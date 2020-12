Zi de doliu în Timişoara. Victimele căzute la 17 decembrie '89, comemorate printr-un marș

În Timişoara este zi de doliu. În 17 decembrie 1989 au murit primii oameni secerați de gloanțele militarilor și trupelor de miliţie.

Câteva zile mai târziu, regimul Ceaușescu avea să cadă, iar oamenii strigau "Libertate" în Piața Operei.

În memoria acestor evenimente, suporterii echipei Poli Timişoara s-au adunat miercuri seară în fața casei pastorului Laszlo Tokes și au pornit în marş, prin oraş.

Marşul suporterilor a rămas una dintre cele mai vii manifestaţii în memoria victimelor din decembrie 1989. Deși este pandemie, autorităţile le-au dat autorizaţie pentru a cinsti memoria eroilor de la Revoluţie.

În jur de 100 tineri au pornit din faţa casei pastorului Laszlo Tokes - locul unde s-a aprins flacăra Revoluţiei - şi s-au oprit în locurile cheie ale luptei anticomuniste: Catedrala Mitropolitană şi Piaţa Operei.

Li s-au alăturat şi oameni care au înfruntat autorităţile comuniste acum 31 de ani.

Participant la Revoluţie: "În '89 am avut 27 de ani şi am ieşit în stradă pentru o cauză dreaptă. Îndepărtarea hoţiei, demagogiei, abuzurilor. De 30 de ani toţi care s-au perindat în această ţară au furat-o şi au distrus-o. Vă rog să am credeţi, cu lacrimi în ochi, îmi pare rău de cei ce şi-au dat viaţa pentru libertate".

În 17 decembrie 1989 au murit 62 de persoane, iar cadavrele au fost băgate în saci şi duse la crematoriu, în Bucureşti. Alte câteva sute de persoane au fost rănite.