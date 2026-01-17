A intrat cu bâta într-un liceu din Găești și a bătut crunt un elev. Spune că a vrut să-și răzbune fratele umilit

Incident deosebit de grav într-un liceu din Găești, Dâmbovița. Un elev de 17 ani a fost bătut crunt de un tânăr care nu învăța acolo. Agresorul a intrat în unitatea de învățământ fără să-l oprească cineva.

Suspectul a fost arestat, iar cazul este cercetat de poliție și de inspectoratul școlar.

Era 9:45 când țipetele unei eleve i-au alertat pe profesorii liceului ”Iordache Golescu” din Găești. Într-o sală de la etaj, un individ lovea cu o bâtă un băiat din clasa a XI-a.

Șocați, unii elevi au rămas înmărmuriți, alții au scos telefonul și au filmat întreaga scenă, însă imaginile sunt greu de privit. Agresorul a plecat apoi nestingherit, iar elevul lovit a ajuns la spital.

Elev: ”A dat ca un animal în el”.

Școala are un paznic și un profesor de serviciu. Însă niciunul nu a putut să împiedice scenele șocante.

Ioana Dincă, director liceul ”Iordache Golescu” Găești: ”Nu a intrat pe poarta liceului, a intrat prin spate, acea bâtă a fost ascunsă în geacă și efectiv a urmărit, a intrat când a ieșit profesoara din clasă și din păcate s-a întâmplat, suntem șocați de ce s-a întâmplat”.

”- Se face vreun control, cum se intră aici?

- Nu știu.

- Păi, totuși, a intrat cu o bâtă până în sala de clasă”.

Părinte: ”Să se ia măsuri, să se facă dreptate, incredibil așa ceva”.

Agresorul, un tânăr de 19 ani, a povestit că a vrut să-și răzbune fratele, care a fost elev al liceului până în decembrie. Părinții spun că fiul lor mai mic s-a transferat din cauză că în liceu ar fi fost victima bullying-ului.

”Râdeau foarte mult de el că este slab, că este urât”

Mama agresorului: ”Râdeau foarte mult de el că este slab, că este urât, copilul meu ajunsese să meargă vara cu hanorac cu mânecă lungă pentru că se vedea oribil, râdea de el că are mersul urât, pur și simplu l-au terorizat psihic până a cedat”.

Tatăl agresorului: ”Nu mai voia să meară la școală de teama că i se întâmplă iară același calvar”.

Ioana Dincă, director liceul ”Iordache Golescu” Găești: ”La momentul acela s-au purtat discuții cu părinții ambilor copii și noi am crezut că s-a terminat conflictul lor, mai ales că unul dintre elevi s-a transferat la o altă unitate de învățământ”.

Tânărul de 19 ani a fost arestat pentru 30 de zile sub acuzația de loviri sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Cazul este și în atenția Inspectoratului Școlar Dâmbovița, care va verifica dacă liceul a luat măsurile necesare de securitate și acces în unitatea de învățământ. Este cercetat și modul în care au reacționat angajații liceului.

