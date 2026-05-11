Beneficiază de aceste tichete de concediu cei cu salariul net de maximum 6.000 de lei. Noile reguli ar urma să aducă mai mulți turiști în stațiunile de la noi.

Dacă în anii trecuți voucherele de vacanță de la stat au adus foarte mulți turiști în stațiuni, în 2025 regulile modificate de acordare au redus numărul vizitatorilor.

Alexandru Bothăzan, consultant turism: „Putem să zicem că scăderea a fost cu 70%, comparând cu anii trecuți."

Asta pentru că beneficiarii erau obligați să pună de la ei încă 800 de lei pe lângă cei 800 acordați de stat și să semneze o declarație pe proprie răspundere că folosesc banii în turism. Mulți au refuzat.

Turistă: „Alți colegi nici nu le-au mai luat pentru că era suma prea mică și nu-și aveau rostul, preferă să facă concediile în străinătate."

Lacme Bolat, administrator hotel litoral: „Îmi spuneau că, decât să pună o diferență, mai bine nu mai vin la mare sau nu se mai duc la munte."

Oana Olteanu, administrator hotel litoral: „Mulți ne-au anunțat că au renunțat, că era prea greoi sistemul, procedura."

Anul acesta însă obligația contribuției din bani proprii și declarația au fost eliminate.

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT: „Se pot da acești 800 de lei fără să mai justifici niciun leu în plus. Birocrația îi făcea pe mulți să nu mai acceseze tichetele de vacanță."

Turist: „E bine că încurajează turismul național. Restul vacanțelor, care-și permit, și le fac pe banii proprii, afară."

Federațiile din turism se așteaptă acum la mai multe rezervări pe litoral și în stațiunile montane.

Nicolae Bucovală, reprezentant FPTR: „Reacția a fost imediată în piață, pentru că oamenii aveau 800 de lei, avea și soțul, deci 1.600 de lei în familie, și pot veni pe litoralul Mării Negre."

Gabriel Roșca, reprezentantul unui hotel: „Vorbim să diminuăm turismul la negru, să avem turism curat. S-au autorizat foarte multe pensiuni cu această măsură și a adus un venit extraordinar statului."

Beneficiarii voucherelor de vacanță de la stat sunt cei care au salariul net de până la 6.000 de lei, în loc de 8.000 de lei - cât era anul trecut.