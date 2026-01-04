„Spartul caprelor” din Oituz, tradiție veche ce atrage oameni din toată țara. Care este semnificația obiceiului

Tradiție veche și plină de culoare la Oituz, în județul Bacău. La început de an, cete de tineri din localitate agită făclii pentru a alunga spiritele rele.

Procesiunea este spectaculoasă, motiv pentru care vin oameni și din împrejurimi să vadă „pe viu” acest obicei, numit „spartul caprelor”.

La final, sunt arse caprele cu care tinerii au mers la colindat. Este un gest simbolic, ce semnifică arderea „relelor” de anul trecut.

Sute de jandarmi și polițiști au supravegheat evenimentul. Din fericire, nu au fost incidente.

