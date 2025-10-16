Mai mult de jumătate dintre români cred în existența locurilor „încărcate energetic”. Tinerii, mai deschişi

Mai mult de jumătate dintre români cred că în țară există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor, potrivit Barometrului România între magie și ezoterie, realizat de INSCOP.

Cercetarea arată o deschidere semnificativă a românilor către credințele ezoterice, indiferent de nivelul de educație sau gen.

Un procent de 37,8% dintre respondenți nu sunt de acord cu această idee, iar 10,9% nu știu sau nu pot aprecia.

Rezultate neașteptate

Remus Ștefureac, director INSCOP Research, a subliniat că rezultatele preliminare au fost surprinzătoare, dar și că fenomenul transcende barierele de gen, educație și clasă socială.

„Credința în existența locurilor «încărcate energetic» traversează toate categoriile sociale, fără diferențe marcante între femei și bărbați. Această uniformitate sugerează că fenomenul are o rezonanță culturală generală, depășind barierele de gen. Cel mai surprinzător lucru, nici nivelul de educație nu produce polarizări clare în atitudini”, a explicat Ștefureac.

Tinerii, mai încrezători în „locuri energetice”

Tinerii sunt mai dispuși sp creadă în locurile „magice”, potrivit sondajului.

• La categoria de vârstă 18–29 de ani, 61% dintre respondenți sunt de acord și 35% în dezacord.

• Pentru grupa 30–44 de ani, acordul este de 49%, iar dezacordul de 39%.

• În rândul celor de 45–59 de ani, 53% sunt de acord, 39% în dezacord.

• În categoria 60 de ani și peste, acordul este de 47%, iar dezacordul 36%.

„Noile generații... reinterpretează dimensiunea simbolică a realității în afara reperelor consacrate ale raționalității”, a mai spus Ștefureac.

Oamenii de la oraș cred mai mult în locuri magice

Cei de la oraș sunt mai predispuși să creadă în astfel de locuri.

• București: 55% acord, 39% dezacord

• Orașe mari: 55% acord, 36% dezacord

• Orașe medii și mici: 58% acord, 34% dezacord

• Mediul rural: 45% acord, 40% dezacord

„Tendința sugerează că astfel de credințe nu mai sunt alimentate predominant de tradiția rurală, ci de o formă de spiritualitate difuză, care coexistă cu modernitatea urbană”, afirmă directorul INSCOP.

Nivelul de educație nu face diferențe

De asemenea, încrederea în locuri „încărcate energetic” este asemănătoare în rândul persoanelor cu studii superioare și al celor cu educație primară:

• Studii primare: 49% acord, 38% dezacord

• Studii medii: 53% acord, 37% dezacord

• Studii superioare: 51% acord, 40% dezacord

