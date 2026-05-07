Charlie Duke rămâne, după o jumătate de secol, cel mai tânăr astronaut care a pășit pe Lună, unde a lăsat, ca mărturie, o fotografie cu familia lui. Iar Nicole Stott a stat peste 100 de zile în spațiu și a fost ultimul pasager către Terra al navetei Discovery.

A fost penultima călătorie pe Lună, cu echipaj uman, până în zilele noastre. Din 3 astronauți purtați în spațiu de Apollo 16 în 1972, doar Charlie mai este în viață. Este al zecelea om care a pus piciorul pe Lună, după o lansare cu multe probleme, care a riscat, până în ultima clipă, să fie anulată.

Charles Duke, astronaut: „Când am pășit prima oară pe Lună am zis «Sunt pe Lună, am ajuns pe Lună, sunt aici!». Noi trebuia să aselenizăm, apoi să ieșim și să explorăm. Dar ne-au spus că am ajuns cu 7 ore întârziere, așa că vor schimba planul de zbor și că ne trimit la culcare”.

A fost o noapte albă, la 400 de mii de kilometri de casă. În următoarele 72 de ore, Charlie a condus vehiculul de transport, numit Rover lunar, pe suprafața muntoasă a Lunii. A colectat 100 de kilograme de rocă - cea mai mare, de 11 kilograme. Întors pe Pământ, nu a păstrat, ca amintire, nici măcar un fir de nisip de pe Lună. În schimb, Nicole, care a fost în 2009 pe Stația Spațială Internațională, s-a întors cu picturi în acuarelă, a ceea ce putea observa doar de sus - întreaga planetă albastră.

Nicole Stott, astronaut: „Era aproape normal să te uiți pe fereastră și să vezi Pământul. Dar, în același timp, era surprinzător de fiecare dată. Am stat câteva luni pe stația spațială și aveam ocazia să mă uit prin hublou. M-am gândit că poate mă plictisesc, voi vrea să închid vizorul la un moment dat, dar asta nu s-a întâmplat niciodată!”

Ambii astronauți au plătit experiențele fabuloase cu ani de antrenament, răpiți din viața de familie. O poză cu băieții și soția lui Charlie stă însă de 55 de ani în praful Lunii.

Charles Duke, astronaut: „Am zis «vreți să veniți cu mine pe Lună?» Ei au spus că da. «O să facem o fotografie și voi lua poza cu mine, ca să ajungeți pe Lună cu tata»”.

Reporter: N-au fost dezamăgiți că nu au mers efectiv pe Lună cu tatăl lor?

Charles Duke, astronaut: „Nu, deloc. Niciunul nu a vrut să se facă astronaut”.

Corespondent Știrile ProTV: „Pentru prima oară, mai mulți copii vor să fie youtuberi decât astronauți! Este concluzia studiului unui mare producător de tehnologie pentru educație. Totuși, dintre copiii între 4 și 7 ani, 57% cred că, în cursul vieții lor, călătoria în spațiu va deveni rutină. 19% cred că oamenii vor putea trăi pe alte planete în următorii 10 ani și ar alege Marte drept a doua casă. Intuiția copiilor nu e departe de prezent… misiunea Artemis 3 de anul viitor va căuta soluții pentru o bază sustenabilă pe Lună.”