmând să fie afişate în 7 iulie, iar cele finale în 13 iulie.

Simulările examenelor naționale, programate în martie 2026

Simularea Evaluării Naţionale ar urma să se desfăşoare între 16 şi 18 martie, iar cea a Bacalaureatului între 23 şi 26 martie.

Probele de evaluare a competenţelor, în cadrul examenului naţional de Bacalaureat, se vor desfăşura după încheierea cursurilor anului şcolar 2025-2026 pentru clasa a XII-a.

Pentru probele scrise se păstrează prevederea prin care este permisă vizualizarea lucrărilor după afişarea rezultatelor iniţiale şi înainte de contestaţii, atât la Evaluarea Naţională, cât şi la Bacalaureat.

Forma finală a documentelor va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social (CDS).

Proiectele de ordine şi calendarele aferente pot fi consultate aici (EN VIII & bacalaureat), respectiv aici (admitere liceu).

Sursa: News.ro

Dată publicare: 12-08-2025 16:50

