În cadrul conferinţei Computex din Taiwan, directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a prezentat noul procesor RTX Spark, denumit şi N1X, dezvoltat în colaborare cu Microsoft. Primele dispozitive echipate cu acest cip vor apărea în toamnă şi vor fi produse de Microsoft, Dell, HP, ASUS, Lenovo şi MSI.

Nvidia prezintă primul procesor pentru PC

Huang a declarat că noua generaţie de calculatoare reprezintă cea mai importantă reinventare a PC-ului din ultimele patru decenii, comparând impactul său cu transformarea telefonului mobil în smartphone.

RTX Spark combină două dintre tehnologiile de vârf ale Nvidia: un procesor grafic Blackwell şi un nou procesor central Grace bazat pe arhitectura Arm. Cipul include 128 GB de memorie unificată şi a fost dezvoltat împreună cu compania taiwaneză MediaTek.

Nvidia intenţionează să lanseze în timp peste 30 de modele de laptopuri şi 10 modele de desktopuri bazate pe noua platformă. Primele produse vor viza segmentul premium, adresându-se creatorilor de conţinut, dezvoltatorilor de inteligenţă artificială şi gamerilor.

Noua platformă promite performanțe ridicate

Compania susţine că noul procesor oferă performanţe comparabile cu cele ale plăcii grafice RTX 5070 pentru laptopuri şi promite o eficienţă energetică superioară procesoarelor tradiţionale x86 utilizate de Intel şi AMD.

Mutarea Nvidia reflectă tendinţa tot mai puternică a industriei de a adopta arhitectura Arm, apreciată pentru consumul redus de energie. Apple utilizează deja astfel de cipuri în calculatoarele Mac, iar Microsoft încearcă de mai mulţi ani să extindă ecosistemul Windows bazat pe Arm.

Cipurile RTX Spark nu au fost doar proiectate pentru a fi rapide și eficiente din punct de vedere energetic, ci promit și să ruleze agenți cu inteligență artificială autonomi pe laptopuri și desktopuri, capabili să îndeplinească sarcini 24 de ore pe zi, potrivit lui Huang.

Compania extinde investițiile în AI

În paralel, Nvidia a anunţat că noul său procesor pentru centre de date, Vera CPU, a intrat în producţia de masă. Primele companii care îl vor utiliza includ Anthropic, OpenAI, xAI, Dell, Oracle şi CoreWeave.

Potrivit lui Jensen Huang, procesoarele Vera reprezintă un nou motor de creştere pentru Nvidia, fiind esenţiale pentru funcţionarea viitoarelor centre de date dedicate inteligenţei artificiale. Compania estimează că piaţa procesoarelor pentru astfel de aplicaţii ar putea ajunge la 200 de miliarde de dolari.

Modelul DGX Spark de la Nvidia dispune de 128 GB de memorie RAM și poate costa între 3.499 și 4.699 de dolari, în funcție de model. De asemenea, Microsoft ne-a comunicat că propriul său produs RTX Spark, Surface Laptop Ultra, va fi cel mai performant model al companiei de până acum, ceea ce sugerează că nu va fi ieftin, scrie PCMag.rom.

Pentru clienții care caută un computer desktop de tip turn, compania a început să comercializeze modelul DGX Station, care include un cip Nvidia GB300 mai performant, dotat cu o memorie impresionantă de 748 GB. Prețul modelului GB300 a fost estimat la peste 100.000 de dolari.