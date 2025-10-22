CRBL, în acestă seară La bine și la Roast: „A fost cu usturime, dar și cu dragoste; pentru mine asta înseamnă familie”

În această seară, de la 21:30, la PRO TV, și cu o zi înainte, în avans, pe VOYO, telespectatorii sunt invitați la o nouă ediție incendiară a show-ului La bine și la Roast.

De această dată, cel care va sta pe celebrul „scaun fierbinte” este CRBL, unul dintre cei mai versatili artiști ai generației sale. Alături de el, în platou, vor fi prietenii care îl cunosc cel mai bine și care îi vor fi martori la fiecare glumă și replică acidă: Claudia Pavel, Piticu, Cosmin Seleși, TJ Miles și Otilia Brumă.

Dincolo de ringul prietenilor, se aliniază la atac comedianții care vor transforma seara într-un adevărat spectacol de umor și autoironie: Ionuț Ghenu, Ioana State, Sergiu Mirică, Teo și Bogdan Drăcea.

Roast masterul serii, Răzvan Exarhu, a rezumat perfect esența ediției: „Este artist, dansator, coregraf, actor, influencer, fost soț, actual iubit. Practic, are un CV care urlă ‘frate, frate, fac de toate, dar nimic bine’. A supraviețuit cu greu industriei muzicale și vrem să vedem dacă supraviețuiește și acestei seri.”

Așa cum era de așteptat, glumele au început să curgă încă din primele minute. Bogdan Drăcea nu a menajat deloc invitatul special al serii: „CRBL susține că numele lui vine de la Compun Rime Bine Legate, dar de fapt vine de la ce îi spunea Smiley când nu-i ieșea o glumă de breakdance.”

Dar la La bine și la Roast, dreptul la replică e sfânt. CRBL intră rapid în joc și servește gluma serii, țintindu-l chiar pe TJ Miles: „Dacă mințile luminate sunt rare, TJ Miles e dovada certă că bezna este din belșug.”

Seara s-a încheiat într-un amestec de hohote, emoție și prietenie, cu un mesaj plin de sinceritate din partea protagonistului: „Vă mulțumesc din suflet pentru această seară. A fost cu usturime, dar și cu dragoste, iar pentru mine asta înseamnă familie.” La rândul său, Bogdan Drăcea a subliniat respectul pe care îl are pentru CRBL: „Îl apreciez foarte mult pe CRBL și mă bucur că a acceptat să facă asta. Mi se pare că cei care acceptă să fie luați la roast demonstrează că au caracter și că sunt oameni asumați. Îl apreciez că a făcut asta și că a luat-o ca un campion.”

O ediție în care umorul, prietenia și autoironia merg mână în mână, iar CRBL dovedește că are nu doar ritm, ci și curaj. La bine și la Roast, în această seară, de la 21:30, la PRO TV, și cu o zi înainte pe VOYO

La bine și la Roast – un show bine făcut!

