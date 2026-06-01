A fost pusă în practică prima dată în 2007, la Baia Mare și refăcută ieri în județul Bihor. Mii de oameni au contribuit la prepararea și degustarea gulașului-gigant.

Acum aproape două decenii, același ceaun a intrat în Cartea Recordurilor. De atunci s-au schimbat două lucruri: materia primă — de la carnea de vită la cea de bizon — și locația — de la Baia Mare la Salonta. Chiar și câțiva dintre bucătari au fost de neînlocuit.

Ana Iabloncsik, bucătar: „La ceaun suntem în jur de 35 de persoane. Gustul îl păstrăm prin experiența pe care am dobândit-o de acum 20 de ani. A durat aproximativ 10 ore, pentru că, fiind multe ingrediente, de câte ori mai adăugam, se răcea și trebuia să așteptăm să fiarbă, dar chiar în asta constă secretul.”

Menținerea temperaturii și a gustului uniform, într-un ceaun de asemenea dimensiuni, reprezintă o provocare pe care puțini bucătari o întâlnesc în carieră.

Cătălin Scărlătescu, chef: „Trebuie să amesteci încontinuu, pentru că este o cantitate imensă. În ceaunul acesta, care are 5.000 și ceva de litri, dimineață, când la ora 3 am venit să îi dăm drumul la treabă, cea mai mare provocare a fost să amestecăm ceapa.”

200 de voluntari au ajutat la pregătirea celor 10.000 de porții. Pe lângă cantitatea imensă, gustul cărnii a făcut diferența — mai ales că Salonta e cunoscută pentru cea mai mare fermă de bizoni din Europa.

Femeie: „Este deosebit, unicat, atâta lume, toți veniți din toate colțurile țării. Gustul este nemaipomenit, la superlativ, totul.”

Femeie: „Este extraordinar de bun.”

Bărbat: „Am mai mâncat carne de bizon, este ca o carne de vită. Gulașul ăsta este excepțional.”

Femeie: „Este prima încercare și mi se pare că o să fie foarte bine, iar atmosfera e bună.”

Miroslav Iabloncsik, organizator: „Este foarte căutată, este o carne rară, conține foarte multe vitamine, omega 3, zinc, nu îngrașă și te face și fericit această carne de bizon.”

Laszlo Torok, primar Salonta: „Lângă orașul nostru este o fermă de bizoni care atrage turiști.”

Demonstrația culinară a avut loc cu ocazia Zilelor Salontane, care au inclus mai multe activități culturale.