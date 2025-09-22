„Jaful Secolului”, propunerea României la Oscar 2026, ajunge de marți în cinematografe. Ce spun actorii despre peliculă

„Jaful Secoulului”, propunerea României la Premiile Oscar la categoria „cel mai bun film internațional”, intră de marți în cinematografe.

Regizat de Teodora Ana Mihai, cu un scenariu de Cristian Mungiu, filmul este inspirat din jaful comis de niște români în 2012 la un muzeu din Rotterdam. Tablouri faimoase, furate de acolo, au fost ulterior puse pe foc.

„Jaful Secolului” spune povestea unui cuplu de tineri care pleacă dintr-un sat dunărean la muncă în Țările de Jos. Umiliți și tratați ca niște cetățeni de mâna a doua, cei doi plănuiesc un jaf spectaculos.

În mai puțin de două minute, reușesc să fure tablouri de peste 20 de milioane de euro.

Filmul este inspirat din jaful real comis de niște conaționali la muzeul Kunsthal din Rotterdam.

Cristian Mungiu, scenaristul filmului: „Tot contextul real pe care eu l-am cercetat în detaliu este foarte interesant. Să vezi cum s-a putut întâmpla chestia asta, cum s-au întâlnit cu poliția, nu s-a întâmplat nimic. Au scăpat prin urechile acului și totul a mers așa, cum se zice la noi, ca-n brânză. Din moment ce tu n-ai să poți să vinzi lucrurile astea, tu de ce le-ai fura? Numai că asta nu se adresează unor oameni a căror orizont bate până la: eu cred că aș putea să fur chestiile astea și voi nici nu vă prindeți.”

În rolul Nataliei, personajul principal, o găsim pe Anamaria Vartolomei, actriță franceză de origine română.

Anamaria Vartolomei, actriță: „A fost o experiență destul de interesantă pentru mine să joc în limba maternă, a fost stresant pentru că am o urmă de accent francez, deci mi-era frică să nu reușesc să îl șterg. Cât am făcut pregătirea, auzind limba română mai mult cotidian, m-a ajutat și pe mine să integrez limba mai ușor. În Franța, uite, m-am întors înapoi, vorbind franceză zilnic, am revenit aici și tot accentul a revenit.”

Anamaria Vartolomei a fost desemnată cea mai bună tânără actriță la premiile Cesar 2022. Iar pentru Jaful Secolului, a câșigat premiul de Cea mai bună Actriță în rol principal la Festivalul Internațional de Film de la Tokyo. Anamaria și-a început cariera la 10 ani.

Anamaria Vartolomei, actriță: „Tatăl meu care are o firmă în construcții, în Franța, lucra atunci cu o actriță de teatru și ea i-a dat un site de casting pe care noi ne-am uitat și am dat de castingul filmului My Little Princess, de Eva Ionescu. Ca fată de 10 ani, o fetiță care pune peruci, tocuri și rochii, mă vedeam prințesă, era un joc.”

Desi Franța este casa ei părinții nu au lăsat-o să uite de România.

Anamaria Vartolomei, actriță: „Știi că Bucureștiul se numea pe vremuri Micul Paris! Da, e foarte energic. Are, are ceva...Arcul de triumf! Mama mai gătește românește, de Crăciun, de Paște.”

Jaful Secolului este propunerea țării noastre pentru Premiile Oscar 2026, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”.

