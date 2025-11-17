Îngrijitorul unui liceu din Bosnia și-a ucis trei colegi și a încercat să-și ia viața. De ce ar fi recurs la gestul extrem

17-11-2025 | 22:49
Îngrijitorul unui liceu din Bosnia și-a ucis trei colegi și a încercat să-și ia viața
Sursa foto: RTV Sana

Un îngrijitor de la un liceu din Bosnia a fost condamnat luni la 42 de ani de închisoare pentru că şi-a ucis trei colegi cu o armă Kalaşnikov înainte de a încerca să se sinucidă, în august 2024, transmit AFP şi agenţia de presă croată HINA.

Mihaela Ivăncică

Mehmed Vukalic, angajat al unui liceu din Sanski Most, la 250 km nord-vest de Sarajevo, i-a împuşcat mortal pe directorul şcolii, o secretară şi o profesoară de engleză.

El a fost condamnat luni de un tribunal districtual din Bihac (nord-vestul Bosniei) la 42 de ani de închisoare, una dintre cele mai dure pedepse pronunţate de justiţia bosniacă în ultimii ani, pedeapsa maximă fiind de 45 de ani. Fiind o decizie de primă instanţă, acuzatul poate face apel.


În timpul procesului, bărbatul vârstă de 62 de ani şi-a exprimat regretul. Avocatul său a explicat că nu era conştient de acţiunile sale şi că fusese victima discriminării la locul de muncă, ceea ce i-a "afectat starea mentală".

Procuratura, la rândul său, a solicitat o pedeapsă "excepţional de severă", invocând gravitatea şi brutalitatea faptei.

Un număr semnificativ de arme sunt încă în circulaţie în fostele republici iugoslave după războaiele din anii 1990. În pofida operaţiunilor de recuperare a armelor din anii care au urmat războiului din Bosnia (1992-1995) şi a unei amnistii pentru cei care le deţineau, peste 31 din 100 de locuitori continuă să posede o armă în această ţară, potrivit proiectului de cercetare Small Arms Survey (SAS), comparativ cu 19 din 100 în Franţa şi 120 din 100 în Statele Unite.

Sursa: Agerpres

crima, Bosnia si Hertegovina, impuscat

