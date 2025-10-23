„Groapa” revine pe VOYO cu un nou sezon plin de secrete și trădări. Daniel Nuță promite surprize majore

Fanii serialului „Groapa” au motive de bucurie. Mult-așteptata producție revine joi exclusiv pe VOYO, cu primul episod al noului sezon.

Loialitatea se va dovedi un concept străin pentru unii, iar răsturnările de situație vor șoca. Actorul Daniel Nuță, cel care îl interpretează pe Sasha Vlahu, ne spune mai multe despre noul sezon al serialului „Groapa”, disponibil și pe VOYO.

Andreea Marinescu: „Spune-ne, te rog ce surprize ne așteaptă noul sezon”.

Daniel Nuță: „Foarte multe. În primul rând personaje noi. Avem trei-trei personaje noi și unu unul dintre aceste personaje chiar o să facă foarte multă deranj prin familia Vlahu și prin Giurgiu. Mai mult decât atât, e vorba de poveste și modul în care în sezonul ăsta lucrurile se se vor desfășura și descoperiri noi în marea familie Vlahu. Fanii cred că-i intuiesc ei ceva. Da, o să așteptăm să să vedem dacă au intuit bine sau nu de la finalul sezonului unu spre sezonul doi”.

Mihai Dedu: „Apropo de sezonul unu doi, familia este totul de sezonul unu. Trecutul nu iartă. Sezonul doi exact unde ne situăm ca balanță?”

Daniel Nuță: „Familia în continuare rămâne totul. Dar de data asta trecutul își cere drepturile lui și e continuitate directă, adică unde am lăsat sezonul unu, de acolo intrăm în sezonul doi chiar cu și a fost destul de greu să refacem.Totuși, chiar vorbeam și la filmare că a fost o minune că toți actorii au fost disponibili, că toată lumea trăia, adică că am găsit locațiile, că am avut aceleași costume și că am putut să refacem totul ca și cum n-au trecut

