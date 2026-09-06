Zile libere plătite pentru evenimente speciale. La câte zile ai dreptul pentru nuntă, botez sau mutare

Codul muncii prevede că, în cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. Potrivit articolului 152 din Legea nr. 53/2003, numărul zilelor și evenimentele pentru care se acordă sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern al angajatorului.

De aici apar și diferențele dintre angajați. Pentru anumite categorii există zile și situații stabilite expres prin acte normative, în timp ce în mediul privat regulile pot fi prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern.

Ce sunt zilele libere plătite pentru evenimente speciale

Codul muncii include printre drepturile salariaților și zilele libere plătite pentru evenimente familiale deosebite. Potrivit articolului 152 din Legea nr. 53/2003, acestea nu se includ în durata concediului de odihnă. Numărul zilelor și evenimentele pentru care se acordă sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern al angajatorului.

Pentru anumite categorii de angajați, există reguli stabilite expres prin acte normative. HG nr. 250/1992 prevede, pentru salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, 5 zile pentru căsătoria salariatului, 3 zile pentru nașterea sau căsătoria unui copil și 3 zile pentru decesul soțului sau al unei rude până la gradul al II-lea inclusiv.

În mediul privat, aceste cifre nu se aplică automat. Angajatul trebuie să verifice regulamentul intern și contractul colectiv de muncă aplicabil, dacă există.

Câte zile libere se acordă pentru nuntă, botez și alte evenimente

Pentru salariații din sectorul bugetar cărora li se aplică HG nr. 250/1992, articolul 24 prevede concret:

5 zile pentru căsătoria salariatului ;

; 3 zile pentru nașterea sau căsătoria unui copil ;

; 3 zile pentru decesul soțului sau al unei rude până la gradul al II-lea.

Hotărârea precizează că aceste zile se acordă în afara concediului de odihnă.

Pentru un angajat din mediul privat, însă, nu există în Codul muncii o regulă generală care să spună că nunta înseamnă obligatoriu cinci zile libere plătite. Articolul 152 lasă stabilirea evenimentelor și a numărului de zile prin lege, contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern.

Zile libere pentru botez

Botezul copilului nu este enumerat ca atare în articolul 24 din HG nr. 250/1992. Lista menționează nașterea sau căsătoria unui copil, nu botezul.

Prin urmare, nu există, în baza Codului muncii, un număr universal de zile libere plătite pe care orice angajat din România să îl primească automat pentru botezul copilului.

Dacă regulamentul intern sau contractul colectiv al companiei prevede zile libere pentru acest eveniment, angajatul poate beneficia de ele în condițiile stabilite acolo. În lipsa unei asemenea prevederi, botezul nu generează automat un drept la zile libere plătite.

Ce se întâmplă dacă te muți

Mutarea nu este prevăzută de Codul muncii ca un eveniment pentru care toți salariații din România primesc automat un anumit număr de zile libere plătite.

Există însă contracte colective de muncă și regulamente interne care prevăd astfel de zile. De exemplu, unele reglementări acordă zile libere pentru schimbarea domiciliului sau pentru schimbarea locului de muncă însoțită de schimbarea domiciliului. Într-un contract colectiv de muncă publicat în Portalul Legislativ sunt prevăzute 5 zile pentru schimbarea locului de muncă însoțită de schimbarea domiciliului sau reședinței și 3 zile pentru schimbarea domiciliului.

Și alte regulamente interne sau contracte colective prevăd asemenea drepturi, însă numărul zilelor și condițiile diferă. De exemplu, un regulament intern al unei instituții publice prevede 5 zile pentru schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiași instituții, cu schimbarea domiciliului sau reședinței, și 3 zile pentru schimbarea domiciliului, pe baza unei dovezi.