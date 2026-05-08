ANAT avertizează că reducerea valorii acestora afectează turismul intern şi poate avea efecte negative asupra economiei şi locurilor de muncă din industrie.

"ANAT reia apelul pentru menţinerea, indexarea şi extinderea voucherelor de vacanţă, considerate unul dintre cele mai eficiente instrumente de stimulare a turismului intern şi de fiscalizare a veniturilor din industria ospitalităţii. În contextul numeroaselor interpretări apărute în spaţiul public privind actualul sistem al voucherelor de vacanţă, ANAT subliniază încă o dată că, în forma aplicabilă în prezent, valoarea voucherelor de vacanţă este de 800 de lei, iar angajaţii nu sunt obligaţi să contribuie cu încă 800 de lei din propriile venituri pentru a beneficia de acestea. De asemenea, nu este nevoie nici de declaraţia pe proprie răspundere, care "frâna" cam cu 15% decizia angajaţilor de a primi şi utiliza voucherele de vacanţă", se menţionează într-un comunicat de presă al organizaţiei, transmis joi AGERPRES.

Reprezentanţii ANAT susţin că, faţă de 2024 şi de anii anteriori, valoarea voucherelor s-a redus la jumătate, începând din 2025, însă mecanismul actual nu presupune o contribuţie suplimentară obligatorie din partea beneficiarului. Voucherele pot fi utilizate conform cadrului legal existent pentru servicii turistice în România.

Organizaţia patronală din turism consideră că reducerea valorii voucherelor afectează capacitatea de cumpărare a românilor şi implicit circulaţia turistică internă, într-un context economic marcat de inflaţie şi de creşterea costurilor în industria turistică. În acest sens, asociaţia solicită ajustarea valorii voucherelor în raport cu inflaţia şi asigurarea predictibilităţii acestui mecanism de sprijin.

"Voucherele de vacanţă au avut un rol major în dezvoltarea turismului intern, în special pentru litoral, staţiuni montane, balneare şi city-break-uri în România. Ele au contribuit atât la creşterea gradului de ocupare, cât şi la fiscalizarea veniturilor din turism. Studiile din industrie arată că aproximativ 90% din veniturile generate prin vouchere sunt fiscalizate, reducând semnificativ economia informală", a declarat, în comunicat, preşedintele ANAT, Cristian Bărhălescu.

Totodată, asociaţia de profil este pentru extinderea facilităţilor privind voucherele de vacanţă şi către angajaţii din mediul privat, pe fondul unei iniţiative legislative discutată în Parlament şi adoptată tacit în Senat în 2023, prin care s-a propus acordarea voucherelor şi pentru salariaţii din acest sector, în perioada 2024-2026.

Potrivit sursei citate, proiectul prevedea: acordarea unor vouchere în valoare de 1.450 de lei anual, cu finanţare din impozitul pe venit datorat statului, nu direct de către angajator şi extinderea beneficiului pentru toţi angajaţii cu contract individual de muncă din mediul privat.

Impactul favorabil al voucherelor de vacanță asupra economiei și turismului

ANAT consideră că acordarea voucherelor de vacanţă şi în mediul privat, prin facilităţi fiscale şi mecanisme de sprijin din partea statului, ar reprezenta o măsură benefică atât pentru economie, cât şi pentru turismul românesc.

"Este necesară şi vitală prelungirea, prin lege, a acordării voucherelor de vacanţă pentru încă cinci ani. Voucherele de vacanţă au reprezentat, în ultimii ani, principalul şi practic singurul instrument care a susţinut investiţiile în turismul intern şi dezvoltarea turismului "la alb", contribuind la intrarea în legalitate a numeroase vile, pensiuni şi alte structuri similare. În acelaşi timp, acest sistem a avut şi un important rol social. Foarte mulţi angajaţi cu venituri mici au reuşit, datorită voucherelor de vacanţă, să plece în concediu în România pentru prima dată sau după foarte mulţi ani. Vorbim despre un mecanism care sprijină economia, susţine locurile de muncă şi oferă românilor acces la vacanţe în propria ţară. Din aceste motive, considerăm că voucherele de vacanţă trebuie menţinute, dezvoltate şi extinse inclusiv către mediul privat", a menţionat vicepreşedintele ANAT, Adrian Voican.

În opinia organizaţiei, este necesară o abordare echilibrată şi predictibilă privind politicile de stimulare a turismului intern. "Voucherele de vacanţă au demonstrat că pot susţine economia locală, hotelurile, restaurantele, agenţiile de turism şi locurile de muncă din industrie. În acelaşi timp, ele încurajează românii să descopere şi să consume produse turistice autohtone", au transmis patronatele din turism.

În prezent, acordarea voucherelor de vacanţă în mediul privat rămâne opţională şi este suportată, de regulă, de către angajator, conform legislaţiei în vigoare. În acest context, ANAT solicită continuarea dialogului instituţional pentru identificarea unor soluţii fiscale care să permită extinderea acestui sistem la scară mai largă şi în sectorul privat.

Conform studiului privind Impactul socio-economic al sistemului de tichete în România, realizat recent de către Academia de Studii Economice (ASE), eliminarea voucherelor de vacanţă ar duce la o pierdere netă de 1,744 miliarde lei din PIB-ul naţional, precum şi a 17.000 de locuri de muncă.

De asemenea, fiecare milion de lei alocat pentru vouchere susţine peste 1.670 de locuri de muncă directe şi indirecte, iar eliminarea lor ar duce la pierderea a circa 9.100 de locuri de muncă doar în sectoarele HoReCa, transport şi agrement local, punctează conducerea ANAT.