Ziua Ielelor 2026. Ce nu ai voie să faci sub nicio formă și cum te ferești de spiritele nevăzute

Cine sunt ielele în mitologia românească

Ielele, numite în unele zone și „Rusalii” sau „zâne rele”, sunt unele dintre cele mai cunoscute și misterioase personaje din folclorul românesc. Pe vremuri, oamenii le vedeau ca pe niște spirite ale naturii, frumoase, dar periculoase. Legendele spun că apar noaptea, mai ales în păduri, poieni sau lângă izvoare ascunse, unde dansează în lumina lunii.

Sunt descrise ca niște fete foarte frumoase, uneori îmbrăcate în haine albe subțiri, alteori cu părul despletit și cu o înfățișare aproape nepământeană. Dansul lor este atât de puternic, încât locul în care joacă rămâne ars și iarba nu mai crește acolo mult timp.

În credințele populare, ielele nu erau văzute doar ca niște zâne ale naturii, ci și ca ființe de care oamenii trebuiau să se ferească. Se spunea că pot aduce ghinion, boală sau chiar nebunie celor care le văd ori le deranjează. În unele povești, ele fură somnul copiilor sau aduc necazuri în gospodării. Oamenii se temeau atât de mult de ele, încât evitau să le spună numele direct. Tocmai de aceea li s-a spus simplu „iele”, un fel de nume rostit cu grijă, ca să nu le atragă atenția.

De ce este temută Ziua Ielelor

„Ziua Ielelor” este legată de Lunea Rusaliilor, o sărbătoare creștină peste care, în timp, s-au suprapus multe credințe și tradiții vechi din folclorul românesc. În poveștile populare, aceasta este perioada în care ielele ies noaptea și umblă prin păduri, poieni sau pe câmpuri, căutând oameni care nu respectă obiceiurile.

Se spune că atunci încep hora lor misterioasă, iar cei care le văd pot păți lucruri grave. În credințele vechi, oamenii spuneau că ielele sunt atât de frumoase și de puternice, încât omul care le privește își poate pierde mințile sau poate dispărea fără urmă. Din acest motiv, noaptea de Rusalii era considerată una periculoasă. În unele sate exista chiar credința că oamenii nu ar trebui să doarmă în acea noapte, ca să nu fie surprinși sau pedepsiți de iele. Se spunea că oricine le iese în cale, vorbește greșit despre ele sau nu respectă tradițiile poate avea parte de boală, nenorociri sau chiar moarte.

Tot în această zi, tradiția populară spune că nu este bine să muncești. Oamenii credeau că cei care lucrează de Rusalii atrag mânia spiritelor și pot fi pedepsiți. În folclorul românesc, Ziua Ielelor este văzută ca un moment în care lumea nevăzută se apropie de oameni, iar spiritele ies să vadă cine respectă și cine ignoră vechile reguli.

Semne că ai atras atenția ielelor

În poveștile populare există mai multe semne care arată că ielele și-au făcut simțită prezența sau că s-au supărat pe cineva. Unul dintre cele mai cunoscute semne este apariția unui cerc de iarbă arsă ori uscată pe câmp sau la marginea pădurii. Oamenii spuneau că acolo au dansat ielele în timpul horei lor. Locul rămânea pârjolit și neroditor mult timp.

De asemenea, se credea că ielele pot aduce rău în gospodărie. Legendele spun că ele pot lua laptele vacilor, pot tulbura somnul copiilor sau pot aduce ghinion și suferință oamenilor. Dacă animalele se îmbolnăveau fără explicație sau copiii deveneau agitați și speriați, mulți puneau aceste lucruri pe seama ielelor. În unele zone exista și credința că apa din izvoarele folosite de iele devine periculoasă. Cine bea din acea apă risca să se îmbolnăvească grav sau să rămână „pocit”, așa cum spuneau bătrânii.

Oamenii mai spuneau că semnele apropierii ielelor pot fi și stările ciudate fără explicație: frisoane puternice, neliniște, amețeli sau vise repetate cu dansuri și umbre înfricoșătoare. Bătrânii credeau că persoanele care trec prin aceste stări le-au mâniat pe iele.

Ce nu ai voie să faci în această zi

În tradiția populară, Ziua Ielelor este considerată una dintre cele mai periculoase perioade ale anului, iar oamenii respectau mai multe reguli de teamă să nu atragă răul asupra lor sau asupra casei. Cea mai cunoscută credință spune că nu este bine să dormi sub lumina lunii în noaptea de Rusalii. Bătrânii spuneau că atunci ielele umblă prin lume, iar cei pe care îi găsesc dormind pot fi pedepsiți sau îmbolnăviți, conform Muzeulreghin.ro.

Tot în această zi nu era voie să se muncească. Oamenii evitau orice fel de lucru în gospodărie sau la câmp, pentru că se credea că ielele pedepsesc pe cei care nu respectă sărbătoarea. Agricultura, torsul, țesutul sau alte treburi importante erau lăsate deoparte, de frica bolilor și a nenorocirilor. Tinerii erau sfătuiți să nu meargă singuri prin păduri și să nu culeagă flori în această perioadă. În unele zone ale țării, femeile însărcinate nu aveau voie să iasă la câmp ori lângă ape, pentru că exista credința că spiritele rele pot aduce rău copilului.

Existau și alte obiceiuri păstrate cu strictețe. De Rusalii nu se aprindea focul pentru copt pâine, iar multe gospodine evitau să pregătească tradiționalii colaci în timpul nopții. De asemenea, nu se spăla, nu se cosea și nu se organizau petreceri sau evenimente zgomotoase.