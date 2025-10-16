Mai mult de jumătate dintre români cred în existența locurilor „încărcate energetic”. Tinerii, mai deschişi

Stiri Diverse
16-10-2025 | 15:48
oameni pe strada
Inquam Photos / Malina Norocea

Mai mult de jumătate dintre români cred că în țară există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor, potrivit Barometrului România între magie și ezoterie, realizat de INSCOP.

autor
Lorena Mihăilă

Cercetarea arată o deschidere semnificativă a românilor către credințele ezoterice, indiferent de nivelul de educație sau gen.

Un procent de 37,8% dintre respondenți nu sunt de acord cu această idee, iar 10,9% nu știu sau nu pot aprecia.

Rezultate neașteptate

Remus Ștefureac, director INSCOP Research, a subliniat că rezultatele preliminare au fost surprinzătoare, dar și că fenomenul transcende barierele de gen, educație și clasă socială.

Citește și
BIG LITTLE FESTIVAL 2025
BIG LITTLE FESTIVAL 2025. Trei zile pline de magie pentru întreaga familie

„Credința în existența locurilor «încărcate energetic» traversează toate categoriile sociale, fără diferențe marcante între femei și bărbați. Această uniformitate sugerează că fenomenul are o rezonanță culturală generală, depășind barierele de gen. Cel mai surprinzător lucru, nici nivelul de educație nu produce polarizări clare în atitudini”, a explicat Ștefureac.

sondaj magie inscop

Tinerii, mai încrezători în „locuri energetice”

Tinerii sunt mai dispuși sp creadă în locurile „magice”, potrivit sondajului.

• La categoria de vârstă 18–29 de ani, 61% dintre respondenți sunt de acord și 35% în dezacord.

• Pentru grupa 30–44 de ani, acordul este de 49%, iar dezacordul de 39%.

• În rândul celor de 45–59 de ani, 53% sunt de acord, 39% în dezacord.

• În categoria 60 de ani și peste, acordul este de 47%, iar dezacordul 36%.

„Noile generații... reinterpretează dimensiunea simbolică a realității în afara reperelor consacrate ale raționalității”, a mai spus Ștefureac.

Oamenii de la oraș cred mai mult în locuri magice

Cei de la oraș sunt mai predispuși să creadă în astfel de locuri.

• București: 55% acord, 39% dezacord

• Orașe mari: 55% acord, 36% dezacord

• Orașe medii și mici: 58% acord, 34% dezacord

• Mediul rural: 45% acord, 40% dezacord

„Tendința sugerează că astfel de credințe nu mai sunt alimentate predominant de tradiția rurală, ci de o formă de spiritualitate difuză, care coexistă cu modernitatea urbană”, afirmă directorul INSCOP.

Nivelul de educație nu face diferențe

De asemenea, încrederea în locuri „încărcate energetic” este asemănătoare în rândul persoanelor cu studii superioare și al celor cu educație primară:

• Studii primare: 49% acord, 38% dezacord

• Studii medii: 53% acord, 37% dezacord

• Studii superioare: 51% acord, 40% dezacord

Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romani, magie, sondaj, locuri, inscop,

Dată publicare: 16-10-2025 15:48

Articol recomandat de sport.ro
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Citește și...
Spectacolul florilor a adus magie în Târgu Mureș. Sutele de spectatori au admirat carele alegorice colorate
Stiri Diverse
Spectacolul florilor a adus magie în Târgu Mureș. Sutele de spectatori au admirat carele alegorice colorate

Spectacol plin de culoare pe străzile din Târgu Mureș. Care alegorice pline cu flori au defilat prin centrul orașului, sub privirile a sute de spectatori.Festivalul, inspirat din Ungaria, a adunat și formații de dansatori, zâne și regine.

BIG LITTLE FESTIVAL 2025. Trei zile pline de magie pentru întreaga familie
Stiri Mondene
BIG LITTLE FESTIVAL 2025. Trei zile pline de magie pentru întreaga familie

PARTENERIAT. Ultimul weekend al verii calendaristice a transformat Palatul Mogoșoaia într-un tărâm al imaginației, bucuriei și conexiunii autentice dintre părinți și copii.  

Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție

Vâscul era văzut ca fiind încărcat cu magie, în mitologiile europene. Deși în ziua de azi, vâscul este asociat cu norocul în dragoste, în trecut planta era mai degrabă un simbol al curățeniei spirituale, sănătății și al armoniei.

(P) Caravana Coca-Cola de Crăciun răspândește magie și bucurie în toată țara, chiar și unde camioanele roșii nu pot ajunge
Advertoriale
(P) Caravana Coca-Cola de Crăciun răspândește magie și bucurie în toată țara, chiar și unde camioanele roșii nu pot ajunge

Caravana Coca-Cola, motivul de bucurie a celor mici și pretextul de a crede în magie pentru cei mari, își continuă călătoria prin țară.  

(P) „Furtuna de Onix”: O carte de aventură plină de magie și sacrificii, perfectă de citit în mijlocul iernii
Promo
(P) „Furtuna de Onix”: O carte de aventură plină de magie și sacrificii, perfectă de citit în mijlocul iernii

Iarna este anotimpul poveștilor. Învelită într-o pătură pufoasă, cu o cană de ciocolată caldă în mână și fulgi de zăpadă dansând pe geam, nimic nu se compară cu plăcerea unei cărți bune!

Recomandări
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”
Stiri externe
Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia! Secretarul american pentru război a avertizat Moscova asupra „costurilor” privind continuarea agresiunii asupra Ucrainei.

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Top citite
1 Michael Schumacher
Getty
Stiri externe
Presupus viol în casa lui Michael Schumacher. O asistentă acuză un pilot că a abuzat-o, după o petrecere
2 piedone
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 16 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi din senin o sumă de bani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28