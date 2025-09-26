Analiza ParentED Fest: Elevii romani petrec mai puțin timp în școala, dar mai mult la matematică și română, decât media UE

26-09-2025 | 18:16
parented

PARTENERIAT - România alocă 46% din timpul de școală primară materiilor fundamentale (matematică, citire, scriere, literatură), mai mult decât media OECD, de 41%.

  • Elevii români din ciclul primar au doar 540 de ore obligatorii anual, cu 33% mai puțin decât media OECD, de 804 ore.

  • Vacanțele școlare în România cumulează 16,6 săptămâni pe an, cu aproape 3 săptămâni mai mult decât media OECD – de 13,5 săptămâni.

În România, elevii din învățământul primar alocă 46% din totalul orelor obligatorii materiilor fundamentale – matematică, citire, scriere și literatură, comparativ cu media OECD, de 41%. La gimnaziu, această pondere scade la 29% în România, față de 27% – media OECD.

Această concentrare pe materiile de bază se face adesea în detrimentul disciplinelor complementare, precum informatica, științele naturii, limbile străine și artele, care primesc mai puțin timp comparativ cu alte țări europene.

La polul opus se află țările nordice, unde timpul obligatoriu alocat materiilor fundamentale este considerabil mai mic, permițând mai mult timp pentru discipline complementare: în Danemarca, doar 35% din timpul de școală este alocat materiilor de bază, în Islanda – 36%, în Finlanda și Estonia – 38%. Cel mai mare procent din timpul școlar rezervat pentru orele de matematică și limba se regăsește în Croația – 50%, Slovacia – 49% – sau Suedia, Luxemburg și Germania, cu 48%.

„Știm acum că pentru ca un copil să se dezvolte optim, este nevoie să susținem formarea de conexiuni în întregul lui creier; conexiuni care construiesc abilități ce conduc la relații mai sănătoase, la o stare mentală echilibrată și la o viață plină de semnificație”, explică Dr. Daniel Siegel, medic, autor și expert în neuroștiința relațională. Dr. Daniel Siegel va susține o conferință la București, pe 4 octombrie 2025, în cadrul ParentED Fest 2025.

În plus, în România, elevii din învățământul primar au doar 540 ore obligatorii de școală pe an, ceea ce plasează țara printre cele cu cele mai puține ore de școală din Europa. Mai puține ore decât România au doar Bulgaria (507 ore/an) și Croația (473 ore/an). La polul opus, cele mai multe ore de școală la nivel primar se regăsesc în Danemarca (1000 ore/an), Olanda (940 ore/an), Luxemburg (927 ore/an) și Italia (917 ore/an).

Datele provin din cel mai recent raport OECD privind sistemele educaționale din țările membre – Education at a Glance 2025.

În ceea ce privește vacanțele școlare, România are un total de 16,6 săptămâni pe an, mai mult decât media OECD, de 13,5 săptămâni. Cele mai lungi vacanțe școlare la ciclul primar se înregistrează în Letonia și Lituania, unde copiii beneficiază de 17 săptămâni libere pe an. La polul opus, cele mai scurte perioade cumulate de vacanță sunt în Danemarca (10,6 săptămâni), Olanda (11 săptămâni) și Norvegia (11,4 săptămâni), urmate de Cehia (12 săptămâni) și Regatul Unit – cu 12,2 săptămâni în Scoția și 12,8 în Anglia.

„Faptul că elevii români petrec mai puțin timp la școală și concentrează mare parte din ore pe disciplinele fundamentale ridică întrebări despre echilibrul dintre cunoștințele academice și dezvoltarea abilităților socio-emoționale. Educația holistică presupune să pregătim copiii nu doar să rezolve exerciții la matematică sau să scrie corect, ci și să-și dezvolte creativitatea, gândirea critică, reziliența și capacitatea de a relaționa sănătos. Dacă nu lăsăm loc pentru aceste dimensiuni, riscăm să avem adulți competenți tehnic, dar copleșiți emoțional”, explică Diana Bălan, fondatorul festivalului de parenting ParentED Fest.

Cel mai mare festival de parenting din România, ParentED Fest, va avea loc pe 4-5 octombrie 2025, la București. Evenimentul, ajuns la ediția a doua, va reuni experți de talie mondială în domeniul creșterii și îngrijirii copiilor: Maggie Dent, expert recunoscut în parenting și autoare de cărți despre dezvoltarea echilibrată a copiilor; Dr. Laura Markham, psiholog și autor de bestselleruri despre parentingul bazat pe conexiune; Dr. Shefali, psiholog clinician de talie internațională, care se întoarce la ParentED Fest pentru a doua oară, după succesul înregistrat la ediția de anul trecut; Dr. Gordon Neufeld, psiholog specializat în dezvoltarea copilului și pionier în domeniul atașamentului; Tamara Neufeld Strijack, terapeut și autor și Dr. Daniel Siegel, neuropsihiatru de renume mondial și pionier în integrarea neuroștiinței cu psihologia.

Mai multe informații se regăsesc pe https://parentedfest.ro/.

Dată publicare: 26-09-2025 18:16

