Descoperă România: cele mai frumoase destinaţii turistice din țară. Locuri pe care le poţi vizita în următorul concediu

Dacă şi tu vrei să descoperi sau să redescoperi România, edenred.ro propune o listă a celor mai interesante locuri pe care le poţi vizita în următorul tău concediu.

Viscri, județul Brașov

Shutterstock

Satul Viscri din judeţul Braşov a devenit celebru mai ales în urma vizitelor destul de frecvente ale prinţului Charles al Marii Britanii. Locul este mai curând retras de la drumul care leagă Brașovul de Sighișoara, deci nu este foarte accesibil. Totuşi, frumuseţea acestui sat săsesc a fermecat mii de turişti prin simplitatea sa. Casele colorate, îngrijite, dar mai ales biserica fortificată, care este una din cele numai şase înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, îi atrag pe toţi cei care vor să redescopere magia satului românesc. Biserica în stil săsesc fortificată, înconjurată de ziduri de apărare, două turnuri şi două bastioane, datează din secolul XIII şi a fost construită în locul unei foste biserici romane. Biserica, dar şi alte case din zonă au fost renovate prin intermediul fundaţiei prinţului Charles şi şi-au recăpătat frumuseţea de altădată. Dacă ajungi la Viscri, nu uita să cumperi nişte şosete sau pulovere împletite de la femeile din sat sau poate nişte gemuri sau zacuscă. Aceste bijuterii rurale ale României vor dăinui, dacă pot găsi un model economic viabil care să le asigure supraviețuirea, deci, dacă poţi, contribuie la acest tip de economie sustenabilă.

Cascada Cailor, munții Rodnei

Shutterstock

Un loc cu multe legende, care cu siguranţă te va încânta, Cascada Cailor din Munţii Rodnei este situată în apropiere de stațiunea turistică Borșa, în partea de nord-est a Munților Rodnei. Este cea mai mare cascadă din România şi are cea mai înaltă cădere de apă, de 90 de metri, ceea ce o face cu adevărat spectaculoasă şi un obiectiv turistic important pentru vizitatorii din ţară sau străinătate. Apa adunată într-un circ glaciar se scurge peste un abrupt calcaros numit „Podul Cailor”, în mai multe trepte, ceea ce face căderea de apă şi mai impresionantă. Potrivit ghizilor turistici şi oamenilor din zonă, cel mai bun moment pentru a vizita Cascada Cailor este primăvara, când topirea zăpezilor de pe creste duce la creşterea volumului apei acesteia. Zona este împânzită de legende despre denumirea acestei cascade. Unele spun că o herghelie de cai a fost încolţită de lupi, până a ajuns la marginea ei şi s-a aruncat în gol. Alte legende spun că, demult, demult, caii aveau şi ei aripi. Fugăriţi de lupi, aceștia au ajuns la cascadă şi au crezut că o pot traversa în zbor, dar, nu se ştie de ce, exact atunci Dumnezeu le-a luat aripile. Pentru frumuseţea peisajului natural sau pentru spiritualitatea locului, Cascada Cailor merită să fie pe lista ta de locuri frumoase de vizitat în România.

Lacul Sfanta Ana şi Tinovul Mohoş, județul Harghita

Shutterstock

Lacul Sfânta Ana nu este doar singurul lac vulcanic din România, ci și o rezervație naturală, geologică și florală, deci este o destinație perfectă pentru cei care iubesc să-și petreacă timpul liber în natură. Zona este legată de Băile Tușnad prin poteci turistice, așadar și cei cărora le place să facă drumeții vor fi mulțumiți. Situat în masivul Ciomatu din județul Harghita, lacul se află în partea de jos a craterului unui vulcan dispărut, iar frumusețea peisajului care îl înconjoară reușește să îi surprindă de fiecare dată chiar și pe turiștii care au mai vizitat locul. Înconjurat de păduri și de munți, lacul Sfânta Ana pare desprins din povești și sunt multe legendele care circulă pe seama numelui său. Una dintre ele spune că o fată pe nume Ana, disperată pentru că părinții doreau să o mărite cu un bărbat pe care nu-l iubea, s-a aruncat în acest lac, iar trupul său nu a fost găsit niciodată. Indiferent că îți plac sau nu astfel de povești, lacul Sfânta Ana este una dintre cele mai frumoase destinații de vacanță din România. Mai puțin cunoscut, dar cel puțin la fel de spectaculos este Tinovul Mohoș, adică „lacul cu mușchi”. Tinovul Mohoș este, de fapt, o mlaștină formată într-un crater vulcanic, care a fost acoperit cu mușchi. Peisajul este de o frumusețe singulară, dar nu lipsit de pericole. Este preferabil să vizitezi această zonă împreună cu un ghid, mai ales că, atunci când plouă, locul devine periculos din cauza mușchiului de turbă care devine asemeni unui „burete” plin de apă.

Mănăstirea Voroneț, Gura Humorului, județul Suceava

Shutterstock

Inclusă pe lista patrimoniului UNESCO și supranumită „Capela Sixtină a Estului”, Mănăstirea Voroneț reprezintă, de fapt, un complex monahal medieval și este una dintre cele mai renumite ctitorii ale Voievodului Ștefan Cel Mare. Această mănăstire este una dintre cele mai cunoscute și apreciate destinații atât pentru turiștii români, cât și pentru cei străini, fermecați de picturile sale care au făcut-o cunoscută dincolo de granițele țării. O destinație atât pentru cei care își doresc o reconectare cu propria spiritualitate, cât și pentru iubitorii de frumos în general, mănăstirea Voroneț impresionează mai ales prin frescele considerate un exemplu de mare valoare al artei feudale moldovenești. Exteriorul mănăstirii, renumit pentru albastrul său emblematic, este caracterizat de tablourile biblice, care par a avea o viață proprie. Picturile din interiorul bisericii s-au păstrat în mare parte din perioada lui Ștefan cel Mare și printre ele se disting mai ales Cina cea de taină și Ciclul patimilor. Dacă ți-ai propus să vizitezi mănăstirea Voroneț, poți face un tur al mănăstirilor din zonă, în patrimoniul UNESCO fiind incluse alte șapte din nordul Moldovei: Arbore, Pătrăuți, Moldovița, Probota, „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, Sucevița și Humor.

Castelul de lut de la Valea Zânelor, județul Sibiu

Shutterstock

Cu siguranță l-ai văzut de zeci de ori pe Instagram și pe alte rețele de socializare. Dacă ți-ai propus să vizitezi Castelul de lut din Valea Zânelor, trebuie să știi că acesta este un proiect privat, care a luat naștere în 2014 și care include o unitate de cazare, un restaurant, un magazin de suveniruri și locuri de joacă pentru copii. Poate deloc surprinzător, dacă privești cu atenție acest castel, ideea care a dus la această construcție interesantă, potrivit proprietarilor, a fost o „reproducere” a căsuței piticilor din basmul Albă ca Zăpada. Designul inedit a pornit de la conceptul de integrare în peisajul natural. Nimic strident, nimic în plus, totul gândit în conformitate cu frumusețea naturală a zonei Porumbacu de Sus. Trebuie să știi că este una dintre cele mai populare destinații turistice din România, deci dacă ai de gând să îți petreci vacanța aici, trebuie să faci rezervări din timp. Este un loc ideal pentru o vacanță liniștită cu familia. Pentru cei care își doresc ceva inedit, aici se pot lua lecții de echitație, iar pentru cei care vor mai multă adrenalină, există trasee minunate de mountain bike.

Delta Dunării

Shutterstock

Emblematică pentru orice ghid turistic care prezintă România, Delta Dunării, intrată în patrimoniul mondial UNESCO din 1991, reprezintă cu adevărat o bijuterie a naturii, de o frumusețe și o diversitate care nu încetează niciodată să ne surprindă. Delta Dunării găzduiește o mare varietate a florei și faunei, peste 1.200 de soiuri de plante, 300 de specii de păsări și 45 de specii de pești de apă dulce. Ca să nu mai vorbim de milioanele de păsări migratoare care vin aici în fiecare an. Spectaculoase pentru turiști sunt mai ales stolurile de pelicani, pasăre care este, de altfel, și simbolul deltei. Peste 2.500 de cupluri de pelicani poposesc aici din martie până în octombrie, pentru ca mai apoi să se îndrepte spre Delta Nilului și Africa. Dacă vizitezi Delta în această perioadă, cu siguranță nu vei regreta. Deși pus sub semnul întrebării, deoarece nu au fost puțini cei care au criticat dezvoltarea infrastructurii în această zonă, turismul în Deltă s-a dezvoltat mult în ultimii ani. Acum poți să te bucuri de confort și chiar lux în pensiunile din satele pescărești, care se întrec în a oferi turiștilor excursii în deltă, relaxare la piscină și la SPA-uri și delicii culinare din diferite tipuri de pește. Dacă nu ai vizitat încă Delta Dunării, nu ezita să o faci cât mai curând. Peisajul impresionant și numeroasele activități care te îmbie să explorezi această regiune fascinantă îți vor face vacanța una de neuitat.

Orașul Sibiu

Shutterstock

Situat în inima României, orașul Sibiu încântă orice turist cu aerul său de burg medieval. Un veritabil muzeu în aer liber, în Sibiu poți să mai vezi case care datează din 1380. Aleile înguste, cu scări care coboară în „orașul de jos” și podurile fermecătoare fac din Sibiu o destinație perfectă pentru îndrăgostiți. Îmbinarea dintre rigoarea germană și spiritul latin au făcut din Sibiu un oraș cu un stil de viață original și pitoresc. Când spunem Sibiu, spunem și Muzeul Brukenthal. Creat de baronul Samuel von Brukenthal și inaugurat în 1817, muzeul are o galerie de artă remarcabilă și colecții de arheologie, istorie, etnografie și științe naturale. Acest mic oraș a devenit foarte popular ca destinație turistică mai ales după ce, în 2007, a fost desemnat Capitala Culturală Europeană pentru un an. La acel moment, această alegere a fost una cu un puternic simbolism, deoarece a fost pentru prima dată de la căderea Zidului Berlinului, când un oraș din Europa de Est a primit o astfel de titulatură. Orașul a devenit din ce în ce mai cunoscut, turiștii fiind impresionați de farmecul acestei așezări transilvănene care te poate surprinde la fiecare colț cu câte un detaliu arhitectural neașteptat. Nu este de mirare că anul trecut a fost gazda Summit-ului Consiliului European. Mulți dintre liderii politici care au participat și-au exprimat deschis admirația pentru acest oraș interesant. Este o destinație perfectă pentru o vacanță liniștită, petrecută în tihnă, în care să te pierzi pe străduțele labirintice.

Cimitirul Vesel, județul Maramureș

Shutterstock

Cimitirul Vesel de la Săpânța este un muzeu în aer liber și, în același timp, un bun exemplu al talentului românilor de a râde în orice situație, chiar și în fața morții și este, într-un oarecare fel, o radiografie a satului românesc cu toate arhetipurile sale, bune și rele. Una dintre cele mai cunoscute destinații din România, un loc unic în Europa, Cimitirul Vesel este celebru pentru crucile sale vopsite în culori vii și decorate cu scene de pictură naivă, însoțite de versuri amuzante, reprezentative pentru viața celor care nu mai sunt printre noi. Povestea acestui loc cu totul inedit a început în anul 1933, atunci când Stan Ioan Pătraș, artist popular, sculptor, pictor și poet, a început să facă astfel de cruci. Primul epitaf vesel datează din 1935. După moartea acestui meșter popular, care s-a gândit că e mai bine să îți aduci aminte zâmbind de cei care nu mai sunt, opera lui a fost continuată de un alt meșter popular, Dumitru Pop Tincu, ucenicul lui Pătraș. În prezent, în cimitir sunt peste 800 de cruci, care au atras turiști din întreaga lume. Dacă vizitezi Maramureșul, cu siguranță trebuie să te oprești în acest loc.

Salina Turda, județul Cluj

Shutterstock

Desprinsă parcă dintr-un film SF, salina Turda este cu siguranță una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din România. Exploatările de sare de aici datează din secolul al II-lea și pe toată durata funcționării sale a furnizat estimativ peste trei miliarde de tone de sare, creând astfel o uriașă lume subterană. Ceea ce este cu adevărat remarcabil este că niciodată nu s-au folosit explozibili în exploatările miniere de aici, totul a fost făcut manual sau cu ajutorul mașinilor, ceea ce face ca dimensiunile sale să fie cu atât mai impresionante. Una dintre numeroasele sale „camere” are o înălțime de 49 de metri. După ce a fost abandonată în 1932, mina a fost redeschisă pentru turiști în 1992. Datorită unei renovări de circa cinci milioane de euro, salina este acum un obiectiv turistic important, în special pentru haloterapie (terapia cu sare), un tratament pentru alergii și astm. Beneficiile pentru sănătate ale minelor de sare au fost atestate medical, deci iată un alt motiv să vizitezi Salina de la Turda.

Cazanele Dunării

Shutterstock

Considerată una dintre cele mai frumoase zone din România, Cazanele Dunării reprezintă, poate, cel mai interesant traseu pe care Dunărea îl creează în România. Relieful spectaculos atrage foarte mulți turiști în fiecare an în această zonă, pentru a se bucura de croaziere pe Dunăre, de pescuit, de traseele montane spectaculoase sau de peșterile din zonă. Poate cel mai cunoscut obiectiv turistic din zonă este chipul lui Decebal, săpat în stâncă. Lucrarea are 55 de metri înălțime și 25 de metri lățime, este de trei ori mai mare decât Colosul din Rodos, una dintre minunile lumii antice, și doar cu șase metri mai mică decât Statuia Libertății. Lucrările la această operă impresionantă au durat zece ani și executarea ei s-a făcut sub îndrumarea sculptorului Florin Cotarcea. Diversitatea naturală a zonei îți permite să te orientezi spre nenumărate tipuri de activități. Pensiunile din zonă le asigură turiștilor echipamente pentru agrement nautic şi pescuit, le pun la dispoziție bărci pentru pescuit ori de croazieră, iar cei care vor să facă mișcare pot alege unul dintre traseele montane, care te duc suficient de sus încât să ai o priveliște incredibilă asupra Dunării.

Castelul Peleș

Shutterstock

Una dintre cele mai populare destinații turistice din România, Castelul Peleș, dar și Pelișorul, rămân simbolurile României regale și ale rafinamentului de altădată. Castelul a fost construit la dorinţa Regelui Carol I, după cumpărarea cu fonduri personale a unui teren din apropierea Mănăstirii Sinaia, și poate fi considerat una dintre cele mai elegante clădiri din țara noastră. Valoarea sa istorică și artistică este recunoscută la nivel european, fiind, de-a lungul celor 137 de ani de existență, gazdă a numeroase capete încoronate și artiști. Una dintre particularitățile mai puțin cunoscute ale Peleșului este faptul că a fost primul castel electrificat din Europa. În prezent, este din ce în ce mai căutat de producătorii de film, mai ales datorită decorurilor sale variate și farmecului său desprins parcă din basme. Turiștii pot vizita circa 35% din Castel, suficient încât să-și facă o idee despre strălucirea unei epoci apuse.

Transalpina

Shutterstock

Transalpina este șoseaua situată la cea mai mare altitudine din România, cel mai înalt punct al acestui drum impresionant fiind în Pasul Urdele, la 2.145 de metri. Cu o lungime de 148 de km, Transalpina a fost inițial un drum de munte, numit „Poteca Dracului", pe care o foloseau ciobanii din Marginimea Sibiului pentru a trece cu turmele lor de oi în Țara Românească. Ulterior, a fost denumită „drumul Regelui”, deoarece a fost amenajată ca șosea la cererea regelui Carol al II-lea, care, de altfel, a și participat în 1939 la inaugurarea sa oficială. În prezent, este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, fapt dovedit de numeroasele emisiuni TV cu temă auto care se filmează aici. De asemenea, în fiecare toamnă, între localitățile Novaci și Rânca, pe o porțiune de drum cu multe serpentine, are loc Campionatul Național de drift. Transalpina străbate patru județe - Gorj, Vâlcea, Sibiu și Alba, deci nu e de mirare că pe acest traseu sunt multe obiective turistice. Una dintre opririle care merită făcute este la Lacul Oașa, în județul Alba. Frumusețea naturală a zonei cu siguranță te va impresiona. Un alt obiectiv turistic este Cetatea Căpâlna, construită de daci ca obiectiv militar și strategic, în perioada războaielor cu romanii.

Transfăgărășan

Shutterstock

Transfăgărășanul sau „Drumul printre nori”, așa cum mai este numit, este cu siguranță cea mai spectaculoasă șosea din România, așa că nu este de mirare că de foarte multe ori oamenii își planifică vacanțele în jurul acestui drum impresionant. Construcția șoselei a fost finalizată și inaugurată în toamna anului 1974, după patru ani de lucrări dificile care au însemnat printre altele: 20 de tone de dinamită, trei milioane de tone de rocă dislocate și 41.000 de metri cubi de rocă excavați în vederea construirii tunelului Capra-Bâlea, care este cel mai mare din România. Pe parcursul acestui traseu, poți vizita numeroase obiective turistice precum Cetatea Curtea de Argeș, barajul Vidraru, cascada Capra sau Bâlea Lac. Frumusețea naturală a peisajului, numeroasele obiective turistice, dar și frumusețea șoselei în sine fac din Transfăgărășan una dintre cele mai importante atracții turistice ale României. Dacă te-ai gândit să faci acest traseu, trebuie să știi că circulația este deschisă doar în perioada 1 iulie – 31 octombrie.

Castelul Bran

Shutterstock

În mod evident, nu poți vorbi despre România și obiectivele sale turistice fără a include pe listă și castelul Bran, al cărui nume este automat legat de legenda lui Dracula. Acest castel, inițial o cetate militară de apărare, are o reputație care îl precede și care îmbină mitul, legenda, dar și frumoase adevăruri istorice. Dincolo de a fi castelul sângerosului conte Dracula, așa cum a fost el închipuit de Bram Stoker, a fost și castelul Reginei Maria, care a dispus realizarea unor importante lucrări de restaurare. Numeroase fotografii ale Reginei Maria o înfățișează îmbrăcată în ie, alături de copiii săi, în curtea castelului Bran. Astfel, personalitatea luminoasă a Reginei a înlocuit o parte din legendele tenebroase care au circulat pe seama Castelului. Este o destinație de neratat pentru orice turist care vrea să cunoască România.

Sfaturi practice pentru alegerea destinaţiei de vacanţă

În alegerea următoarei tale destinaţii de vacanţă sunt câteva aspecte pe care trebuie să le iei în considerare, astfel încât să poţi face alegerea potrivită. În primul rând, decide-te cu ce vrei să călătoreşti. Unele dintre destinaţiile pe care ţi le-am propus anterior sunt accesibile doar cu maşina, deci, dacă nu ai un autoturism sau nu este mijlocul tău de transport preferat, alege un loc în care poţi ajunge cu trenul sau cu autocarul. În al doilea rând, gândeşte-te ce fel de vacanţă ar satisface nevoile tale şi ale însoţitorilor tăi. Poate tu vrei să stai la soare, să te relaxezi în timp ce prietenii tăi vor să meargă cu bicicleta prin pădure. Ca să împaci pe toată lumea, orientează-te spre o destinaţie care poate corespunde tuturor gusturilor. În al treilea rând, dacă ai copii, ia în considerare locurile care sunt prietenoase cu cei mici sau care propun activităţi potrivite vârstei lor şi de care ei ar putea să se bucure. În cele din urmă, dar nu cel mai puţin important, alege şi în funcţie de bugetul pe care îl ai la dispoziţie şi vezi care dintre aceste frumoase destinaţii turistice din România s-ar potrivi cel mai bine disponibilităţilor tale financiare.

Indiferent ce destinaţie ai alege, lasă-te surprins de frumuseţea locurilor pe care le vizitezi şi vezi dacă nu te poţi întoarce din această vacanţă cu o apreciere nouă în inima ta pentru pentru tot ce are mai frumos România.

Sursa: edenred.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 14-07-2023 09:40