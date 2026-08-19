Cererea a fost atât de mare, încât organizatorii au mai adăugat un spectacol.

La prânz, faleza Cazinoului din Constanța era plină de turiști. Abia mai aveai loc să mergi printre oamenii care au ieșit la plimbare.

Turiștii au umplut faleza

Femeie: „Este foarte aglomerat pentru că foarte rece pentru a merge pe plajă și atunci toată lumea s-a gândit să vină într-o plimbare."

Femeie: „Este înnorat afară și atunci majoritatea oamenilor ies la o plimbare."

Femeie: „Am prins câteva zile de vreme bună și astăzi am venit să vizităm locurile emblematice ale României. Noi suntem obișnuiți de la Cluj cu aglomerația, deci nu avem problemă."

Mulți turiști au stat la coadă pentru a vizita Cazinoul din Constanța. Rezervările se fac online.

Cazinoul a atras turiștii

Mario Alexandru Huiba, ghid turistic: „Astăzi am găzduit în jur de aproximativ 1.500 de vizitatori până în prezent, sloturile sunt în continuare epuizate."

Reporter: „Mergeți să vizitați și Cazinoul?

Femeie: „Da. Avem programare la ora 15:00, abia am prins. Era coadă destul de mare pentru 13:30."

Și spectacolele cu delfini au fost la mare căutare, așa că organizatorii au mai adăugat în program o reprezentație.

Delfinariul a fost plin

Dănuț Dincă, director Delfinariu Constanța: „În jur de 6.000 de vizitatori am avut miercuri. Toate cele 3 reprezentații pe care le aveam în mod normal planificate, erau sold out."

Bărbat: „Leuțul de mare. În primul rând leuțul de mare că el a venit primul. Mi-a plăcut foarte mult."

Femeie: „De aia am venit la Delfinariu acum, dar mâine sperăm să fie vreme frumoasă și mergem la plajă."

Femeie: „Ca toată lumea de altfel, astăzi fiind o zi înnorată, am venit la Delfinariu."

De joi, vremea va fi din nou frumoasă, cu soare și temperaturi ridicate, spun meteorologii.