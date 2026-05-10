Sistemul imunitar în formare îşi doreşte răceli. Şi copii în jur cu nasul curgând. Explicaţiile sunt spectaculoase.

Acum 30 de ani, a apărut teoria igienei, care ne spunea că un copil nu trebuie ţinut perfect curat. Ci expus mediului natural, la care suntem adaptaţi. Suntem adaptaţi însă zonelor rurale, nu oraşului. Haideţi să facem demonstraţia.

Paraziţii intestinali. Am evoluat alături de ei.

Dr. Brânduşa Petruţescu, medic primar alergolog: „Îl protejează de bolile alergice, dar şi de bolile auto-imune. Pentru că, deşi par două direcţii diferite, au cauze comune. Se pare că au un rol protector aceşti paraziţi, pericolul asupra sănătăţii nu e mare, pe vremuri toţi copiii aveau ascarizi”.

Adică limbrici. Paraziţii intestinali conţin proteine asemănătoare cu cele din arahide. Se ştie clar că cei expuşi la paraziţii intestinali în copilărie nu vor dezvolta alergie la arahide!

Hepatita A. 99% din cazuri sunt uşoare, încât nu ştiţi că sunteţi infectaţi. Boala este auto-limitată, organismul reuşeşte să elimine virusul. Dacă aţi făcut hepatita A, scade din nou riscul de a suferi de alergii ori boli auto-imune. Nu ne speriem de boală, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne luăm toate măsurile de igienă.

Dr. Adriana Moţoc, medic primar boli infecţioase: „Căpşunile - că e sezonul lor, pepenii şi salata verde cresc pe pământ - ar putea fi contaminate. Ne referim la pământ contaminat cu fecale sau cu urina unui om bolnav. Exact. A şi E – aceste hepatite se pot transmite pe cale digestivă”.

Hepatita A nu e doar boala mâinilor murdare. Dacă mâncaţi legume ori fructe care au atins pământul şi nu au fost spălate, virusul se poate transmite!

Corespondent Știrile ProTV: „Cu cât suntem mai mulţi într-un oraş, cu atât zburdă în cantităţi mai mari virusurile cu transmitere respiratorie. Aglomerarea urbană creşte riscul virozelor respiratorii, dar şi poluarea asociată oraşului. Cu alte cuvinte, un copil nu se îmbolnăveşte din cauză că a transpirat după efort ori din cauză că a stat în… curent”.

Totuşi, răcelile comune antrenează sistemul imunitar al copilului în direcţia corectă. Şi copilul trebuie să treacă prin ele. Când ne îngrijorăm?

Dr. Brânduşa Petruţescu, medic primar alergolog: „Când avem mai multe viroze pe an la copil, mai mult de 6! Reţinem! Infecţiile virale la copii necesită evaluare pediatrică, apoi la imunolog şi alergolog”.

Corespondent Știrile ProTV: „Şi acum haideţi să ne bucurăm de mânuţe mici şi deseori murdare, de fructe mâncate din copac, de plimbările la ţară. De mediul natural, la care suntem perfect adaptaţi. Şi să ieşim cât mai des din oraş!”