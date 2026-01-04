„Spartul caprelor” din Oituz, tradiție veche ce atrage oameni din toată țara. Care este semnificația obiceiului

Stiri Diverse
04-01-2026 | 08:37
×
Codul embed a fost copiat

Tradiție veche și plină de culoare la Oituz, în județul Bacău. La început de an, cete de tineri din localitate agită făclii pentru a alunga spiritele rele.

autor
Daniel Moldovan

Procesiunea este spectaculoasă, motiv pentru care vin oameni și din împrejurimi să vadă „pe viu” acest obicei, numit „spartul caprelor”.

La final, sunt arse caprele cu care tinerii au mers la colindat. Este un gest simbolic, ce semnifică arderea „relelor” de anul trecut.

Sute de jandarmi și polițiști au supravegheat evenimentul. Din fericire, nu au fost incidente.

Sursa: Pro TV

Etichete: tradiții, oituz,

Dată publicare: 04-01-2026 08:09

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Calendarul foilor de ceapă. Ce arată pentru anul 2026
Stiri Sociale
Calendarul foilor de ceapă. Ce arată pentru anul 2026

În sudul țării, anul nou nu înseamnă doar sărbătoare, ci și obiceiuri străvechi, menite să prezică viitorul. Astfel de tradiții sunt încă vii în satele Olteniei.

Tradiții și superstiții în prima zi a noului an. Ce se întâmplă dacă verși vin pe masă de Sfântul Vasile
Stiri Diverse
Tradiții și superstiții în prima zi a noului an. Ce se întâmplă dacă verși vin pe masă de Sfântul Vasile

Sfântul Vasile, sărbătorit în prima zi a noului an, este însoțit de numeroase tradiții și superstiții legate de belșug, noroc și bunăstare.

Sfântul Vasile cel Mare, sărbătorit pe 1 ianuarie. Tradiții și obiceiuri pentru noroc, în ziua ”păzitorului de duhuri rele”
Stiri Sociale
Sfântul Vasile cel Mare, sărbătorit pe 1 ianuarie. Tradiții și obiceiuri pentru noroc, în ziua ”păzitorului de duhuri rele”

Anul începe cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi creştini, considerat „păzitor de duhuri rele”.

Recomandări
Nicolas Maduro a ajuns la New York. Primele cuvinte ale liderului venezuelean după ce a fost capturat
Stiri externe
Nicolas Maduro a ajuns la New York. Primele cuvinte ale liderului venezuelean după ce a fost capturat

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a ajuns sâmbătă la New York. Liderul de la Caracas - acuzat de americani de trafic de droguri, printre altele - va ajunge în fața unui judecător.

Ninsori în 14 județe. Drumurile sunt acoperite de zăpadă sau polei. Unde se circulă cu dificultate
Stiri actuale
Ninsori în 14 județe. Drumurile sunt acoperite de zăpadă sau polei. Unde se circulă cu dificultate

Traficul rutier este restricţionat, duminică dimineaţă, pe DN 6, în zona localităţii Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, din cauza ninsorilor şi a zăpezii depuse pe şosea, anunţă Centrul Infotrafic.

Data la care Bolojan ”speră” ca CCR să decidă pe pensia magistraților. Va crește vârsta de pensionare și în alte domenii
Stiri Politice
Data la care Bolojan ”speră” ca CCR să decidă pe pensia magistraților. Va crește vârsta de pensionare și în alte domenii

Premierul Ilie Bolojan afirmă că la Curtea Constituţională s-a creat "o minoritate de blocaj" în privinţa luării unei decizii pe tema pensiilor magistraţilor, punctând că e vorba de o problemă "care ţine de o minimă justeţe socială".

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 03 Ianuarie 2026

30:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28