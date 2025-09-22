„Jaful Secolului”, propunerea României la Oscar 2026, ajunge de marți în cinematografe. Ce spun actorii despre peliculă

Stiri Diverse
22-09-2025 | 19:37
×
Codul embed a fost copiat

„Jaful Secoulului”, propunerea României la Premiile Oscar la categoria „cel mai bun film internațional”, intră de marți în cinematografe.

autor
Valentina Neagu

Regizat de Teodora Ana Mihai, cu un scenariu de Cristian Mungiu, filmul este inspirat din jaful comis de niște români în 2012 la un muzeu din Rotterdam. Tablouri faimoase, furate de acolo, au fost ulterior puse pe foc.

„Jaful Secolului” spune povestea unui cuplu de tineri care pleacă dintr-un sat dunărean la muncă în Țările de Jos. Umiliți și tratați ca niște cetățeni de mâna a doua, cei doi plănuiesc un jaf spectaculos.

În mai puțin de două minute, reușesc să fure tablouri de peste 20 de milioane de euro.

Filmul este inspirat din jaful real comis de niște conaționali la muzeul Kunsthal din Rotterdam.

Citește și
angelina jolie San Sebastián
Angelina Jolie, apariție spectaculoasă pe covorul roșu de la San Sebastian. Actrița a furat toate privirile | GALERIE FOTO

Cristian Mungiu, scenaristul filmului: „Tot contextul real pe care eu l-am cercetat în detaliu este foarte interesant. Să vezi cum s-a putut întâmpla chestia asta, cum s-au întâlnit cu poliția, nu s-a întâmplat nimic. Au scăpat prin urechile acului și totul a mers așa, cum se zice la noi, ca-n brânză. Din moment ce tu n-ai să poți să vinzi lucrurile astea, tu de ce le-ai fura? Numai că asta nu se adresează unor oameni a căror orizont bate până la: eu cred că aș putea să fur chestiile astea și voi nici nu vă prindeți.”

În rolul Nataliei, personajul principal, o găsim pe Anamaria Vartolomei, actriță franceză de origine română.

Anamaria Vartolomei, actriță: „A fost o experiență destul de interesantă pentru mine să joc în limba maternă, a fost stresant pentru că am o urmă de accent francez, deci mi-era frică să nu reușesc să îl șterg. Cât am făcut pregătirea, auzind limba română mai mult cotidian, m-a ajutat și pe mine să integrez limba mai ușor. În Franța, uite, m-am întors înapoi, vorbind franceză zilnic, am revenit aici și tot accentul a revenit.”

Anamaria Vartolomei a fost desemnată cea mai bună tânără actriță la premiile Cesar 2022. Iar pentru Jaful Secolului, a câșigat premiul de Cea mai bună Actriță în rol principal la Festivalul Internațional de Film de la Tokyo. Anamaria și-a început cariera la 10 ani.

Anamaria Vartolomei, actriță: „Tatăl meu care are o firmă în construcții, în Franța, lucra atunci cu o actriță de teatru și ea i-a dat un site de casting pe care noi ne-am uitat și am dat de castingul filmului My Little Princess, de Eva Ionescu. Ca fată de 10 ani, o fetiță care pune peruci, tocuri și rochii, mă vedeam prințesă, era un joc.”

Desi Franța este casa ei părinții nu au lăsat-o să uite de România.

Anamaria Vartolomei, actriță:Știi că Bucureștiul se numea pe vremuri Micul Paris! Da, e foarte energic. Are, are ceva...Arcul de triumf! Mama mai gătește românește, de Crăciun, de Paște.”

Jaful Secolului este propunerea țării noastre pentru Premiile Oscar 2026, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”.

Un urs și-a făcut apariția la 10 km de Craiova. Localnicii primesc mesaje de avertizare

Sursa: Pro TV

Etichete: film, oscar, film romanesc, jaful secolului,

Dată publicare: 22-09-2025 19:36

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT El este marele favorit pentru câștigarea Balonului de Aur!
NEWS ALERT El este marele favorit pentru câștigarea Balonului de Aur!
Citește și...
Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat”
Interviurile Stirileprotv.ro
Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat”

Regizorul și scenaristul Cristian Mungiu a vorbit într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro despre cel mai nou film la care a lucrat, "Jaful secolului", regizat de Teodora Ana Mihai.

Angelina Jolie, apariție spectaculoasă pe covorul roșu de la San Sebastian. Actrița a furat toate privirile | GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Angelina Jolie, apariție spectaculoasă pe covorul roșu de la San Sebastian. Actrița a furat toate privirile | GALERIE FOTO

Angelina Jolie a atras toate privirile într-o rochie neagră cu decolteu adânc, în timp ce poza pe covorul roșu, la evenimentul Couture de la Festivalul de Film de la San Sebastián, din Spania, duminică.

Margot Robbie, apariție spectaculoasă la premiera noului ei film. Ținuta îndrăzneață purtată de actriță. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Margot Robbie, apariție spectaculoasă la premiera noului ei film. Ținuta îndrăzneață purtată de actriță. GALERIE FOTO

Margot Robbie a purtat o rochie despicată la premiera noului ei film, A Big Bold Beautiful Journey, care a avut loc la New York, luni, 15 septembrie.

Propunerea României pentru Premiile Oscar 2026: un film care vorbește cu umor despre teme incomode
Cultura
Propunerea României pentru Premiile Oscar 2026: un film care vorbește cu umor despre teme incomode

PARTENERIAT - Filmul care va reprezenta România la categoria Cel Mai Bun Film Internațional al Premiilor Academiei Americane de Film (Premiile Oscar) 2026 este „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu.

Nano Banana, inovația Gemini de la Google prin care oricine poate să ajungă într-o scenă de film
iLikeIT
Nano Banana, inovația Gemini de la Google prin care oricine poate să ajungă într-o scenă de film

Pe internet a apărut un nou trend cu imagini generate de Inteligența Artificială: oamenii vor să se vadă fie în diferite epoci, fie transformați în figurine de colecție.

Recomandări
Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei
Stiri externe
Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei

Sisteme turcești de supraveghere aeriană ar putea fi dislocate curând în România și Polonia. Măsura ar face parte din Santinela Estică, răspunsul NATO la desele incursiuni ale rușilor în spațiul aerian al Alianței.  

Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România
Stiri actuale
Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România

În România, investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație. Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate greșit la un pod.

Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi periculoase pentru ţară şi întreaga regiune
Stiri externe
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi periculoase pentru ţară şi întreaga regiune

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a atras atenţia luni, într-un discurs la Chişinău, că "dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi directe şi periculoase pentru ţara noastră şi pentru întreaga regiune”.

Top citite
1 vinete coapte
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se coc vinetele. Cea mai simplă metodă de a pregăti vinete gustoase pentru iarnă
2 Horoscop luna Neti Sandu și Andreea Marinescu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop lunar 22 septembrie - 23 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Ce aduce Soarele în Balanță pentru toate zodiile
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 22 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o ofertă de nerefuzat
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Septembrie 2025

49:06

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28