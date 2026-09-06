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Zile libere plătite pentru evenimente speciale. La câte zile ai dreptul pentru nuntă, botez sau mutare

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O nuntă, nașterea unui copil, un deces în familie sau chiar o mutare pot însemna zile în care angajatul are nevoie să lipsească de la serviciu. 

autor
Georgiana Ioniță

Codul muncii prevede că, în cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. Potrivit articolului 152 din Legea nr. 53/2003, numărul zilelor și evenimentele pentru care se acordă sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern al angajatorului.

De aici apar și diferențele dintre angajați. Pentru anumite categorii există zile și situații stabilite expres prin acte normative, în timp ce în mediul privat regulile pot fi prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern.

Ce sunt zilele libere plătite pentru evenimente speciale

Codul muncii include printre drepturile salariaților și zilele libere plătite pentru evenimente familiale deosebite. Potrivit articolului 152 din Legea nr. 53/2003, acestea nu se includ în durata concediului de odihnă. Numărul zilelor și evenimentele pentru care se acordă sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern al angajatorului.

Pentru anumite categorii de angajați, există reguli stabilite expres prin acte normative. HG nr. 250/1992 prevede, pentru salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, 5 zile pentru căsătoria salariatului, 3 zile pentru nașterea sau căsătoria unui copil și 3 zile pentru decesul soțului sau al unei rude până la gradul al II-lea inclusiv.

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În mediul privat, aceste cifre nu se aplică automat. Angajatul trebuie să verifice regulamentul intern și contractul colectiv de muncă aplicabil, dacă există.

Câte zile libere se acordă pentru nuntă, botez și alte evenimente

Pentru salariații din sectorul bugetar cărora li se aplică HG nr. 250/1992, articolul 24 prevede concret:

  • 5 zile pentru căsătoria salariatului;
  • 3 zile pentru nașterea sau căsătoria unui copil;
  • 3 zile pentru decesul soțului sau al unei rude până la gradul al II-lea.

Hotărârea precizează că aceste zile se acordă în afara concediului de odihnă.

Pentru un angajat din mediul privat, însă, nu există în Codul muncii o regulă generală care să spună că nunta înseamnă obligatoriu cinci zile libere plătite. Articolul 152 lasă stabilirea evenimentelor și a numărului de zile prin lege, contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern.

Zile libere pentru botez

Botezul copilului nu este enumerat ca atare în articolul 24 din HG nr. 250/1992. Lista menționează nașterea sau căsătoria unui copil, nu botezul.

Prin urmare, nu există, în baza Codului muncii, un număr universal de zile libere plătite pe care orice angajat din România să îl primească automat pentru botezul copilului.

Dacă regulamentul intern sau contractul colectiv al companiei prevede zile libere pentru acest eveniment, angajatul poate beneficia de ele în condițiile stabilite acolo. În lipsa unei asemenea prevederi, botezul nu generează automat un drept la zile libere plătite.

Ce se întâmplă dacă te muți

Mutarea nu este prevăzută de Codul muncii ca un eveniment pentru care toți salariații din România primesc automat un anumit număr de zile libere plătite.

Există însă contracte colective de muncă și regulamente interne care prevăd astfel de zile. De exemplu, unele reglementări acordă zile libere pentru schimbarea domiciliului sau pentru schimbarea locului de muncă însoțită de schimbarea domiciliului. Într-un contract colectiv de muncă publicat în Portalul Legislativ sunt prevăzute 5 zile pentru schimbarea locului de muncă însoțită de schimbarea domiciliului sau reședinței și 3 zile pentru schimbarea domiciliului.

Și alte regulamente interne sau contracte colective prevăd asemenea drepturi, însă numărul zilelor și condițiile diferă. De exemplu, un regulament intern al unei instituții publice prevede 5 zile pentru schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiași instituții, cu schimbarea domiciliului sau reședinței, și 3 zile pentru schimbarea domiciliului, pe baza unei dovezi.

Sunt aceste zile scăzute din concediul de odihnă?

Nu. Articolul 152 din Codul muncii prevede explicit că zilele libere plătite acordate pentru evenimente familiale deosebite nu se includ în durata concediului de odihnă.

Aceeași regulă este prevăzută și de HG nr. 250/1992 pentru categoriile de personal cărora li se aplică.

Cum se face cererea și ce acte doveditoare trebuie să aduci la HR

Pentru acordarea zilelor libere este necesară solicitarea către angajator, potrivit procedurii aplicabile la locul de muncă.

În cazul salariaților cărora li se aplică HG nr. 250/1992, hotărârea prevede că zilele de concediu plătit pentru evenimente familiale deosebite se acordă la cererea solicitantului, de conducerea unității.

În mediul privat, procedura concretă este stabilită de angajator. De aceea, salariatul trebuie să verifice regulamentul intern sau să întrebe departamentul de resurse umane ce documente sunt necesare.

În funcție de eveniment, angajatorul poate solicita documente justificative, precum certificatul de căsătorie, certificatul de naștere sau certificatul de deces. Pentru situații precum mutarea, actele necesare depind de regulile interne ale companiei.

Un alt detaliu important este că zilele libere pentru evenimente familiale deosebite nu trebuie confundate cu zilele de sărbătoare legală. Acestea din urmă sunt reglementate separat, prin articolul 139 din Codul muncii.

Pentru angajat, cel mai important este să verifice documentele care se aplică la locul său de muncă înainte de a-și programa zilele libere pentru nuntă, botez, mutare sau alt eveniment personal.

Pentru salariații din sectorul bugetar cărora li se aplică HG nr. 250/1992, regulile sunt clare: 5 zile pentru propria căsătorie, 3 zile pentru nașterea sau căsătoria unui copil și 3 zile în cazul decesului soțului sau al unei rude până la gradul al II-lea. În mediul privat, numărul zilelor și evenimentele pentru care se acordă trebuie verificate în regulamentul intern și în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Etichete: zile libere, concediu, concediu de odihna,

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