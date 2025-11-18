„Aveam o secure pe hol. Ală sforăia”. Un bărbat din Deleni, ucis în somn de un consătean, după o petrecere. Posibilul motiv

Stiri Diverse
18-11-2025 | 10:27
O seară de petrecere între prieteni s-a terminat tragic, în județul Iași. Un bărbat este suspectat că l-a omorât pe un consătean, de 50 de ani, în timp ce acesta dormea.

autor
Mariana Apostoaie

Chiar suspectul a sunat apoi la 112 să anunțe crima. Arma folosită, o secure, a fost găsită lângă victimă.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Mai mulți localnici din Deleni au urmărit împreună un meci de fotbal și au băut alcool, iar doi dintre bărbați au decis apoi să doarmă în casa unui vecin. Gazda povestește că pe la 4 dimineața s-a trezit de zgomot.

Dumitru Bojica, gazda celor doi: „Aveam o secure pe hol, aici, și s-a dus și i-a dat peste cap. Ăla sforăia. Am alergat afară, ca mă tăia și pe mine”.

Polițiștii l-au găsit pe suspect lângă cadavrul victimei.

Rudele celui ucis cred ca cearta ar fi izbucnit din cauza banilor. Victima se întorsese recent de la munca din Germania și i-ar fi reproșat suspectului ca i-a luat o parte din economii.

Ion Chiriac, ruda a victimei: „El i-a zis: băi, de ce mi-ai luat banii? Și ăla, de ciudă, l-a omorât”.

Suspectul a fost arestat.

Ștefan Fanariu, procuror: „Suspectul ar fi lovit-o pe victimă în timp ce persoana vătămată dormea, cauzându-i leziuni ce au dus la decesul acesteia”.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru omor. Dacă va fi găsit vinovat, agresorul ar putea sta la închisoare 25 de ani.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 18-11-2025 10:27

