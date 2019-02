Afacerea vizelor de flotant pentru şcoli mai bune înfloreşte. Au apărut şi intermediari

Pro TV

Cu câteva zile înainte de începerea înscrierilor la clasa pregătitoare, în marile oraşe s-a relansat afacerea cu vizele de flotant.

Părinţii care vor să-şi dea copiii la şcoli bune, dar nu locuiesc în zonă, dau câteva sute de lei, ca să-şi poată schimba domiciliul în acte. Iar proprietarii nu sunt sancţionaţi, deşi plata este ilegală.

Paginile de mică publicitate sunt pline de anunţuri ale celor car vând vize de flotant, în cartiere unde există şcoli cu prestigiu. În Bucureşti - de pildă - vizele de flotant se vând cu câteva sute de lei.

"Pentru copil doriţi. Păi trebuie să mergem la evidenţa populaţiei să vă fac viză de flotant şi vă pun un abţibild pe cartea de identitate pe care dumneavoastră dovediţi că aveţi viză de flotant la adresa mea. Cu această viza vă puteţi înscrie copilul pentru că, ştiţi, că sunt doar o serie de străzi arondate şcolii respective. 500 de lei."

Pentru că există cerere au apărut şi intermediari care negociază luarea în spaţiu în numele proprietarilor.

Unii au făcut o afacere bănoasă din luarea în spaţiu a familiilor care vor să îşi înscrie copiii la anumite şcoli.

"Care să fie? Am două opţiuni, Grigore Moisil sau Colegiul Bănăţean Eu vă spun cu ce pot eu să vă ajut ca şi arondisment pentru şcolile de care vă spuneam eu. Am o adresă, ori una, ori alta... deci am mai multe adrese."

Legea nu le interzice proprietarilor să ia în spaţiu pe cineva, pentru a-şi putea înscrie copilul la o şcoală anume, însă plata în acest scop este ilegală. Cu toate acestea, până acum, nimeni nu a fost sancţionat. Iar afacerea cu vize de flotant este încurajată de sistemul de învăţământ românesc.

Aura Danielescu, Inspector ISJ Timiş: "Se pot înscrie la unităţile de învăţământ copiii care aparţin circumscripţiei unităţii de învăţământ evident nu doar cei care au domiciliul stabil ci şi chiar cei cu un domiciliu temporar, cei cu viză de flotant."

În Timişoara - de pildă - şase şcoli primare sunt extrem de căutate de părinţi. Unele şi-au suplimentat clasele, pentru că au foarte mulţi elevi înscrişi.

Mihaela Sora, Director Școala Gimnazială Nr.30 Timișoara: „Jumătate sunt de-ai noştri adică cu domiciliu stabil în în circumscripţia şcolară şi jumătate şi sau puţin mai puţin, 40 la sută, sunt părinţii care şi-au făcut reşedinţa sigur cu acest scop de a putea înscrie copilaşul în calsa pregătitoare la şcoala noastră"

În şcolile de stat, prima etapă de înscriere la clasa pregătitoare are loc între 4 şi 22 martie.

