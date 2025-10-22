CRBL, în acestă seară La bine și la Roast: „A fost cu usturime, dar și cu dragoste; pentru mine asta înseamnă familie”

Stiri Mondene
22-10-2025 | 11:37
CRBL la „Bine și la roast”
protv.ro

În această seară, de la 21:30, la PRO TV, și cu o zi înainte, în avans, pe VOYO, telespectatorii sunt invitați la o nouă ediție incendiară a show-ului La bine și la Roast.

autor
Știrile PRO TV

De această dată, cel care va sta pe celebrul „scaun fierbinte” este CRBL, unul dintre cei mai versatili artiști ai generației sale. Alături de el, în platou, vor fi prietenii care îl cunosc cel mai bine și care îi vor fi martori la fiecare glumă și replică acidă: Claudia Pavel, Piticu, Cosmin Seleși, TJ Miles și Otilia Brumă.

Dincolo de ringul prietenilor, se aliniază la atac comedianții care vor transforma seara într-un adevărat spectacol de umor și autoironie: Ionuț Ghenu, Ioana State, Sergiu Mirică, Teo și Bogdan Drăcea.

Roast masterul serii, Răzvan Exarhu, a rezumat perfect esența ediției: „Este artist, dansator, coregraf, actor, influencer, fost soț, actual iubit. Practic, are un CV care urlă ‘frate, frate, fac de toate, dar nimic bine’. A supraviețuit cu greu industriei muzicale și vrem să vedem dacă supraviețuiește și acestei seri.”

Așa cum era de așteptat, glumele au început să curgă încă din primele minute. Bogdan Drăcea nu a menajat deloc invitatul special al serii: „CRBL susține că numele lui vine de la Compun Rime Bine Legate, dar de fapt vine de la ce îi spunea Smiley când nu-i ieșea o glumă de breakdance.”

Citește și
accident CRBL
CRBL, dus de urgenţă la spital după ce a provocat un accident în Haţeg. A intrat într-o depășire periculoasă, pe motocicletă

Dar la La bine și la Roast, dreptul la replică e sfânt. CRBL intră rapid în joc și servește gluma serii, țintindu-l chiar pe TJ Miles: „Dacă mințile luminate sunt rare, TJ Miles e dovada certă că bezna este din belșug.”

Seara s-a încheiat într-un amestec de hohote, emoție și prietenie, cu un mesaj plin de sinceritate din partea protagonistului: „Vă mulțumesc din suflet pentru această seară. A fost cu usturime, dar și cu dragoste, iar pentru mine asta înseamnă familie.” La rândul său, Bogdan Drăcea a subliniat respectul pe care îl are pentru CRBL: „Îl apreciez foarte mult pe CRBL și mă bucur că a acceptat să facă asta. Mi se pare că cei care acceptă să fie luați la roast demonstrează că au caracter și că sunt oameni asumați. Îl apreciez că a făcut asta și că a luat-o ca un campion.”

O ediție în care umorul, prietenia și autoironia merg mână în mână, iar CRBL dovedește că are nu doar ritm, ci și curaj. La bine și la Roast, în această seară, de la 21:30, la PRO TV, și cu o zi înainte pe VOYO

La bine și la Roast – un show bine făcut!

Sursa: Pro TV

Etichete: show, crbl, comedie, la bine si la roast,

Dată publicare: 22-10-2025 11:24

Articol recomandat de sport.ro
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Citește și...
CRBL face lumină privind divorțul de soția sa Elena, după 16 ani de căsnicie. „Poate de acasă nu pare așa”. VIDEO
Stiri Mondene
CRBL face lumină privind divorțul de soția sa Elena, după 16 ani de căsnicie. „Poate de acasă nu pare așa”. VIDEO

Vestea că CRBL și Elena Viscu divorțează a surprins pe toată lumea. Cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite după 16 ani de casnicie.

CRBL, dus de urgenţă la spital după ce a provocat un accident în Haţeg. A intrat într-o depășire periculoasă, pe motocicletă
Stiri actuale
CRBL, dus de urgenţă la spital după ce a provocat un accident în Haţeg. A intrat într-o depășire periculoasă, pe motocicletă

CRBL a fost implicat, duminică, într-un accident rutier în oraşul Haţeg din judeţul Hunedoara, în timp ce se afla pe o motocicletă şi a depăşit neregulamentar o coloană de maşini, apoi s-a izbit de o autoutilitară din faţa sa.

CRBL a părăsit competiția din motive medicale! Marți seară, un membru al echipei Tigrilor va pleca acasă
Stiri Mondene
CRBL a părăsit competiția din motive medicale! Marți seară, un membru al echipei Tigrilor va pleca acasă

Vulturii au început săptămâna cu o primă victorie importantă la Jocul de Recompensă. S-au bucurat de timp petrecut pe catamaran și au savurat o masă copioasă.

Recomandări
Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”
Stiri actuale
Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”

Şapte percheziţii au loc miercuri, în patru judeţe, în cazul unui bărbat acuzat că s-a dat drept căpitan SRI specializat în culegerea de informaţii şi alte misiuni secrete.

Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute, după un nou atac rusesc la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon, mobilizate
Stiri actuale
Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute, după un nou atac rusesc la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon, mobilizate

Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.

Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”
Stiri actuale
Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a analizat Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța, unde o femeie a murit după ce a născut într-un spital privat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Octombrie 2025

03:12:29

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28