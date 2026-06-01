Festivalul continuă și luni, cu multe activități pentru copii. Muzica s-a auzit la fiecare pas, pe strada care a fost luată cu asalt de sute de oameni - mulți dintre ei veniți din străînătate.

Fată: „Sunt din Polonia. Am mai venit de câteva ori pe Mătăsari. Sunt mulți artiști buni.”

Fată: „Am venit cu grupul meu de prieteni. E o zonă care are foarte multă istorie, patrimoniu foarte mult”

Nu aveau cum să lipsească tarabele cu mâncare, băutură și produse artizanale.

Cristian Unguraș, fondator: „Este afacere de familie, săpunuri naturale, scruburi naturale, uleiuri naturale”

Lavinia Silișteanu, fondator: „Este floral, aromata și dulce în același timp”.

În pragul verii, mai mulți au căutat, totuși, băuturile reci.

Laurian Popa, fondator: „Prosecco în esență lui este interesant. Avem și non alcoolice pentru copii.”

Dincolo de divertisment și cumpărături, festivalul rămâne un mod de a aduce oamenii împreună.

Armand Popa, artist: „Pentru energie, pentru oameni. Aici nu stai pe telefon, vii să socializezi, să cunoști oameni”

Iulian Văcărean, organizator: „Bucureștiul are nevoie de iubire, și iubirea are nevoie de artă, de meșteri, de designeri, de oameni care să aducă valoare”

Distracția continuă și astăzi, de Ziua Copilului, inclusiv cu activități dedicate celor mici.