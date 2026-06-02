Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a aprobat numirea noilor membri ai Directoratului, în urma finalizării procesului de selecție desfășurat conform legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Capitalizarea bursieră a companiei Hidroelectrica a depășit recent 79,6 miliarde de lei (aproximativ 16 miliarde de euro), consolidându-și poziția de cea mai valoroasă companie listată la Bursa de Valori București Astfel, Iulius-Dan Plaveti a fost numit în funcția de membru al Directoratului și Chief Executive Officer (CEO), mandatul său urmând să se desfășoare până la 7 noiembrie 2027. Acesta va prelua oficial funcția după renunțarea la toate pozițiile de administrator sau director deținute în consilii de administrație, consilii de supraveghere și directorate, atât în companii de stat, cât și private.

Potrivit CV-ului Europass publicat pe site-ul Romgaz, primul loc de muncă menționat de Plaveti Iulius Dan este cel de Director General la German Top Trading SRL, funcție ocupată în perioada ianuarie 2008 - februarie 2009. Raportat la anul absolvirii liceului, 1987, conform aceluiași document, Plaveti ar fi avut primul loc de muncă consemnat în CV la vârsta de aproximativ 38-39 de ani.

Format ca inginer aeronave la Universitatea Politehnica București, Facultatea de Aeronave, promoția 1993, Plaveti a intrat relativ târziu în sectorul public, primul rol menționat în documentul său de prezentare fiind cel de Director General al unui dealer auto, German Top Trading SRL, în perioada 2008-2009.

Cariera sa în energie a debutat la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), unde a ocupat succesiv funcțiile de Vicepreședinte (2009-2010) și Președinte (2010-2012). A urmat o perioadă în transporturi, cu mandate la CFR Călători — Președinte al Consiliului de Administrație (2015-2017) — și la TAROM, unde a deținut atât un mandat de Director General (august 2016 – februarie 2017), cât și calitatea de membru în Consiliul de Administrație. De asemenea, a condus Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București în perioada 2014-2015.

Ulterior, a revenit în sectorul energetic, ocupând funcția de Director General al HIDROSERV S.A. (2018-2021), companie specializată în montajul și mentenanța agregatelor energetice, după care a activat ca director într-o companie de dezvoltare a proiectelor fotovoltaice, Eco Sole Mio SRL (2022-2023). A figurat și ca membru al Consiliului de Administrație al Tulcea Gaz S.A. începând din 2015.

Noi nume în conducerea Hidroelectrica

Totodată, Mihail-Dan Stan a fost numit membru al Directoratului și Chief Financial Officer (CFO), cu un mandat valabil până la aceeași dată, 7 noiembrie 2027.

Decizia marchează finalizarea procesului de selecție a conducerii executive a companiei și asigură continuitatea managementului pentru următoarea perioadă. Actualul director general interimar al companiei, Bogdan Badea, s-a retras din procesul de selecție.